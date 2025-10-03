Deutsch Tamás: Elég volt a migránssimogatásból!

No-go zónák, migránsgettók, tömegmészárlás Párizsban, iszlamista merénylet Ausztriában, terrortámadás Nizzában, Berlinben, Münchenben, Brüsszel belvárosában Kalasnyikovokkal lövöldöznek napokig, és most antiszemita terrorgyilkosság Manchesterben.

Lassan nap mint nap ártatlanokat mészárolnak migráns hátterű terroristák Európában

– fogalmazott a közösségi oldalára feltöltött videójában Deutsch Tamás. A Fidesz európai parlamenti képviselője elmondta, az európai embereknek elegük van ebből.

Kiemelte:

Az emberek vissza akarják kapni a békés és biztonságos európai életüket. Egyszer és mindenkorra elég volt a migránssimogatásból, a migrációs paktum erőltetéséből, abból, hogy Brüsszel szabad utat enged az illegális migrációnak.

Deutsch Tamás azt is leszögezte:

Ezeknek a terrorcselekményeknek migránsok az elkövetői, így a felelősség azokat is terheli, akik az illegális migrációt támogatják, akik a katasztrofális brüsszeli migrációs paktum mellett állnak.

Minek kell még történnie ahhoz, hogy a migránssimogató politikai erők végre belássák, egyszer és mindenkorra nemet kell mondani az illegális migrációra, a határokat meg kell védeni, azt kell csinálni, amit mi magyarok már a kezdetektől teszünk, mert mi tudjuk, csak az a migráns nem marad itt, akit nem engedünk be – tette hozzá a politikus, és kiemelte:

Lassan mondom, hogy Brüsszel régi és új emberei, Dobrevék, meg Magyar Péter is, a tiszás képviselők is megértsék, Magyarország egyetlen illegális migránst sem fog befogadni. Ha a fejük tetejére állnak, Magyarország akkor sem lesz bevándorlóország. Ebből nem engedünk.

Borítókép: Deutsch Tamás (Fotó: MTI)