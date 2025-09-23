Contét a szívroham kerülgette, az olasz edző furcsa kéréssel állt elő a Milan elleni rangadó előtt

Múlt csütörtökön a 2023-ban BL-győztes Manchester City házigazdaként 2-0-ra nyert az olasz bajnok Napoli ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulójában. A Napoli Giovanni Di Lorenzo kiállítása miatt a 21. perctől emberhátrányban futballozott, ennek pedig a Manchester City otthonába immáron ellenfélként visszatérő Kevin De Bruyne is áldozatául esett. Antonio Conte együttese az olasz bajnokságban javított, de a Pisa az utolsó pillanatig szorongatta az olasz bajnokot, ami az együttes vezetőedzőjét is megviselte.

Antonio Conte kitörő örömmel fogadta a Napoli győzelmét a Pisa ellen. Fotó: AFP/Carlo Hermann

Conte szerint malomkő van a mellkasukon

A Napoli négy forduló után százszázalékos teljesítménnyel állnak a Serie A-ban. A meccs után azonban Conte beszélt a csapata valódi helyzetéről.

– Négy győzelemmel kezdeni sosem egyszerű, és hogy nekünk sikerült, az elégedettséggel tölt el. De hangsúlyozni szeretném: mi olyan futballistákat igazoltunk, akik más közegből jönnek, és időre van szükségük. Ez lesz a legnehezebb idény, mivel a riválisaink már végigmentek hasonló szezonokon, ők szervezettek, mi viszont olyan játékosokkal dolgozunk, akiknek tapasztalat kell – mondta el Conte a Pisa elleni győzelem után, aki szerint a bajnoki cím automatikusan új elvárásokat szül velük kapcsolatban.

– Ha azt hiszik, hogy kész játékosokat hoztunk, akkor tévednek. Ezeknek a futballistáknak idő kell a beilleszkedéshez, nekünk viszont nincs időnk, és ezzel vállalunk kockázatot. Gondoljunk csak Hojlundra: a Manchester Unitedben ott volt, de nem játszott. Százötvenmilliót költeni kilenc játékosra nem jelenti azt, hogy vettünk egy 50-60 milliós klasszist – emelte ki az olasz szakember az igazolásokkal kapcsolatban. Contének a Pisa elleni győztes meccsen felfokozott pillanatokat kellett megélnie a kispadon.

Antonio Conte szerint a bajnoki cím miatt nagyok az elvárások velük szemben. Fotó: Anadolu/Alex Livesey

– Legközelebb defibrillátort kell a kispadra hozni nekem. Lehettünk volna kicsit nyugodtabbak – mondta el az olasz edző, majd a vasárnapi, AC Milan elleni rangadóról is elejtett néhány gondolatot.

– Még túl korai bajnoki címről beszélni. Mi az utat nézzük. Tizenkét pontunk van a zsákban, fontos, hogy jól kezdtünk. Jól tudjuk, hogy a Milan Bajnokok Ligájában is szerepel, erős kerettel rendelkező csapat.

Nekünk le kell hajtani a fejünket és dolgozni, ismerjük az erősségeinket és a hibáinkat. A Scudetto a mellkasunkon úgy nyom minket, mint egy malomkő. Türelmesnek kell lennünk

– ismételte Conte.