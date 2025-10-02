De Bruyne csattanós választ adott az őt fenyegető Antonio Conténak

A Manchester City elleni nyitókörös vereség után rátalált a győztes útra a Napoli a Bajnokok Ligájában. Az olasz gárda a 36. percben szerezte meg a vezetést a Sporting ellen, amire a 62. percben érkezett a portugálok válasza. A három pont sorsa a 79. percben dőlt el: csakúgy mint az első nápolyi találatnál, De Bruyne volt a kiszolgáló, Hojlund pedig a befejező. A két korábbi manchesteri ellenfél közösen intézte el a portugál bajnokot.

A De Bruyne-Hojlund páros volt a győzelem kulcsa. (Fotó: GIUSEPPE MAFFIA / NurPhoto / AFP)

Viharos fordulatot vett Antonio Conte és De Bruyne viszonya

De Bruyne amióta 2025 júliusában a Napolihoz igazolt, stabil pont a Antonio Conte csapatában: az idényben eddig minden mérkőzésen kezdett, három gól a bajnokságban, két gólpassz a BL-ben a mérlege.

Ám nem feszültségmentes a közös munka.

Antonio Conte már több alkalommal is az idő előtt cserélte le Kevin De Bruynét. Először a Manchester City elleni Bajnokok Ligája meccsen, amikor a 26. percben kapta le a pályáról a belga klasszist, ugyanis Di Lorenzo kiállítása miatt emberhátrányba került a csapat. Mindez abban a stadionban történt, ahol legendává vált a karmester, így a korai csere nemcsak szakmailag, hanem érzelmileg is érzékenyen érinthette.

Majd következett az AC Milan elleni rangadó, amin 2-1-s vereséget szenvedett a Napoli. A találkozó 72. percében az olasz tréner hármas cserére szánta el magát, és többek között a nápolyiak gólszerzőjét, De Bruynét is lecserélte. A 34 éves középpályás ezt nem vette jó néven, és dühösen hagyta el a játékteret. A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Conte nem ment el szó nélkül a belga viselkedése mellett.

A Napoli vezetőedzője elmondta, hogy egy tréner azért hajt végre cseréket, hogy változást érjen el a játékban. Reményét fejezte ki, hogy De Bruyne csak az eredmény miatt volt ideges, mert ellenkező esetben rossz emberrel kezdett ki.

De Bruyne csattanós választ adott

A Sporting eleni Bajnokok Ligája meccsen ismét a kezdőben találta magát a hétvégén dühöngő De Bruyne, és megmutatta Antonio Conténak, hogy igenis számíthat rá. Két gólpasszal járult hozzá a kulcsfontosságú sikerhez.