Az olasz bajnokság legjobbja Conte új kedvence miatt szenved a Napoliban

Scott McTominay a tavalyi szezon előtt érkezett Napoli együttesébe a Manchester United csapatától, és a skót labdarúgó diadalmenete az olasz bajnoki címben csúcsosodott ki az előző idény végén. A középpályást viszont az elmúlt két mérkőzésen (Milan, Sporting) a hajrában lecserélte Antonio Conte vezetőedző, akinek az utóbbi időben a belga Kevin De Bruynével is voltak látványos konfliktusai. McTominay formahanyatlásában az olasz edző mellett a Manchester City legendás játékosának is nagy szerepe van.

Az előző idényben az olasz bajnokság legjobbjának megválasztott Scott McTominay mostanság szenved a Napoli csapatában (Fotó: CARLO HERMANN / AFP)

A Napoli egyik legjobbja nem találja a helyét

Bár a Napoli vezeti az olasz bajnokságot és a Bajnokok Ligájában legutóbb magabiztosan verte a portugál Sportingot, a skót középpályás visszaesése szemmel látható. Scott McTominay immár 574 perce nem talált be egyik sorozatban (Serie A, BL) sem. A probléma gyökere nagy valószínűséggel Antonio Conte szezon eleji formációváltásában keresendő. Az edző érthető törekvése volt, hogy egyszerre helyet adjon a középpálya legjobbjainak, ám ezzel némileg szétfeszítette a tavalyi idényben bajnoki címhez vezető 4-3-3 alapfelállást – írta meg az olasz La Gazzetta dello Sport.

Az André Zambo Anguissa–Stanislav Lobotka–Kevin De Bruyne trió jelenléte gyakorlatilag elvette McTominay lehetőségét arra, hogy a támadások során szabadon érkezzen a tizenhatos elé.

A skót középpályás ebben a szerepkörben tavaly 13 gólt és 6 gólpasszt termelt, ami kiemelkedő mutatónak számít az inkább a védekezéséről és mezőnymunkájáról ismert játékostól. Mostanra azonban mindez már a múlté.

McTominay az idényben eddig mindössze egyszer talált be: a nyitófordulóban, a Sassuolo ellen a 17. percben, majd egy gólpasszt jegyzett a Pisa ellen. Jól látszik, hogy Conte 4-1-4-1-es rendszere túlságosan korlátozza őt, a Manchester Citytől érkezett Kevin De Bruyne jóval nagyobb szabadságot kap a pályán. McTominay sem szélsőként, sem pedig szélső középpályásként nem érzi komfortosan magát.

Az olasz bajnokság legjobbjának megválasztott Scott McTominay teljesítménye a Manchester Citytől érkezett Kevin De Bruyne miatt eshetett vissza (Fotó: GIUSEPPE MAFFIA / NurPhoto)

A makacsságáról ismert Antonio Conte ugyanakkor egyelőre nem tervezi a rendszer átalakítását, ezt nyíltan ki is jelentette. A holland Noa Lang vagy a brazil David Neres-féle szélsők bevetése jelenleg csak mérkőzések végjátéka alatt létező opció az olasz edző taktikai fegyvertárában, és az sem biztos, hogy ebből McTominay profitálna – a Sporting elleni találkozón például éppen őt áldozta fel a taktikai változtatás kedvéért.