Deutsch Tamás: Elég volt a migránssimogatásból!

Lassan nap mint nap ártatlanokat mészárolnak migráns hátterű terroristák Európában – fogalmazott az EP-képviselő.

Magyar Nemzet
2025. 10. 03. 18:15
No-go zónák, migránsgettók, tömegmészárlás Párizsban, iszlamista merénylet Ausztriában, terrortámadás Nizzában, Berlinben, Münchenben, Brüsszel belvárosában Kalasnyikovokkal lövöldöznek napokig, és most antiszemita terrorgyilkosság Manchesterben. 

Lassan nap mint nap ártatlanokat mészárolnak migráns hátterű terroristák Európában 

– fogalmazott a közösségi oldalára feltöltött videójában Deutsch Tamás. A Fidesz európai parlamenti képviselője elmondta, az európai embereknek elegük van ebből. 

Kiemelte: 

Az emberek vissza akarják kapni a békés és biztonságos európai életüket. Egyszer és mindenkorra elég volt a migránssimogatásból, a migrációs paktum erőltetéséből, abból, hogy Brüsszel szabad utat enged az illegális migrációnak. 

Deutsch Tamás azt is leszögezte:

Ezeknek a terrorcselekményeknek migránsok az elkövetői, így a felelősség azokat is terheli, akik az illegális migrációt támogatják, akik a katasztrofális brüsszeli migrációs paktum mellett állnak. 

Minek kell még történnie ahhoz, hogy a migránssimogató politikai erők végre belássák, egyszer és mindenkorra nemet kell mondani az illegális migrációra, a határokat meg kell védeni, azt kell csinálni, amit mi magyarok már a kezdetektől teszünk, mert mi tudjuk, csak az a migráns nem marad itt, akit nem engedünk be – tette hozzá a politikus, és kiemelte: 

Lassan mondom, hogy Brüsszel régi és új emberei, Dobrevék, meg Magyar Péter is, a tiszás képviselők is megértsék, Magyarország egyetlen illegális migránst sem fog befogadni. Ha a fejük tetejére állnak, Magyarország akkor sem lesz bevándorlóország. Ebből nem engedünk.

