Karácsony Gergely családi drogozáshoz hasonlította a Szent István-napi tűzijátékot + videó

Karácsony Gergely a Szent István-napi tűzijátékot családi drogozáshoz hasonlította. Szerinte az államalapítás megünneplését ünneplő műsor olyan, mintha „mondjuk egy családi ünnepségen az lenne az ünnep, hogy mindenki jól betép. Lehet, hogy jól érzi magát, de az egészségére káros” – hívta fel a figyelmet a Fidesz fővárosi vezetője.

– A mi oldalunkon nem így néz ki egy családi ünnepség, azt garantálom, de a főpolgármester ilyen elszólásai és hasonlatai jól tükrözik, hogy miért is ragaszkodnak foggal-körömmel a főváros drogpárti stratégiájához – reagált a balliberális főpolgármester szavaira Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán, majd hozzátette:

Szeretném emlékeztetni Karácsony Gergelyt, hogy Magyarországon a kábítószerekkel és azok népszerűsítésével szemben is zéró tolerancia van. Ha meg ön Budapest levegője miatt aggódik, akkor talán nem kellene mindent esztelenül egyszerre lezárni, hogy aztán mindenki a kis mellékutcákban pöfögje tele a várost a dugókban.

– Egészségesebb családi ünnepléseket kívánunk és jó felkészülést a tanévkezdésre! – üzente Karácsony Gergelynek a frakcióvezető.