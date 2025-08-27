Minden forgalomban lévő buszt ellenőriz a kormányhivatal + videó

Eddig és ne tovább! Budapest nem lehet a lángoló buszok fővárosa! – írta Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán, miután tájékoztatást kért Sára Botond főispántól, hogy a már megkezdett és sokkoló eredményű buszellenőrzést mikor és hogyan folytatják tovább.

Ez azért szükséges, mert a szúrópróbaszerű vizsgálaton a vizsgált buszok 78 százalékával valamilyen probléma volt, 22 százaléka pedig alkalmatlan arra, hogy biztonsággal szállítson utasokat – emlékeztetett a Fidesz fővárosi vezetője. Beszámolt róla, hogy

a közel ezer busz közül az összes forgalomban lévő, vagyis majdnem 800 buszt a kormányhivatal tüzetesen ellenőrizni fogja.

Ez a vizsgálat már ma este kezdetét veszi, és hozzávetőleg októberre érnek a végére – közölte a frakcióvezető.

Szentkirályi Alexandra azt is kérte a főispántól, hogy hetente adjon tájékoztatást a vizsgálat eredményeiről.

A budapestiek biztonsága az első! Ebből nem engedünk, zéró toleranciát mutatunk a balliberális városvezetés hanyagságával szemben. Ukrán fényjáték helyett Karácsony Gergely inkább a buszokat tartsa karban!

– hangsúlyozta a kormánypárti politikus a bejegyzésében, amihez videóösszeállítást csatolt.