Karácsonyék szórják a pénzt, miközben égnek a buszok + videó

– Mindannyian tudjuk, hogy a főváros vezetése, Karácsony Gergely, Magyar Péter és Vitézy Dávid egy hatalmas és drága beruházás mellett kötelezte el magát: egy gigantikus szeméttelep megvásárlása mellett. Már az első előleget is kifizették, miközben azt állítják, hogy a mindennapi problémák megoldására nincs pénze a városnak. Mindezt úgy teszik, hogy a fővárosi önkormányzat a saját alapfeladatait sem képes vagy nem hajlandó ellátni, mint például hogy ne lángoló buszokon utazzanak a budapestiek. Akkor hogyan lehetséges az, hogy olyan dologra, ami nem is kötelező feladata, és amit senki nem kért tőle, mégis hatalmas összegeket költ? – emlékeztetett a Fidesz fővárosi vezetője a közösségi oldalán.

Szentkirályi Alexandra szerint ötszáz buszt lehetett volna venni Rákosrendező árából. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Ez nemcsak értelmetlen, hanem veszélyes is

– mutatott rá Szentkirályi Alexandra. Felidézte: két busz kigyulladt, másik kettő füstölt, és ki tudja, mi történt volna, ha a műszaki hibák és a lángok miatt nem nyílnak ki az ajtók.

A Rákosrendezőre szánt összegből akár ötszáz új buszt is lehetne venni

– hangsúlyozta a frakcióvezető. Szerinte itt az ideje, hogy Karácsony Gergely végre vállalja a felelősséget, és ne a saját kénye-kedve szerint szórja el a főváros pénzét.