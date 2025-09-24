Rendkívüli

Kocsis Máté: Kemény megtorlás kell a Szőlő utcai ügy mögött álló hálózattal szemben

A brit hírszerzés, az LMP tanácsadója és a pedofilvád

Nem az MSZP-s Molnár Zsolt, hanem a korábbi LMP-s parlamenti képviselő, Szél Bernadett szakértőjeként vett részt az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának zárt ülésein Káncz Csaba, akinek kulcsszerepe van a kormány egyes tagjai ellen zajló, minden valóságalapot nélkülöző lejárató akcióban.

2025. 09. 24. 17:04
Káncz Csabának kulcsszerepe van a kormány egyes tagjai ellen zajló, minden valóságalapot nélkülöző lejárató akcióban Forrás: Facebook
Külföldi titkosszolgálati szála is van a kormány egyes tagjai ellen indított lejárató akciónak. – A Káncz Csabához köthető bankszámla pénzforgalmi adatainak 2016-os vizsgálata során megállapítást nyert, hogy 2012. szeptember és 2016 között 12 alkalommal történt különböző összegű utalás a brit hírszerző szolgálat (MI6) volt munkatársai által alapított üzleti hírszerzéssel foglalkozó vállalkozás részéről – olvasható az Igazságügyi Minisztérium jelentésében. 

A dokumentum tartalmazza azt is, hogy Káncz 2015 és 2017 között megszakításokkal Molnár Zsoltnak, az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága akkori MSZP-s elnökének a tanácsadója volt és így részt vett a testület zárt ülésein is, ahol államtitkot képező információk hangozhattak el.

Káncz Csaba korábban Facebook-posztban tényekkel alá nem támasztott, valótlan állításokban utalt Juhász Péter Pál politikai kapcsolataira és tevékenységére. (Juhász Péter Pál annak a Szőlő utcai javítóintézetnek volt a vezetője, amelynek tevékenységével összefüggésben büntetőeljárás indult ellene és társai ellen.)

Lapunk elérte az MSZP-s Molnár Zsoltot, aki közölte, nem az ő szakértője volt Káncz Csaba. 

Azt viszont többszöri kérdésünkre sem volt hajlandó elárulni, hogy pontosan kinek dolgozott az MI6-szel kapcsolatba hozott személy. Molnár mindössze annyit mondott, hogy Káncz egy másik párt szakértőjeként volt jelen a bizottság zárt ülésein. Egyéb forrásból megtudtuk, hogy a szóban forgó képviselő 2015–2017 között az akkor még LMP-s színekben politizáló Szél Bernadett lehetett.

Erről árulkodik a nemzetbiztonsági bizottság egy korabeli jegyzőkönyve is, amelyben Kánczot az LMP szakértőjeként tüntették fel. 

Szélnek egyébként nem Káncz volt az egyetlen gyanús tanácsadója, hiszen 2018-ban egy Kabulban született afgán férfi miatt is magyarázkodnia kellett. 

A politikus külföldi munkatársa ugyanis elbukott a nemzetbiztonsági átvilágításon, mivel Soros György által finanszírozott szervezetekkel hozták kapcsolatba.

Az Alkotmányvédelmi Hivatal megállapította, hogy a férfi nemzetbiztonsági kockázatot jelent.

Németh Szilád a nemzetbiztonsági bizottság akkori fideszes alelnöke Szél Bernadettet eltanácsolta a testület üléseiről arra hivatkozva, hogy az LMP-s politikus kapcsolatban áll a Soros-birodalom bevándorlásszervező civil szervezeteivel

Lapunk megpróbálta felvenni a kapcsolatot Káncz Csabával, ám ez egyelőre nem sikerült. Amint elérjük, frissítjük a cikkünket.

