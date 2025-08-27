Rendkívüli

Visszaerősödött a Fidesz a nyáron, újra jelentősebb az előnye a Tiszával szemben

BudapestFerencvárosbanJózsefvárosbanfővárospanaszpatkányinvázió

Patkányinvázió Budapesten: a főváros nem reagál a panaszokra

Egyre több a patkány Budapesten, a lakók szerint a bejelentések után sem jelennek meg a fővárosi rágcsálóirtók. Óbudán, Józsefvárosban és Ferencvárosban is tehetetlennek érzik magukat az emberek.

Magyar Nemzet
2025. 08. 27. 7:07
Patkányok árasztották el Budapestet. Siegfried Poepperl/pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egyre gyakrabban látnak patkányokat az utcákon, udvarokban, lépcsőházakban a fővárosban. A lakók fórumokon írják: hiába a bejelentés, senki nem jön ki. A fővárosi közművek szabályzata szerint 48–72 órán belül intézkedni kellene. Józsefvárosban egy hete várnak a rágcsálóirtókra – írja a Metropol.

 

Politikai ügy is lett belőle

„Patkányinvázió van a Kőris utcában. A bejelentést megtettem, de a fővárosi rágcsálóirtók nem jöttek ki” – írta Kozma Lajos, a VIII. kerületi időközi választás fideszes jelöltje. Azt ígérte, addig megy, amíg meg nem oldódik a probléma.

Ferencvárosban az önkormányzat azt mondja, nem ők felelősek az irtásért. A panaszosokat a fővároshoz irányítják.

A lakók tartanak a patkányok által terjesztett betegségektől.

Többen arról írnak, hogy a rágcsálók már a házak udvarait is elárasztják.

 

Budapest egykor patkánymentes város volt

1972-től 2012-ig Budapest patkánymentes fővárosnak számított. A Bábolna Bio Kft. irtási rendszere akkor hatékonyan működött. 2019-ben azonban más cég kapta a feladatot, és rövid időn belül

megszaporodtak a patkányészlelések.

2023-ban visszatért a Bábolna Bio, de a Fővárosi Közgyűlés nem hosszabbította meg a szerződésüket. Idén januártól a Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. látja el a feladatot.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felföldi Zoltán
idezojelekTisza Párt

Egy idomított csimpánz gondolatai

Felföldi Zoltán avatarja

A városi íróasztal-szakértők a vidéki problémák beazonosítására is képtelenek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu