Lejárató kampány: az ügyészség képviseli a vádat a rágalmazási ügyben

Szerdán rendőrök jelentek meg a Semjén Zsolt elleni lejárató kampány egyik elindítójának otthonában, és lefoglalták a számítógépét. A hatóság a miniszterelnök-helyettes feljelentése alapján, rágalmazás miatti magánvádas ügyben hajtotta végre a lefoglalást. A magánvádas ügyekben a legtöbb esetben a sértett képviseli a vádat, de van lehetőség arra, hogy az ügyészség tegye ezt meg. Ezzel kapcsolatban érdeklődtünk a Fővárosi Főügyészségnél, válaszukból pedig kiderült, hogy a vádhatóság átvette a vád képviseletét a kormányt támadó, a valójában nem létező pedofilügyes lejáratás miatt indult eljárásban.

A magánvádas procedúrában egyébként nincs gyanúsítás, egyből bíróságra kerül az ügy.

Az ügyészség válasza

Mint megkeresésünkre írták: „tájékoztatjuk, hogy a Budapesti I. és XII. Kerületi Ügyészség a büntetőeljárási törvény biztosította lehetőség alapján a vád képviseletét átvette és magánvádas nyomozást rendelt el. Ha az ügyészség a vád képviseletét átvette, az eljárásra a magánvádas eljárás szabályait kell alkalmazni.”

Hozzátették: „magánvádas nyomozás a törvény értelmében a feljelentett kilétének, személyes adatainak, illetve elérhetőségének tisztázására, továbbá bizonyítási eszközök felkutatására irányulhat”.

Előre felépített lejárató kampány

Ismert, egy jól behatárolható kör brutális, előre felépített rágalomhadjáratot indított Semjén Zsolt ellen egyes ellenzéki politikusok részvételével. Minderről a közvélemény Tuzson Bence igazságügyi miniszter által a Szőlő utcai javítóintézet ügyében zajló nyomozásról készített jelentéséből tudhatott meg többet.

A jelentés szerint nem történt kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmény az intézményben, politikusok pedig pláne nem érintettek az ügyben.

Tanúként felsültek a rágalmazók

Az egész rágalomhadjárat azután kezdődött, hogy megjelent egy interjú a Válasz Online-on Kuslits Gáborral, a fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (Tegyesz) egykori igazgatójával, aki mindenféle bizonyíték nélkül azt állította, hogy szakmai körökben két magas rangú politikusról pletykálnak, akik a letartóztatott volt intézményigazgatót védték, és egyiknek fiúkat vittek, a másiknak lányokat szállítottak a javítóintézetből. Pár nappal Káncz Csaba, a Privátbankár nevű online lap újságírója szintén bizonyítékok nélkül politikusokat nevezett meg (egyikük Semjén Zsolt volt), és utalt arra, hogy ők azok, akiknek gyerekeket szállítottak.