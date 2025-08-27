Rendkívüli

Közelebb a BL-álmokhoz! Máris vezet a Fradi

Karácsony GergelyBALLIBERÁLIS TÁMADÁSOKSzentkirályi AlexandraBALLIBERÁLIS HERGELÉStűzijátékdrogpártiSzent István napiBALLIBERÁLIS FŐVÁROSI VEZETÉSBALOLDALI VÁROSVEZETÉSballiberálisok

Karácsony Gergely családi drogozáshoz hasonlította a Szent István-napi tűzijátékot + videó

Szentkirályi Alexandra emlékeztette a főpolgármestert, hogy hazánkban a kábítószerekkel és a népszerűsítésükkel szemben is zéró tolerancia van.

Magyar Nemzet
2025. 08. 27. 16:47
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Karácsony Gergely a Szent István-napi tűzijátékot családi drogozáshoz hasonlította. Szerinte az államalapítás megünneplését ünneplő műsor olyan, mintha „mondjuk egy családi ünnepségen az lenne az ünnep, hogy mindenki jól betép. Lehet, hogy jól érzi magát, de az egészségére káros” – hívta fel a figyelmet a Fidesz fővárosi vezetője.

– A mi oldalunkon nem így néz ki egy családi ünnepség, azt garantálom, de a főpolgármester ilyen elszólásai és hasonlatai jól tükrözik, hogy miért is ragaszkodnak foggal-körömmel a főváros drogpárti stratégiájához – reagált a balliberális főpolgármester szavaira Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán, majd hozzátette:

Szeretném emlékeztetni Karácsony Gergelyt, hogy Magyarországon a kábítószerekkel és azok népszerűsítésével szemben is zéró tolerancia van. Ha meg ön Budapest levegője miatt aggódik, akkor talán nem kellene mindent esztelenül egyszerre lezárni, hogy aztán mindenki a kis mellékutcákban pöfögje tele a várost a dugókban.

– Egészségesebb családi ünnepléseket kívánunk és jó felkészülést a tanévkezdésre! – üzente Karácsony Gergelynek a frakcióvezető.

Borítókép: Karácsony Gergely (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter teljesen összeomlott a róla szóló könyv miatt

Pilhál Tamás avatarja

Már megint tele a pártelnöki pantalló, mert érkezik: Az áruló.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu