De Bruyne csattanós választ adott az őt fenyegető Antonio Conténak

A Bajnokok Ligája második fordulójában 2-1-re győzte le hazai pályán a Sporting csapatát a Napoli. A hétvégi Milan elleni meccsen lecserélt és kritizált De Bruyne két gólpasszal üzent Antonio Conténak. A BL-meccs után természetesen a hétvégi nézeteltérésük is szóba került.

2025. 10. 02.
Két gólpasszal jelentkezett De Bruyne a Sporting ellen. (Fotó: GIUSEPPE MAFFIA / AFP)
A Manchester City elleni nyitókörös vereség után rátalált a győztes útra a Napoli a Bajnokok Ligájában. Az olasz gárda a 36. percben szerezte meg a vezetést a Sporting ellen, amire a 62. percben érkezett a portugálok válasza. A három pont sorsa a 79. percben dőlt el: csakúgy mint az első nápolyi találatnál, De Bruyne volt a kiszolgáló, Hojlund pedig a befejező. A két korábbi manchesteri ellenfél közösen intézte el a portugál bajnokot.

De Bruyne kulcsszerepe vállalt a Napoli első BL-sikerében.
A De Bruyne-Hojlund páros volt a győzelem kulcsa. (Fotó: GIUSEPPE MAFFIA / NurPhoto / AFP)

 

Viharos fordulatot vett Antonio Conte és De Bruyne viszonya

De Bruyne amióta 2025 júliusában a Napolihoz igazolt, stabil pont a Antonio Conte csapatában: az idényben eddig minden mérkőzésen kezdett, három gól a bajnokságban, két gólpassz a BL-ben a mérlege

Ám nem feszültségmentes a közös munka.

Antonio Conte már több alkalommal is az idő előtt cserélte le Kevin De Bruynét. Először a Manchester City elleni Bajnokok Ligája meccsen, amikor a 26. percben kapta le a pályáról a belga klasszist, ugyanis Di Lorenzo kiállítása miatt emberhátrányba került a csapat. Mindez abban a stadionban történt, ahol legendává vált a karmester, így a korai csere nemcsak szakmailag, hanem érzelmileg is érzékenyen érinthette.

Majd következett az AC Milan elleni rangadó, amin 2-1-s vereséget szenvedett a Napoli. A találkozó 72. percében az olasz tréner hármas cserére szánta el magát, és többek között a nápolyiak gólszerzőjét, De Bruynét is lecserélte. A 34 éves középpályás ezt nem vette jó néven, és dühösen hagyta el a játékteret. A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Conte nem ment el szó nélkül a belga viselkedése mellett. 

A Napoli vezetőedzője elmondta, hogy egy tréner azért hajt végre cseréket, hogy változást érjen el a játékban. Reményét fejezte ki, hogy De Bruyne csak az eredmény miatt volt ideges, mert ellenkező esetben rossz emberrel kezdett ki.

 

De Bruyne csattanós választ adott

A Sporting eleni Bajnokok Ligája meccsen ismét a kezdőben találta magát a hétvégén dühöngő De Bruyne, és megmutatta Antonio Conténak, hogy igenis számíthat rá. Két gólpasszal járult hozzá a kulcsfontosságú sikerhez.

– A fiúk nagyszerűen reagáltak a Milan elleni vereségre. Ma este minden pillanatban versenyszellemet és maximális koncentrációt láttam. Ennek a győzni akarásnak kell mindig jellemeznie minket – nyilatkozta Antonio Conte a mérkőzés után.

– Nagyszerű meccset játszottunk. Elégedett vagyok a gólpasszokkal, de különösen a gólokkal, amik lehetővé tették számunkra a győzelmet. Örülök, hogy Hojlund gólt szerzett, és úgy gondolom, hogy nagy potenciál rejlik benne. Összességében a csapat erős és versenyképes, nagyon fontos, hogy a keret minden tagja a legjobb tudása szerint járuljon hozzá céljaink eléréséhez – fogalmazott De Bruyne a klub honlapján.

Contéval soha nem volt semmi probléma. Győztes vagyok, focizni akarok és változást hozni. Sok szó esett már róla, de én csak jól akarom magam érezni és előre akarok lépni

– mondta a Corriero dello Sportnak, a Milan meccsen történt incidens kapcsán a belga karmester.

A portugál reakciók itt meghallgathatók:

