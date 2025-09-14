Rendkívüli

Történelmet írhat a Liverpool; Szoboszlai és Kerkez megszakítaná ezt a sorozatot

A Burnley ellen nyújthatja tovább győzelmi sorozatát a Liverpool labdarúgócsapata, amelynek kifejezetten jól megy a Turf Moor Stadionban. A Liverpool két magyar válogatott futballistája, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos korábban még sohasem játszott végig meccset a vasárnapi ellenféllel szemben, ez azonban most megváltozhat.

2025. 09. 14. 9:34
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos sokat tehet a Liverpool újabb győzelméért (Fotó: AFP/Darren Staples)
Kiválóan kezdte az új idényt a Liverpool, a Vörösök a Bournemouth (4-2) és a Newcastle (3-2) legyőzése után az Arsenalt is felülmúlták Szoboszlai Dominik pazar szabadrúgásgóljával, amelyet a hónap legszebb góljának is megválasztottak – a klubnál és a Premier League-ben egyaránt.

A Liverpoolnak rendre jól megy a Burnley ellen
A Liverpoolnak rendre jól megy a Burnley ellen (Fotó: AFP/Ian Hodgson)

A Liverpool pozitív mérlege

A két csapat közös történelme alapján minden adott, hogy vasárnap az újonc Burnley ellen is folytatódjon a sorozat: a Liverpool az előző 18 egymás elleni meccsből 14-et megnyert, idegenben ráadásul még ennél is jobb a mérleg, a Turf Moorban rendezett legutóbbi kilenc találkozón nyolcszor a Pool zsebelte be a három pontot.

Érdekesség, hogy a Liverpool harmadszor kezdheti négy győzelemmel a Premier League-et – korábban a 2018–2019-es és a 2019–2020-as kiírásban sikerült –, míg a regnáló bajnokok idénynyitását tekintve sorozatban szintén a harmadik lehet a négymeccses sorozat, márpedig erre korábban még nem volt példa.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos várhatóan egyaránt a kezdőcsapatban kap helyet, és bár az eredményeket tekintve jól megy nekik a mostani ellenféllel szemben, olyan még nem volt, hogy bármelyikük végigjátszott volna egy összecsapást a Burnley ellen. 

Szoboszlai a 2023-as, idegenben 2-0-ra megnyert Boxing Day-találkozón 23 percet kapott csereként, a februári bajnokit viszont kihagyta sérülés miatt. Kerkez még a Bournemouth színeiben szerepelt a Burnley ellen, 2023 októberében nyolc percet játszott a 2-1-es győzelmet hozó mérkőzésen, míg 2024 márciusában a 89. percben cserélték le az idegenbeli 2-0-s siker során.

A Liverpool magyar idő szerint vasárnap 15 órától mérkőzik meg a Burnley-vel a Turf Moorban, a találkozót a Spíler1 élőben közvetíti.

 

