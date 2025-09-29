magyar válogatottlégiólabdarúgás

A magyar légió jó és rossz hírekkel is szolgált Marco Rossinak

Marco Rossi kedden keretet hirdet a magyar válogatott októberi világbajnoki selejtezőire. A magyar légió tagjainak jelentős része érdekelt ilyenkor, hiszen a szövetségi kapitány nagy részben rájuk támaszkodik. Ezért ilyenkor különösen érdekes megnézni, hogy a légiósok hogyan teljesítenek, mennyit játszanak a klubjaikban.

2025. 09. 29. 5:30
Kerkez Milos fontos tagja a magyar légiónak, nem játszott rosszul szombaton sem, de a Liverpool vesztét okozó gól előtt hibázott. Fotó: AFP/Paul Ellis
A Premier Leauge két magyarja, a légió két tekintélyes tagja biztos lehet Marco Rossi meghívójának az érkezésében, ám most aligha boldogok éppen. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végigjátszotta a Liverpool mérkőzését a Crystal Palace otthonában, előbbi több poszton is megfordulva csapata legjobbja volt a mezőnyjátékosok közül, utóbbi viszont halványabban teljesített, sőt, végzetes hibát is elkövetett: a 97. percben nem a legjobb megoldást választva feleslegesen rúgta ki a labdát az oldalvonalon túlra, és a bedobás után szerezte meg a hazai csapat a győztes gólt, 2-1-lett a végeredmény. Igaz, Arne Slot vezetőedző nem Kerkez Milos nyakába varrta a Liverpool első vereséget ebben a bajnoki idényben. A magyar válogatott védőnek kedden is volt jelenése, az angol Ligakupa 3. fordulójában a Liverpool 2-1-re nyert a Southampton ellen, Kerkez a 81. percben állt be, Szoboszlai pihent, nem szerepelt a keretben.

A magyar légió egyik kapusa, Tóth Balázs három gólt kapott
Tóth Balázs ezúttal a légió kevésbé szerencsés tagjai közé tartozott, a Blackburn kapusa három gólt kapott Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Maradva Angliában, a másodosztályban Callum Styles a 72. percben állt be a West Bromwich Albionba, amely hazai pályán 1-1-et játszott a Leicesterrel, Tóth Balázs védte a Charlton Athletic stadionjában 3-0-ás vereséget szenvedő Blackburn Rovers kapuját, Kosznovszky Márk pedig kezdett a Portsmouth-ban, a 74. percben lecserélték, a csapata pedig 2-1-re kikapott az Ipswich Town vendégeként. A skót élvonalban a Dundee United előbb 2-0-ra otthon legyőzte az Aberdeent 2-0-ra, majd hazai környezetben vallott 2-0-ás kudarcot a Kilmarnock ellen, Keresztes Krisztián végigjátszotta mindkét meccset.

A légió német szekciója nem kapott ki

A német Bundesliga első osztályában a magyar légió két lipcsei tagja ismét sikerélménnyel gazdagodott, az RB Leipzig Gulácsi Péter és Willi Orbán nagyszerű teljesítményének is köszönhetően nyert 1-0-ra Wolfsburgban, és 

ezzel zsinórban a negyedik győzelménél tart, a hazai együttesben Dárdai Bence csak a kispadig jutott, így a pályán nem találkozhatott a honfitársaival. 

Az Union Berlin a Hamburgot látta vendégül és 0-0 lett a vége, Schäfer András az 59. percben állt be. A másodosztályban a Hertha 3-0-val hozta el a három pontot Nürnbergből, Dárdai Márton 89 percet játszott kezdőként, Szabó Levente sérült, ezért már jó ideje hiányzik a Preussen Münsterből.

A portugál élvonalban a Rio Ave a héten kétszer is pályára lépett: kedden a Benfica vendégeként 1-1-re végzett, Nikitscher Tamás a 74. percben állt be, és a 91. percben gólpasszt adott, vasárnap este pedig a Famacilao otthonában 0-0 lett a végeredmény, a magyar középpályás a 64. percben lépett pályára. A francia első vonalban a Le Havre Loic Nego szolgálataira végig igényt tartva ért el 0-0-ás döntetlent Metzben. 

Az olasz másodosztályú Spezia Nagy Ádámmal a fedélzeten 2-2-t játszott Parmában az Olasz Kupában, a tizenegyespárbajt a hazai csapat nyerte meg 4-3-ra, majd a Spezia szombaton a Venezia vendégeként szenvedett 2-0-ás vereséget a bajnokságban, Nagy Ádámot nem cserélték be.

 A spanyol második vonalban az FC Andorra úgy győzött 2-1-re a Racing Santander pályáján, hogy a kapuját Yaakobishvili Áron védte, Yaakoboshvili Antal pedig a kispadot koptatta. 

Roland Sallai of Galatasaray attacks during the Trendyol Super League match between Galatasaray and Konyaspor at the Rams Park on September 22, 2025 (Photo by Burak Basturk / Middle East Images via AFP)
Sallai Roland gólpasszig jutott a múlt héten  Fotó: BURAK BASTURK / Middle East Images

Nagyra nőtt a légió törökországi szekciójának a létszáma. Hétfőn a Galatasaray a Konyasport fogadva nyert 3-1-re, Sallai Roland a harmadik találat előtt gólpasszt adott, majd a csapat a magyar válogatott futballistát végig szerepeltetve pénteken a Alanyaspor stadionjában győzött 1-0-ra. Magyarok csatája is zajlott a török bajnokságban, a Mocsi Attilával felálló Rizespor hazai pályán kapott ki 2-1-re a Szalai Attilát bevető Kasimpasától. A Genclerbirligi a Kayserisporhoz látogatott el, és 1-1-et játszott, Csoboth Kevin a kispado ragadt. Balogh Botond csapata, a Kocaelispor hétfőn lép pályára a Besiktas otthonában. 

A légió veszített a bécsi derbin

A svéd bajnokságban hétfőn az AIK 3-1-es vereséggel utazott haza Norrköpingből, Csongvai Áron a szünetben állt be, majd gólpasszt adott, a csapat vasárnap hazai pályán 1-1-re végzett a GAIS együttesével, a magyar válogatott védő nem kapott helyet a keretben. 

Bécsi derbit játszottak Austriában, a Rapid Wien Bolla Bendegúzzal a védelemben 3-1-re kikapott az Austria Wientől,

 a Grazer AK pedig Jánó Zétény nélkül harcolt ki egy pontot a 0-0-ás döntetlennek a Ried stadionjában. 

Lengyelországban Barát Péter és Molnár Rajmund öregbítheti a magyar légió hírnevét. Előbbi a Raków tagjaként szerdán gólt fejelt a Lech Poznań ellen, a végeredmény 2-2 lett, vasárnap is végigjátszotta csapata meccsét, amely 1-0-ra nyert a Widzew Lodz stadionjában, Molnár viszont vesztesen hagyta el a pályát Varsóban, miután a Legia Warszawa 1-0-ra nyerni tudott a Pogon Szczecin ellen. Az észak-amerikai profi ligában a Chicago Fire 2-0-ra felülmúlta a Gazdag Dániel játékára a 71. percig számító Columbus Crew-t, a Sporting Kansas City pedig 4-1-es vereséggel utazott haza a Los Angeles Galaxytól, Sallói Dániel kezdőként 70 percet kapott.


 

