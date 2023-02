Erdei Zsolt milliókat bukott, a sors fintora, hogy egy madár miatt + videó

Erdei Zsolt remekül játszott, és a szerencsekereket is kiválóan forgatta, többször is kipörgette a duplázót. Egészen a döntő feladványig menetelt, ahol a „tollas bohóc” témakörben kellett volna kitalálnia a megfejtést. Ami a szivárványlóri madár volt, és ez azért is nehéz feladvány, mert a szóban nincs sem „e”, sem „a” betű. Erdeinek hat betű volt a segítsége, de nem tudott megbirkózni a feladattal. Ő maga az „y”, az „m”, az „s” és az „a” betűket kérte, így a szóban levő egyik magánhangzót sem ismerhette. Tegyük hozzá, hogy ezt a feladványt minden bizonnyal csak keveseknek sikerülne megoldania hétköznapi körülmények közepette is, s akkor a mostani téthelyzetről még nem is beszéltünk.

Ő lett volna a megfejtés:

A játékban Erdei Zsolt 6,5 millió összegyűjtött forintot bukott, valamint további félmilliót, ami a korábban általa kiválasztott borítékban lapult, ezt szokták hozzácsapni a nyereményhez helyes megfejtés esetén. Erdei egy evezőpadot azonban nyert…

Erdei Zsolt nem bosszankodott

– Legalább edzésben tartom magam! – jegyezte meg Erdei, aki nem tűnt bosszúsnak, lazán fogadta, hogy nem nyerte meg a játékot. Pedig az a hétmillió forint biztosan jól jött volna neki.

