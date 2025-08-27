Visszatér a nyár, de már úton a változás + videó

A hűvös reggel után országszerte száraz és napsütéses időre számíthatunk szerdán.

Száraz, napos időre számíthatunk szerdán, viszont megélénkül a déli szél (Forrás: HungaroMet)

A HungaroMet tájékoztatása szerint visszatér a kánikula, csak egy-egy fátyol- vagy gomolyfelhő ad majd némi menedéket.

Napközben többfelé megélénkül a déli, délnyugati szél.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között valószínű,

késő estére 18 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet.

Pénteken tetőzik a hőség, a hétvégére ér ide egy hidegfront

A hét közepén visszatér a nyár, napról napra lesz melegebb, a hőség pénteken tetőzik majd:

az Alföldön 38 fokot is mérhetünk.

Szaharai porban gazdag déli levegő érkezik majd, ez pedig jócskán befolyásolja majd a hőmérséklet alakulását, az éjszakák enyhébbek lesznek ismét, trópusi éjszakák is előfordulhatnak.

Szombaton érkezik egy hullámzó hidegfront, záporokkal, zivatarokkal, ám országos esőre egészen biztosan nincs kilátás.

Jelentősen azonban nem hűl vissza a levegő, ismét melegedés veszi kezdetét, és majd csak a jövő hét folyamán érkezhet újabb hidegfront és lehet némi csapadék.