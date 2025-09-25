Fővárosi FőügyészségSemjén Zsoltrágalom

Lejárató kampány: az ügyészség képviseli a vádat a rágalmazási ügyben

Átvette a vád képviseletét és magánvádas nyomozást rendelt el az ügyészség a Semjén Zsolt feljelentésére indult ügyben. A nyomozás során lefoglalták le Káncz Csaba számítógépét, aki az egyik elindítója volt a miniszterelnök-helyettes elleni brutális lejárató kampánynak.

Munkatársunktól
2025. 09. 25. 17:30
Lejáratókampány
Forrás: Képernyőfotó
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szerdán rendőrök jelentek meg a Semjén Zsolt elleni lejárató kampány egyik elindítójának otthonában, és lefoglalták a számítógépét. A hatóság a miniszterelnök-helyettes feljelentése alapján, rágalmazás miatti magánvádas ügyben hajtotta végre a lefoglalást. A magánvádas ügyekben a legtöbb esetben a sértett képviseli a vádat, de van lehetőség arra, hogy az ügyészség tegye ezt meg. Ezzel kapcsolatban érdeklődtünk a Fővárosi Főügyészségnél, válaszukból pedig kiderült, hogy a vádhatóság átvette a vád képviseletét a kormányt támadó, a valójában nem létező pedofilügyes lejáratás miatt indult eljárásban.

A magánvádas procedúrában egyébként nincs gyanúsítás, egyből bíróságra kerül az ügy.

Az ügyészség válasza

Mint megkeresésünkre írták: „tájékoztatjuk, hogy a Budapesti I. és XII. Kerületi Ügyészség a büntetőeljárási törvény biztosította lehetőség alapján a vád képviseletét átvette és magánvádas nyomozást rendelt el. Ha az ügyészség a vád képviseletét átvette, az eljárásra a magánvádas eljárás szabályait kell alkalmazni.”

Hozzátették: „magánvádas nyomozás a törvény értelmében a feljelentett kilétének, személyes adatainak, illetve elérhetőségének tisztázására, továbbá bizonyítási eszközök felkutatására irányulhat”.

Előre felépített lejárató kampány

Ismert, egy jól behatárolható kör brutális, előre felépített rágalomhadjáratot indított Semjén Zsolt ellen egyes ellenzéki politikusok részvételével. Minderről a közvélemény Tuzson Bence igazságügyi miniszter által a Szőlő utcai javítóintézet ügyében zajló nyomozásról készített jelentéséből tudhatott meg többet.

jelentés szerint nem történt kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmény az intézményben, politikusok pedig pláne nem érintettek az ügyben.

Tanúként felsültek a rágalmazók

Az egész rágalomhadjárat azután kezdődött, hogy megjelent egy interjú a Válasz Online-on Kuslits Gáborral, a fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (Tegyesz) egykori igazgatójával, aki mindenféle bizonyíték nélkül azt állította, hogy szakmai körökben két magas rangú politikusról pletykálnak, akik a letartóztatott volt intézményigazgatót védték, és egyiknek fiúkat vittek, a másiknak lányokat szállítottak a javítóintézetből. Pár nappal Káncz Csaba, a Privátbankár nevű online lap újságírója szintén bizonyítékok nélkül politikusokat nevezett meg (egyikük Semjén Zsolt volt), és utalt arra, hogy ők azok, akiknek gyerekeket szállítottak.

A rendőrség a nyomozásban mindkettőjüket tanúként hallgatta ki, igazmondásra kötelezve pedig már mentegetőzésbe kezdtek és elismerték, hogy csak szóbeszédeket hallottak, nincsenek bizonyítékaik.

Külföldi titkosszolgálati szál

A jelentés arra a fontos körülményre is kitér, hogy a rágalmazás miatt feljelentett Káncz Csaba „1996 és 2008 között az Egyesült Királyság budapesti nagykövetsége gazdasági tanácsosa volt. Vizsgálata során felmerült, hogy a szövetségi rendszerhez köthető ellenérdekelt (brit) titkosszolgálat hírszerző tevékenységét támogathatja.”

A jelentésben az is olvasható, hogy a „Kánczhoz köthető bankszámla pénzforgalmi adatainak 2016-os vizsgálata során megállapítást nyert, hogy 2012. szeptember és 2016 között 12 alkalommal történt különböző összegű utalás a brit hírszerző szolgálgat (MI6) volt munkatársai által alapított, üzleti hírszerzéssel foglalkozó vállalkozás részéről”.

Emellett kiderült, hogy Káncz az LMP-s parlamenti képviselő, Szél Bernadett szakértőjeként vett részt 2015 és 2017 között az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának zárt ülésein.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekHorváth László

Üzenet a tiszástamásnak

Bayer Zsolt avatarja

Tiszástamás! Maradj otthon és fogd be a mocskos pofád!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.