Patkányinvázió Budapesten: a főváros nem reagál a panaszokra

Egyre gyakrabban látnak patkányokat az utcákon, udvarokban, lépcsőházakban a fővárosban. A lakók fórumokon írják: hiába a bejelentés, senki nem jön ki. A fővárosi közművek szabályzata szerint 48–72 órán belül intézkedni kellene. Józsefvárosban egy hete várnak a rágcsálóirtókra – írja a Metropol.

Politikai ügy is lett belőle

„Patkányinvázió van a Kőris utcában. A bejelentést megtettem, de a fővárosi rágcsálóirtók nem jöttek ki” – írta Kozma Lajos, a VIII. kerületi időközi választás fideszes jelöltje. Azt ígérte, addig megy, amíg meg nem oldódik a probléma.

Ferencvárosban az önkormányzat azt mondja, nem ők felelősek az irtásért. A panaszosokat a fővároshoz irányítják.

A lakók tartanak a patkányok által terjesztett betegségektől.

Többen arról írnak, hogy a rágcsálók már a házak udvarait is elárasztják.

Budapest egykor patkánymentes város volt

1972-től 2012-ig Budapest patkánymentes fővárosnak számított. A Bábolna Bio Kft. irtási rendszere akkor hatékonyan működött. 2019-ben azonban más cég kapta a feladatot, és rövid időn belül

megszaporodtak a patkányészlelések.

2023-ban visszatért a Bábolna Bio, de a Fővárosi Közgyűlés nem hosszabbította meg a szerződésüket. Idén januártól a Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. látja el a feladatot.