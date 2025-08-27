Szentkirályi AlexandraVitézy DávidbuszMagyar Péter

Karácsonyék szórják a pénzt, miközben égnek a buszok + videó

Szentkirályi Alexandra a Kossuth rádióban bírálta a fővárosi vezetést, szerinte a Rákosrendezőre költött pénzből akár ötszáz új buszt is lehetne vásárolni.

Magyar Nemzet
2025. 08. 27. 8:40
– Mindannyian tudjuk, hogy a főváros vezetése, Karácsony Gergely, Magyar Péter és Vitézy Dávid egy hatalmas és drága beruházás mellett kötelezte el magát: egy gigantikus szeméttelep megvásárlása mellett. Már az első előleget is kifizették, miközben azt állítják, hogy a mindennapi problémák megoldására nincs pénze a városnak. Mindezt úgy teszik, hogy a fővárosi önkormányzat a saját alapfeladatait sem képes vagy nem hajlandó ellátni, mint például hogy ne lángoló buszokon utazzanak a budapestiek. Akkor hogyan lehetséges az, hogy olyan dologra, ami nem is kötelező feladata, és amit senki nem kért tőle, mégis hatalmas összegeket költ? – emlékeztetett a Fidesz fővárosi vezetője a közösségi oldalán.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi képviselőcsoportjának vezetője
Szentkirályi Alexandra szerint ötszáz buszt lehetett volna venni Rákosrendező árából. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Ez nemcsak értelmetlen, hanem veszélyes is

– mutatott rá Szentkirályi Alexandra. Felidézte: két busz kigyulladt, másik kettő füstölt, és ki tudja, mi történt volna, ha a műszaki hibák és a lángok miatt nem nyílnak ki az ajtók.

A Rákosrendezőre szánt összegből akár ötszáz új buszt is lehetne venni

– hangsúlyozta a frakcióvezető. Szerinte itt az ideje, hogy Karácsony Gergely végre vállalja a felelősséget, és ne a saját kénye-kedve szerint szórja el a főváros pénzét.

 

Borítókép: Buszok gyulladtak ki a fővárosban (Forrás: Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Felföldi Zoltán
idezojelekTisza Párt

Egy idomított csimpánz gondolatai

Felföldi Zoltán avatarja

A városi íróasztal-szakértők a vidéki problémák beazonosítására is képtelenek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

