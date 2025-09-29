A magyar légió jó és rossz hírekkel is szolgált Marco Rossinak

A Premier Leauge két magyarja, a légió két tekintélyes tagja biztos lehet Marco Rossi meghívójának az érkezésében, ám most aligha boldogok éppen. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végigjátszotta a Liverpool mérkőzését a Crystal Palace otthonában, előbbi több poszton is megfordulva csapata legjobbja volt a mezőnyjátékosok közül, utóbbi viszont halványabban teljesített, sőt, végzetes hibát is elkövetett: a 97. percben nem a legjobb megoldást választva feleslegesen rúgta ki a labdát az oldalvonalon túlra, és a bedobás után szerezte meg a hazai csapat a győztes gólt, 2-1-lett a végeredmény. Igaz, Arne Slot vezetőedző nem Kerkez Milos nyakába varrta a Liverpool első vereséget ebben a bajnoki idényben. A magyar válogatott védőnek kedden is volt jelenése, az angol Ligakupa 3. fordulójában a Liverpool 2-1-re nyert a Southampton ellen, Kerkez a 81. percben állt be, Szoboszlai pihent, nem szerepelt a keretben.

Tóth Balázs ezúttal a légió kevésbé szerencsés tagjai közé tartozott, a Blackburn kapusa három gólt kapott Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Maradva Angliában, a másodosztályban Callum Styles a 72. percben állt be a West Bromwich Albionba, amely hazai pályán 1-1-et játszott a Leicesterrel, Tóth Balázs védte a Charlton Athletic stadionjában 3-0-ás vereséget szenvedő Blackburn Rovers kapuját, Kosznovszky Márk pedig kezdett a Portsmouth-ban, a 74. percben lecserélték, a csapata pedig 2-1-re kikapott az Ipswich Town vendégeként. A skót élvonalban a Dundee United előbb 2-0-ra otthon legyőzte az Aberdeent 2-0-ra, majd hazai környezetben vallott 2-0-ás kudarcot a Kilmarnock ellen, Keresztes Krisztián végigjátszotta mindkét meccset.

A légió német szekciója nem kapott ki

A német Bundesliga első osztályában a magyar légió két lipcsei tagja ismét sikerélménnyel gazdagodott, az RB Leipzig Gulácsi Péter és Willi Orbán nagyszerű teljesítményének is köszönhetően nyert 1-0-ra Wolfsburgban, és

ezzel zsinórban a negyedik győzelménél tart, a hazai együttesben Dárdai Bence csak a kispadig jutott, így a pályán nem találkozhatott a honfitársaival.

Az Union Berlin a Hamburgot látta vendégül és 0-0 lett a vége, Schäfer András az 59. percben állt be. A másodosztályban a Hertha 3-0-val hozta el a három pontot Nürnbergből, Dárdai Márton 89 percet játszott kezdőként, Szabó Levente sérült, ezért már jó ideje hiányzik a Preussen Münsterből.