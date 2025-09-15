Nagy bajok vannak a fővárosi buszokkal

Lehangoló eredményt osztott meg közösségi oldalán Latorcai Csaba közigazgatási és területfejlesztési miniszterhelyettes. Sára Botond, Budapest Kormányhivatalának vezetőjével arról számolt be, hogy az elmúlt hónapban tapasztalt busztüzek miatt Budapest Főváros Kormányhivatala közbenjárásával megkezdődött a fővárosi buszpark átfogó ellenőrzése.

Több mint száz járművet vizsgáltak át, az eredmények aggasztók.

Sára Botond fővárosi főispán (Forrás: Facebook)

A Magyar Nemzet megírta: a szúrópróbaszerű ellenőrzésen

a vizsgált fővárosi buszok 78 százalékával valamilyen probléma volt, 22 százaléka pedig alkalmatlan arra, hogy biztonsággal szállítson utasokat.

Októberig átvizsgálja a kormányhivatal az összes forgalomban lévő buszt. A vizsgálat eredményei aggasztó képet festenek a járműpark állapotáról: az ellenőrzött buszok 22 százalékát azonnal kitiltották a forgalomból, mert életveszélyes állapotban voltak. További 28 százalékuknál sürgős javítást rendeltek el, szintén 28 százalékukat pedig harminc napon belüli műszaki szemlére kötelezték. Mindez azt jelenti, hogy mindössze a buszok kevesebb mint negyede felelt meg maradéktalanul a biztonsági előírásoknak.

Latorcai Csaba közigazgatási és területfejlesztési miniszterhelyettes (Forrás: Facebook)

A legjellemzőbb problémák között olajszivárgást, hibás fékrendszert, rossz állapotú abroncsokat és futóműveket, valamint az utastér hiányosságait említették. Több járműből hiányoztak a kötelező biztonsági felszerelések, például a porral oltó készülékek vagy a kitámasztó ékek, más esetekben ezek érvényessége járt le.

Sára Botond főispán a közösségi oldalán úgy fogalmazott: a vizsgálat igazolja, hogy az utasbiztonság súlyosan veszélyeztetett, miközben a főváros hitelből tartja fenn a közösségi közlekedést. A főispán szerint Budapest vezetése nem az alapvető karbantartási feladatokra fordítja a forrásokat, hanem más célokra, például telekvásárlásra. A kormányhivatal jelezte: a jövőben is nyomon követi a BKV járműveinek műszaki állapotát, hogy biztosítsa a fővárosban közlekedők védelmét.