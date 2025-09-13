Gyökeres ViktorNottingham ForestArsenalPremier League

Összeállt a félelmetes páros, Gyökeres csak erre várt Londonban

Gyökeres Viktor gólt lőtt az Arsenal legújabb bajnokiján, csapata végül 3-0-ra nyert a Nottingham Forest ellen a Premier League 4. fordulójában.

Magyar Nemzet
2025. 09. 13. 15:41
Gyökeres Viktor és Eberechi Eze (10) remek párost alkotott a Nottingham Forest ellen
Gyökeres Viktor és Eberechi Eze (10) remek párost alkotott a Nottingham Forest ellen Fotó: HENRY NICHOLLS Forrás: AFP
Az Arsenal és a Nottingham Forest nyitotta az angol Premier League negyedik fordulóját. A Forestnél a válogatott szünet során edzőváltás volt, a portugál Nuno Espirito Santo a sportigazgatóval összeveszett, ezért távoznia kellett, helyére a tavasszal a Tottenhammel Európa-ligát nyert Ange Postecoglou érkezett – így minden bizonnyal a januári Nottingham–FTC El-meccsen is ő fog a kispadon ülni. A hazai londoniak kezdőjében ismét ott volt Gyökeres Viktor, aki a svédek, Koszovó elleni vb-selejtezőjén komoly kritikákat kapott, miután a válogatott 2-0-ra kikapott Pristinában. 

Gyökeres Viktor lőtte az Arsenal második gólját szombaton
Gyökeres Viktor lőtte az Arsenal második gólját szombaton.  Fotó: AFP/Henry Nicholls

Gyökeres Viktor ismét villant, új társat kapott

A bajnoki mérkőzésen a győztes kilétére egy percig sem volt kétség, az Arsenal már az elején beszorította a vendégeket a saját kapujuk elé. A nyáron érkező Martin Zubimendi szépségdíjas kapáslövésével szerezte meg a vezetést Mikel Arteta együttese az első félidőben, majd a fordulás után Gyökeres villant.

A svéd center mesteri passzt kapott Eberiche Ezétől, aki a félig üres kapuba nem hibázott. Gyökeresnek ez már a harmadik gólja volt az angol bajnokságban, és a lecserélése előtt még egy kapufát is lőtt. 

Az Arsenal-szurkolók nagyon várták már, hogy az átigazolási időszak végén érkező Eze a kezdőben legyen – ez volt az első alkalom –, és az jól látszott, hogy Gyökeressel remekül érezték egymást a pályán. Könnyen lehet, hogy a svéd támadónak az angol középpályás hiányzott ahhoz, hogy berobbanjon Angliába. 

Arteta a 68. percben lecserélte Gyökerest, így minden bizonnyal a keddi, Athletic Bilbao elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen is a kezdőben lesz a 27 éves támadó. A 3-0-s végeredményt végül a duplázó Zubimendi állította be.

PREMIER LEAGUE, 4. FORDULÓ 
Szeptember 13., szombat 
Arsenal–Nottingham Forest 3-0
AFC Bournemouth–Brighton & Hove Albion
Brentford–Chelsea
Crystal Palace–Sunderland
Everton–Aston Villa
Fulham–Leeds United
Newcastle United–Wolverhampton Wanderers
West Ham United–Tottenham Hotspur
Szeptember 14., vasárnap
Burnley–Liverpool
Manchester City–Manchester United

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu