Összeállt a félelmetes páros, Gyökeres csak erre várt Londonban

Az Arsenal és a Nottingham Forest nyitotta az angol Premier League negyedik fordulóját. A Forestnél a válogatott szünet során edzőváltás volt, a portugál Nuno Espirito Santo a sportigazgatóval összeveszett, ezért távoznia kellett, helyére a tavasszal a Tottenhammel Európa-ligát nyert Ange Postecoglou érkezett – így minden bizonnyal a januári Nottingham–FTC El-meccsen is ő fog a kispadon ülni. A hazai londoniak kezdőjében ismét ott volt Gyökeres Viktor, aki a svédek, Koszovó elleni vb-selejtezőjén komoly kritikákat kapott, miután a válogatott 2-0-ra kikapott Pristinában.

Gyökeres Viktor lőtte az Arsenal második gólját szombaton. Fotó: AFP/Henry Nicholls

Gyökeres Viktor ismét villant, új társat kapott

A bajnoki mérkőzésen a győztes kilétére egy percig sem volt kétség, az Arsenal már az elején beszorította a vendégeket a saját kapujuk elé. A nyáron érkező Martin Zubimendi szépségdíjas kapáslövésével szerezte meg a vezetést Mikel Arteta együttese az első félidőben, majd a fordulás után Gyökeres villant.

A svéd center mesteri passzt kapott Eberiche Ezétől, aki a félig üres kapuba nem hibázott. Gyökeresnek ez már a harmadik gólja volt az angol bajnokságban, és a lecserélése előtt még egy kapufát is lőtt.

Az Arsenal-szurkolók nagyon várták már, hogy az átigazolási időszak végén érkező Eze a kezdőben legyen – ez volt az első alkalom –, és az jól látszott, hogy Gyökeressel remekül érezték egymást a pályán. Könnyen lehet, hogy a svéd támadónak az angol középpályás hiányzott ahhoz, hogy berobbanjon Angliába.

Arteta a 68. percben lecserélte Gyökerest, így minden bizonnyal a keddi, Athletic Bilbao elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen is a kezdőben lesz a 27 éves támadó. A 3-0-s végeredményt végül a duplázó Zubimendi állította be.