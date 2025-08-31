Aggasztó állapotok a fővárosban, iskolakezdésre omlik össze a budapesti közlekedés

A nyári menetrendnek vége, szeptembertől már több buszt kell indítania a fővárosnak, miután több tízezer diák és szülő indul újra az iskolába – emlékeztet a Metropol, kiemelve, hogy a fővárosi buszállomány állapota egyre aggasztóbb.

Lángolt a busz Budapest belvárosában, a járművön utasok is voltak (Forrás: Facebook/Szentkirályi Alexandra)

Mindannyian láthattuk az elmúlt időszak: sorozatosak a tűzesetek, gyakoriak a műszaki hibák, olyannyira, hogy már kormányhivatali vizsgálatok is indultak.

Mindez megkérdőjelezi, hogy a város egyáltalán képes-e biztonságosan megoldani az iskolakezdés logisztikai próbatételét,

hiszen szeptember 1-jétől a BKV és a BKK sűrűbben indítja járatait, különösen reggel nyolc óra után, hogy több tízezer diákot és szülőt tudjon elszállítani. Ez önmagában is hatalmas logisztikai kihívás, most azonban a buszok állapota miatt az eddiginél is nagyobb a kockázat.

Megrendült a bizalom a közösségi közlekedésben, nagyobb káosz jön az utakon

Mint arról lapunk is beszámolt, az elmúlt hónapban több fővárosi autóbusz is kigyulladt, és a kormányhivatal átfogó vizsgálatot rendelt el. A budapestiek aggodalma nem alaptalan és jogosan teszik fel a kérdést:

mennyire biztonságos a gyerekeiket iskolába indítani ezekkel a járművekkel?

Tehát nem csupán a tömegközlekedési eszközök műszaki okoznak gondot, hanem az ebből fakadó bizalmatlanság is, hiszen ha a szülők nem bíznak a buszokban, érthető módon autóval viszik a gyermekeiket, ez pedig végeláthatatlan dugókhoz és ideges sofőrökhöz vezet. A reggeli órákban emiatt már a főbb sugárutak – az Üllői út, a Váci út, de még a Nagykörút és a Hungária körgyűrű is – bedugulnak, a belvárosban pedig lépésben halad a forgalom. A tapasztalatok szerint az iskolakezdés utáni hetekben a szokásosnál akár 20-30 perccel hosszabb a menetidő, és sokszor még a tömegközlekedés is késik a torlódások miatt.

Almássy Kornél, a BP Műhely elemzője szerint a sorozatos busztüzek súlyos figyelmeztetésként hatnak, különösen az iskolakezdés közeledtével.

Elég lesújtó állapotban vannak a BKV buszai a kormányhivatal ellenőrzése alapján

– fogalmazott, hozzátéve, hogy bár a külső szolgáltatók révén egyelőre nem várható kapacitáscsökkenés, a szülők bizalma könnyen megrendülhet.