Narancssárga forradalom az Anfielden: Frimpong és a holland invázió

Jeremie Frimpong érkezésével a Liverpool öltözője minden eddiginél hollandabbá vált, hiszen immár négy németalföldi játékos alkotja a keret gerincét: Virgil van Dijk, Cody Gakpo, Ryan Gravenberch és mostantól a Trent Alexander-Arnold helyére érkező Frimpong. Bár a Liverpool holland vezetőedzője, Arne Slot a négyből három játékost még elődje, Jürgen Klopp idejéből „örökölt meg”, a klubnál egyre markánsabban körvonalazódik az a stratégia, hogy a holland futballkultúra és szemlélet meghatározó szerephez jusson az Anfielden. Nem elképzelhetetlen, hogy Slot a jövőben további honfitársakat is magával hoz, ezzel új korszakot nyitva a Liverpool életében.

Jeremie Frimpong érkezése új korszakot nyithat a Liverpool történelmében. Forrás: Facebook/Liverpool

Déjà vu: Louis van Gaal és a holland Barcelona

A helyzet kísértetiesen emlékeztethet az 1997 és 2000 közötti Barcelonára, amikor Louis van Gaal irányítása alatt a katalánok szinte második holland válogatottként működtek. Akkoriban olyan játékosok fordultak meg a katalán klubnál, mint Patrick Kluivert, Marc Overmars, Frank és Ronald de Boer, Phillip Cocu, Ruud Hesp, Boudewijn Zenden, Winston Bogarde vagy éppen Michael Reiziger. A keret, sőt még a stáb is tele volt hollandokkal – amit sokszor fel is róttak Van Gaalnak.

Pedig Van Gaal sikeres volt a gránátvörös-kékekkel: három szezonja alatt két spanyol bajnoki címet (1997/98, 1998/99), egy Copa del Rey-győzelmet (1997/98), valamint egy európai Szuperkupát is begyűjtött (1997). A domináns holland jelenlét tehát nem csupán látványos volt, hanem trófeákban is mérhető eredményeket hozott.

Slot a liverpooli Van Gaal?

Slot Liverpoolja persze nem másolja Van Gaal útját – egyrészt mert más a korszellem, másrészt mert Angliában másképp viszonyulnak az idegenlégiósokhoz, mint Katalóniában –, de a tendencia egyértelmű: a klubvezetés támogatja a menedzsert saját elképzeléseiben, és ez az igazolásokban is visszaköszön.

Miért éppen a hollandok?

Hollandia futballkultúrája mindig is a technikás, gyors gondolkodású, taktikailag érett játékosokat nevelte ki – Slot pedig pont ilyen alapokra épít. A Frimpong-féle játékosok dinamikus, labdabiztos profiljai illenek abba a támadó szellemű, sok mozgáson és labdabirtokláson alapuló stílusba, amit a 46 éves tréner korábban Feyenoordnál és most a Liverpoolnál is képvisel.

Ha a trend folytatódik, és valóban jön még pár „hollandus”, akkor egyfajta „mini Oranje” formálódhat az angol bajnoknál – legalábbis öltözőben az angol mellett a holland lehet a második nyelv.

Frimpong hogyan fogja pótolni Alexander-Arnoldot? Ahogy arról korábban már beszámoltunk róla, a Liverpool saját nevelésű játékosa, Trent Alexander-Arnold néhány nappal ezelőtt a Real Madridhoz szerződött, a spanyol klub pedig tízmillió eurót fizetett érte. Bár a Bayer Leverkusentől érkező holland jobbhátvéd elvileg a távozó angol bekk helyét veszi át, játékstílusa jelentősen különbözik elődjétől. Trent a Premier League egyik legprogresszívabb futballistája volt, hosszú indításai élményszámba mentek, és a Liverpool támadásainak többsége vagy tőle indult, vagy keresztül futott rajta. Frimpong ezzel szemben inkább egy villámléptű labdacipelő játékos, mintsem kreatív játékmester. Éppen ezért Arne Slot várhatóan inkább a játékrendszer átalakításával, semmint pusztán honfitársával próbálja majd pótolni a távozó klublegendát.

A Frimpong-igazolás tehát túlmutat önmagán. Egy korszakváltás része, ahol a menedzser saját identitása szerint formálja át a csapatot. Lehet, hogy nem lesz második Van Gaal-féle Barcelona, de ha Slot hosszú távon gondolkodik, Liverpoolban újra értelmet nyerhet a mondás: Hollandia nemcsak ország, hanem futballfilozófia is.