Rendkívüli

Közelebb a BL-álmokhoz! Máris vezet a Fradi

Szentkirályi AlexandraKarácsony GergelyBALLIBERÁLIS BUKÁSOKBKK-BKVBKKkiégett buszBALLIBERÁLIS FŐVÁROSI VEZETÉSbuszokBALOLDALI VÁROSVEZETÉSBKV

Minden forgalomban lévő buszt ellenőriz a kormányhivatal + videó

A szúrópróbaszerű vizsgálaton a vizsgált fővárosi buszok 78 százalékával valamilyen probléma volt, 22 százaléka pedig alkalmatlan arra, hogy biztonsággal szállítson utasokat. Októberig átvizsgálja a kormányhivatal az összes forgalomban lévő buszt – jelentette be Szentkirályi Alexandra.

Magyar Nemzet
2025. 08. 27. 18:04
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Eddig és ne tovább! Budapest nem lehet a lángoló buszok fővárosa! – írta Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán, miután tájékoztatást kért Sára Botond főispántól, hogy a már megkezdett és sokkoló eredményű buszellenőrzést mikor és hogyan folytatják tovább.

Ez azért szükséges, mert a szúrópróbaszerű vizsgálaton a vizsgált buszok 78 százalékával valamilyen probléma volt, 22 százaléka pedig alkalmatlan arra, hogy biztonsággal szállítson utasokat – emlékeztetett a Fidesz fővárosi vezetője. Beszámolt róla, hogy

a közel ezer busz közül az összes forgalomban lévő, vagyis majdnem 800 buszt a kormányhivatal tüzetesen ellenőrizni fogja.

Ez a vizsgálat már ma este kezdetét veszi, és hozzávetőleg októberre érnek a végére – közölte a frakcióvezető.

Szentkirályi Alexandra azt is kérte a főispántól, hogy hetente adjon tájékoztatást a vizsgálat eredményeiről.

A budapestiek biztonsága az első! Ebből nem engedünk, zéró toleranciát mutatunk a balliberális városvezetés hanyagságával szemben. Ukrán fényjáték helyett Karácsony Gergely inkább a buszokat tartsa karban!

– hangsúlyozta a kormánypárti politikus a bejegyzésében, amihez videóösszeállítást csatolt.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter teljesen összeomlott a róla szóló könyv miatt

Pilhál Tamás avatarja

Már megint tele a pártelnöki pantalló, mert érkezik: Az áruló.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu