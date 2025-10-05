  • Magyar Nemzet
Az olasz bajnokság legjobbja Conte új kedvence miatt szenved a Napoliban

A tavalyi szezonban az olasz bajnok Napoli legfőbb erősségének számított Scott McTominay nehéz időszakát éli a dél-olasz csapatban, a skót középpályás közel hatszáz perce nem tudott gólt lőni a bajnokságban és a Bajnokok Ligájában sem. A Manchester United egykori játékosa ráadásul a legutóbbi két meccsét végig sem játszhatta a Napoliban. A vezetőedző Antonio Conte láthatóan nem találja a helyét a csapatban a nápolyi szurkolók egyik nagy kedvencének, aminek legfőbb oka a Manchester Citytől a nyáron érkezett Kevin De Bruyne lehet.

Magyar Nemzet
2025. 10. 05. 6:27
Fotó: ISABELLA BONOTTO Forrás: AFP
Scott McTominay a tavalyi szezon előtt érkezett Napoli együttesébe a Manchester United csapatától, és a skót labdarúgó diadalmenete az olasz bajnoki címben csúcsosodott ki az előző idény végén. A középpályást viszont az elmúlt két mérkőzésen (Milan, Sporting) a hajrában lecserélte Antonio Conte vezetőedző, akinek az utóbbi időben a belga Kevin De Bruynével is voltak látványos konfliktusai. McTominay formahanyatlásában az olasz edző mellett a Manchester City legendás játékosának is nagy szerepe van.

Az előző idényben az olasz bajnokság legjobbjának megválasztott Scott McTominay mostanság szenved a Napoli csapatában.
Az előző idényben az olasz bajnokság legjobbjának megválasztott Scott McTominay mostanság szenved a Napoli csapatában

A Napoli egyik legjobbja nem találja a helyét

Bár a Napoli vezeti az olasz bajnokságot és a Bajnokok Ligájában legutóbb magabiztosan verte a portugál Sportingot, a skót középpályás visszaesése szemmel látható. Scott McTominay immár 574 perce nem talált be egyik sorozatban (Serie A, BL) sem. A probléma gyökere nagy valószínűséggel Antonio Conte szezon eleji formációváltásában keresendő. Az edző érthető törekvése volt, hogy egyszerre helyet adjon a középpálya legjobbjainak, ám ezzel némileg szétfeszítette a tavalyi idényben bajnoki címhez vezető 4-3-3 alapfelállást – írta meg az olasz La Gazzetta dello Sport.

Az André Zambo Anguissa–Stanislav Lobotka–Kevin De Bruyne trió jelenléte gyakorlatilag elvette McTominay lehetőségét arra, hogy a támadások során szabadon érkezzen a tizenhatos elé.

 A skót középpályás ebben a szerepkörben tavaly 13 gólt és 6 gólpasszt termelt, ami kiemelkedő mutatónak számít az inkább a védekezéséről és mezőnymunkájáról ismert játékostól. Mostanra azonban mindez már a múlté. 

McTominay az idényben eddig mindössze egyszer talált be: a nyitófordulóban, a Sassuolo ellen a 17. percben, majd egy gólpasszt jegyzett a Pisa ellen. Jól látszik, hogy Conte 4-1-4-1-es rendszere túlságosan korlátozza őt, a Manchester Citytől érkezett Kevin De Bruyne jóval nagyobb szabadságot kap a pályán. McTominay sem szélsőként, sem pedig szélső középpályásként nem érzi komfortosan magát. 

Az olasz bajnokság legjobbjának megválasztott Scott McTominay teljesítménye a Manchester City-től érkezett Kevin De Bruyne miatt eshetett vissza.
Az olasz bajnokság legjobbjának megválasztott Scott McTominay teljesítménye a Manchester Citytől érkezett Kevin De Bruyne miatt eshetett vissza

A makacsságáról ismert Antonio Conte ugyanakkor egyelőre nem tervezi a rendszer átalakítását, ezt nyíltan ki is jelentette. A holland Noa Lang vagy a brazil David Neres-féle szélsők bevetése jelenleg csak mérkőzések végjátéka alatt létező opció az olasz edző taktikai fegyvertárában, és az sem biztos, hogy ebből McTominay profitálna – a Sporting elleni találkozón például éppen őt áldozta fel a taktikai változtatás kedvéért.

Conténak a lehető legrövidebb idő alatt kell megtalálnia azt a felállást, amelyben mindenki a legjobbját tudja nyújtani, és McTominay is visszanyerheti tavalyi formáját. Az idő szűkös, de még van mozgástere az olasz szakembernek, a válogatott szünet pedig jó alkalmat kínálhat a szükséges finomhangolásra. Aztán pedig jöhet a mély víz, hiszen a bajnoki címvédő a Genoa és a Torino elleni meccsek után a Bajnokok Ligájában a PSV-hez látogat, majd jöhet az Inter elleni rangadó hazai pályán. Egy biztos: mindkét exmanchesteri játékosra szüksége lehet Conténak, hogy csapata sikerrel vegye a közeljövőben előtte álló kihívásokat.

 

