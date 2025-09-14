LiverpoolBurnleyArne SlotKerkez MilosSzoboszlai Dominik

Megvan Arne Slot kezdője, így áll fel a Liverpool a szünet utáni első meccsen

Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság címvédője vasárnap lép pályára a 4. fordulóban. A válogatott szünet előtti mindhárom bajnokiját megnyerő Liverpool 15.00-kor kezd a Burnley otthonában, ahol a klub két magyar válogatott játékosa, Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is a kezdőcsapat tagja.

Magyar Nemzet
2025. 09. 14. 14:12
Megvan a Liverpool kezdőcsapata a Burnley elleni bajnokira. Fotó: NurPhoto/Action Foto Sport
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kicsit több, mint egy óra volt hátra a kezdőrúgásig, amikor jött a hivatalos bejelentés. Az angol bajnokság 4. fordulójában a Burnley vendégeként vasárnap 15 órai kezdettel kezdő Liverpool menedzsere, Arne Slot mindkét magyar mezőnyjátékosára számít.

Arne Slot továbbra is két magyar mezőnyjátékosra számít a Liverpool bajnoki mérkőzésein
Arne Slot továbbra is két magyar mezőnyjátékosra számít a Liverpool bajnoki mérkőzésein (Fotó: AFP/Andy Buchanan)

 

Negyedszer kezdők a Liverpool magyarjai

A Liverpool edzője az Alisson, Van Dijk, Konate, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Mac Allister, Salah, Gakpo, Ekitike, Gravenberch összeállítású csapatnak szavazott bizalmat. Magyar szempontból Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik neve a legérdekesebb, mindketten negyedszer kapnak helyet a kezdőben, vagyis elmondhatják, hogy a Liverpool minden eddigi bajnokiján kezdőnek jelölték őket. Érdekesség, hogy a válogatott futballisták még sohasem játszottak végig meccset a vasárnapi ellenféllel szemben, ez azonban most megváltozhat. A cserepadon ülők között ott van a sérülésből visszatérő Jeremie Frimpong is. 

A Burnley egy győzelemmel és két vereséggel, a Liverpool három sikerrel, azaz hibátlan mérleggel áll a meccs előtt.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Nagy a baj, Magyar Pétert levehetik a sakktábláról, Brüsszel elégedetlen a teljesítményével

Felhévizy Félix avatarja

Túl lett pumpálva a lufi.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.