Rendkívüli

Itt vannak a legújabb fejlemények az ukrán kémügyben

  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Áll a bál Nápolyban: Conte megfenyegette De Bruynét a Milan elleni vereség után
De BruyneConteAC MilanManchester CitySerie A

Áll a bál Nápolyban: Conte megfenyegette De Bruynét a Milan elleni vereség után

Viharosan alakul Kevin De Bruyne és Antonio Conte kapcsolata az SSC Napolinál. Az olasz vezetőedző ismét idő előtt lecserélte a belga játékmester, aki nem vette jó néven, hogy el kellett hagynia a játékteret. A mérkőzés után Conte kemény szavakkal reagált a játékosa viselkedésére, és egyértelmű üzenetet küldött neki.

C. Kovács Attila
2025. 09. 29. 13:57
Antonio Conte, az SSC Napoli vezetőedzője. Forrás: DOMENICO CIPPITELLI/NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az SSC Napoli a forduló rangadóján 2-1-s vereséget szenvedett az AC Milan otthonában az olasz labdarúgó-bajnokság (Serie A) ötödik fordulójában vasárnap este. A találkozó 72. percében Antonio Conte hármas cserére szánta el magát, és többek között a nápolyiak gólszerzőjét, Kevin De Bruynét is lekapta a pályáról. A 34 éves középpályás azonban nem vette jó néven, hogy egy ilyen fontos mérkőzésen idő előtt el kell hagynia a játékteret, és dühösen csattogott le a pályáról. 

Antonio Conte és Kevin De Bruyne kapcsolata megromlott Nápolyban?
Antonio Conte és Kevin De Bruyne kapcsolata megromlott Nápolyban? Fotó: CIRO DE LUCA/NurPhoto

Conte megfenyegette De Bruynét

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Conte nem ment el De Bruyne viselkedése mellett. 

A Napoli vezetőedzője elmondta, hogy a AC Milan zártan védekezett, ezért friss, lendületes játékosokat küldött pályára. Hozzátette, hogy egy tréner azért hajt végre cseréket, hogy változást érjen el a játékban. Reményét fejezte ki, hogy De Bruyne csak az eredmény miatt volt ideges, mert ellenkező esetben rossz emberrel kezdett ki.

A Manchester City elleni BL-mérkőzés sem alakult túl jól

Nem ez az első alkalom, hogy Conte idő előtt lekapta De Bruynét, másfél héttel ezelőtt a Bajnokok Ligájában már a 26. percben levette a pályáról a belga játékost Giovanni Di Lorenzo korai kiállítása miatt. Ez különösen fájó lehetett a 34 éves középpályásnak, hiszen volt klubja, a Manchester City ellen lépett pályára, abban a stadionban, ahol legendává vált, így a korai csere nemcsak szakmailag, hanem érzelmileg is érzékenyen érinthette.

Akkor az olasz edző sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy le kellett cserélnie De Bruynét. Mint mondta, egyrészt saját maga miatt sajnálta a döntést, mert megfosztotta magát a középpályás játékától, másrészt Kevin miatt is, aki így nem élvezhette, hogy egykori otthonában, az Etihad stadionban léphetett pályára korábbi csapata ellen. Úgy fogalmazott, hogy néha az ördög közbeszól, a sors pedig kegyetlen fordulatokat tartogat. Hangsúlyozta, hogy a kiállítás mindent tönkretett, amit elterveztek, és szerinte ha nem kerültek volna emberhátrányba, megnehezítették volna az ellenfél dolgát.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy De Bruyne amióta 2025 júliusában a Napolihoz igazolt, stabil pont a Conte kezdőcsapatában: a 2025/26-os idényben eddig minden mérkőzésen kezdett, és három góllal járult hozzá az olasz bajnok remek szezonkezdetéhez.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Vida Ákos
idezojelekdiktatúra

Itt a Német Demokratúrás Köztársaság

Vida Ákos avatarja

Németországban a politikusok folyamatosan és szemrebbenés nélkül hazudnak a választóiknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu