Áll a bál Nápolyban: Conte megfenyegette De Bruynét a Milan elleni vereség után

Az SSC Napoli a forduló rangadóján 2-1-s vereséget szenvedett az AC Milan otthonában az olasz labdarúgó-bajnokság (Serie A) ötödik fordulójában vasárnap este. A találkozó 72. percében Antonio Conte hármas cserére szánta el magát, és többek között a nápolyiak gólszerzőjét, Kevin De Bruynét is lekapta a pályáról. A 34 éves középpályás azonban nem vette jó néven, hogy egy ilyen fontos mérkőzésen idő előtt el kell hagynia a játékteret, és dühösen csattogott le a pályáról.

Antonio Conte és Kevin De Bruyne kapcsolata megromlott Nápolyban? Fotó: CIRO DE LUCA/NurPhoto

Conte megfenyegette De Bruynét

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Conte nem ment el De Bruyne viselkedése mellett.

A Napoli vezetőedzője elmondta, hogy a AC Milan zártan védekezett, ezért friss, lendületes játékosokat küldött pályára. Hozzátette, hogy egy tréner azért hajt végre cseréket, hogy változást érjen el a játékban. Reményét fejezte ki, hogy De Bruyne csak az eredmény miatt volt ideges, mert ellenkező esetben rossz emberrel kezdett ki.

A Manchester City elleni BL-mérkőzés sem alakult túl jól

Nem ez az első alkalom, hogy Conte idő előtt lekapta De Bruynét, másfél héttel ezelőtt a Bajnokok Ligájában már a 26. percben levette a pályáról a belga játékost Giovanni Di Lorenzo korai kiállítása miatt. Ez különösen fájó lehetett a 34 éves középpályásnak, hiszen volt klubja, a Manchester City ellen lépett pályára, abban a stadionban, ahol legendává vált, így a korai csere nemcsak szakmailag, hanem érzelmileg is érzékenyen érinthette.