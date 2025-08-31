BKVKarácsony Gergelybudapesti közlekedésbuszállomány állapotiskola

Aggasztó állapotok a fővárosban, iskolakezdésre omlik össze a budapesti közlekedés

Megrendült a bizalom a közösségi közlekedésben, nagyobb káosz jön az utakon, valószínűsíthető, hogy a szülők egy része inkább autóval viszi iskolába gyermekét.

Munkatársunktól
2025. 08. 31. 9:20
A nyári menetrendnek vége, szeptembertől már több buszt kell indítania a fővárosnak, miután több tízezer diák és szülő indul újra  az iskolába – emlékeztet a Metropol, kiemelve, hogy a fővárosi buszállomány állapota egyre aggasztóbb.

Lángolt a busz Budapest belvárosában, a járművön utasok is voltak (Forrás: Facebook/Szentkirályi Alexandra)

Mindannyian láthattuk az elmúlt időszak: sorozatosak a tűzesetek, gyakoriak a műszaki hibák, olyannyira, hogy már kormányhivatali vizsgálatok is indultak

Mindez megkérdőjelezi, hogy a város egyáltalán képes-e biztonságosan megoldani az iskolakezdés logisztikai próbatételét, 

hiszen szeptember 1-jétől a BKV és a BKK sűrűbben indítja járatait, különösen reggel nyolc óra után, hogy több tízezer diákot és szülőt tudjon elszállítani. Ez önmagában is hatalmas logisztikai kihívás, most azonban a buszok állapota miatt az eddiginél is nagyobb a kockázat.

Megrendült a bizalom a közösségi közlekedésben, nagyobb káosz jön az utakon

Mint arról lapunk is beszámolt, az elmúlt hónapban több fővárosi autóbusz is kigyulladt, és a kormányhivatal átfogó vizsgálatot rendelt el. A budapestiek aggodalma nem alaptalan és jogosan teszik fel a kérdést: 

mennyire biztonságos a gyerekeiket iskolába indítani ezekkel a járművekkel?

Tehát nem csupán a tömegközlekedési eszközök műszaki okoznak gondot, hanem az ebből fakadó bizalmatlanság is, hiszen ha a szülők nem bíznak a buszokban, érthető módon autóval viszik a gyermekeiket, ez pedig végeláthatatlan dugókhoz és ideges sofőrökhöz vezet. A reggeli órákban emiatt már a főbb sugárutak – az Üllői út, a Váci út, de még a Nagykörút és a Hungária körgyűrű is – bedugulnak, a belvárosban pedig lépésben halad a forgalom. A tapasztalatok szerint az iskolakezdés utáni hetekben a szokásosnál akár 20-30 perccel hosszabb a menetidő, és sokszor még a tömegközlekedés is késik a torlódások miatt. 

Almássy Kornél, a BP Műhely elemzője szerint a sorozatos busztüzek súlyos figyelmeztetésként hatnak, különösen az iskolakezdés közeledtével.

Elég lesújtó állapotban vannak a BKV buszai a kormányhivatal ellenőrzése alapján

 – fogalmazott, hozzátéve, hogy bár a külső szolgáltatók révén egyelőre nem várható kapacitáscsökkenés, a szülők bizalma könnyen megrendülhet.

 – Ha lesz fennakadás, akkor bizony könnyen lehet, hogy többen az autót választják. Aki teheti, az autóba fogja ültetni a gyerekét – hangsúlyozta. Az elemző szerint különösen aggasztó, hogy tíz nap alatt öt busz gyulladt ki, füstölt el Budapesten.

– Korábban ez nem volt jellemző. Ami érdekes ebben, hogy a karbantartásról nem beszélünk. Tehát leginkább azt látjuk problémának, és erre szeretnénk világos számadatokat kapni, hogy mennyire van erőforrása a BKV-nak a karbantartásra – mondta. Bár természetes, hogy egy 23–24 éves busznál előfordulhat tűzeset, Almássy kiemelte: olyan jármű is kigyulladt, amely mindössze tízéves volt és 500 ezer kilométert futott, ami egy autóbusz életében nem számít kirívóan magasnak.

Szerinte a BKV-nak átláthatóan kellene bemutatnia, mennyi pénzt fordít karbantartásra, mennyi idő jut a járművek ellenőrzésére, és milyen erőforrások állnak rendelkezésre.

Bennünk az a kérdés is felmerül, hogy vajon abban az esetben, ha buszokkal ilyen rosszul áll a BKV, meg kell-e növelni harminc százalékkal az éjszakai közlekedés arányát

– tette hozzá.

Almássy szerint a kilencszáz darabos fővárosi flottában vannak fiatalabb és idősebb buszok is, de a megfelelő karbantartás minden esetben kulcskérdés. Hangsúlyozta: szükség van újabb beszerzésekre, mert „az kétségtelen tény, hogy jó lenne, ha fiatalabb lenne a flotta”. Az elemző úgy látja, a tűzesetek számának drasztikus emelkedése egyértelműen rámutat: valami nincs rendben a karbantartási rendszerrel.

A probléma súlyosságára hívta fel a figyelmet nemrégiben Szentkirályi Alexandra, aki arról beszélt a Kossuth rádióban, hogy ideje lenne a főváros vezetésének végre komolyan szembenéznie a gondokkal. – Mert ma a BKV-n a budapestiek élete lehet veszélyben. Joguk van a biztonságos közlekedéshez, a főpolgármesternek pedig az a dolga, hogy ezt garantálja – mondta a Fidesz fővárosi vezetője.

 

Borítókép: Lángoló busz Budapest belvárosában (Forrás: Facebook)

