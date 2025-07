A Fradi megtalálta Abu Fani utódját, Robbie Keane keze volt a transzferben

Gavriel Kanikovszki a Ferencváros legújabb nyári érkezője Fotó: Fradi.hu

Lebuktak, a fodrászuk elköszönt tőlük, de az FTC még nem

Az M4 Sport szúrta ki, hogy a Ferencváros játékosok által gyakran látogatott Leo Barber Shop fodrásza a közösségi médiában búcsúzott el két játékostól, Raul Gustavótól és Dhonata Tavares de Oliveirától – noha az FTC még nem jelentette be, hogy mindketten távoznak. Ugyanakkor nagy meglepetést nem okozott a hír, miután mindkét labdarúgó a távozás szélén van.

Raul Gustavót a sajtóhírek szerint egyenesen az Egyesült Államokból, a korábbi Fradi-edző, Pascal Jensen csapata, a New York City kereste meg – az MLS-ben az átigazolási ablak éppen ma, azaz július 24-én nyílik meg. A brazil hátvéd nem a labdabiztosságáról volt híres, többször is róla kapott gólt a magyar bajnok, például egy éve, a dán Midtjylland elleni BL-selejtezőben (végül a Fradi ki is esett). Ennek függvényében külön bravúr lenne, ha a 26 éves védő jó pénzért, közel ötszörös áron, nagyjából egymillió euróért távozna az Üllői útról.

Dhonata 2023 áprilisában ingyen érkezett a Ferencvároshoz, miután klub nélkül volt a brazil hátvéd, de az első csapatban mindössze kétszer lépett pályára. Az előző idényt a Fradi fiókcsapatánál, a másodosztályú Soroksárnál töltötte, ahol 18-szor kapott lehetőséget.

A fodrász pedig ezt írta az Instagramon Gustavónak címezve:

Köszönök mindent, testvér! Köszönet az elmúlt egy évért, és azért, hogy mindig hittél a munkámban. Sok siker kívánok az új kihívásodhoz. Vigyázz magadra, találkozunk még!