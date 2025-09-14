Megvan Arne Slot kezdője, így áll fel a Liverpool a szünet utáni első meccsen

Kicsit több, mint egy óra volt hátra a kezdőrúgásig, amikor jött a hivatalos bejelentés. Az angol bajnokság 4. fordulójában a Burnley vendégeként vasárnap 15 órai kezdettel kezdő Liverpool menedzsere, Arne Slot mindkét magyar mezőnyjátékosára számít.

Arne Slot továbbra is két magyar mezőnyjátékosra számít a Liverpool bajnoki mérkőzésein (Fotó: AFP/Andy Buchanan)

Negyedszer kezdők a Liverpool magyarjai

A Liverpool edzője az Alisson, Van Dijk, Konate, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Mac Allister, Salah, Gakpo, Ekitike, Gravenberch összeállítású csapatnak szavazott bizalmat. Magyar szempontból Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik neve a legérdekesebb, mindketten negyedszer kapnak helyet a kezdőben, vagyis elmondhatják, hogy a Liverpool minden eddigi bajnokiján kezdőnek jelölték őket. Érdekesség, hogy a válogatott futballisták még sohasem játszottak végig meccset a vasárnapi ellenféllel szemben, ez azonban most megváltozhat. A cserepadon ülők között ott van a sérülésből visszatérő Jeremie Frimpong is.

Team news is IN 🔐 #BURLIV — Liverpool FC (@LFC) September 14, 2025

A Burnley egy győzelemmel és két vereséggel, a Liverpool három sikerrel, azaz hibátlan mérleggel áll a meccs előtt.