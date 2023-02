Kiderült, volt némi probléma gyorskorcsolyázóink távozott kínai sikertrénerével

Talán az új hangvétel is eredményezte az, hogy női váltónk (Jászapáti Petra, Kónya Zsófia, Bácskai Sára Luca, Somodi Maja, Sziliczei-Német Rebeka) a múlt hét végi dordrechti világkupán, a vk-sorozat záró állomásán ezüstérmes lett. A nők tavaly év végén váltóban egy vk-bronzot is begyűjtöttek, miként Jászapáti 500 méteren is.

Rövid pályás gyorskorcsolyában a szezon az év fő versenyével, a szöuli világbajnoksággal zárul, amelyet március 10. és 12. között rendeznek.

Borítókép: amikor még mindenki örült: Bánhidi Ákos és Csang Csing Lina egymás mellett (Forrás: Nemzeti Sport/Árvai Károly)