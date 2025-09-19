BKVautóbuszflottaBudapest

Szentkirályi Alexandra fotókat mutatott a buszokról, amelyek Karácsony Gergely szerint rendben vannak

Karácsony Gergely szerint ezekkel a buszokkal semmi gond nincs és alkalmasak a budapestiek szállítására. Szerintetek? – tette fel a kérdést Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője, aki posztjában több képet bemutatott kritikus állapotban lévő fővárosi buszokról.

Nagy Orsolya
2025. 09. 19. 8:46
Felvételeken mutatja be Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője azokat a fővárosi buszoknak az állapotát, amelyek láthatóan hibásak, mégis a forgalomban vannak. 

Forrás: Facebook

Karácsony Gergely szerint ezekkel a buszokkal semmi gond nincs és alkalmasak a budapestiek szállítására. Szerintetek?

 – tette fel a kérdést Szentkirályi Alexandra. Hozzátette: a főpolgármester vagdalkozhat bárhogyan, semmi nem változtat azon a tényen, hogy azt állították, hogy a buszok rendben vannak, majd a független vizsgálat bebizonyította, hogy ez hazugság volt és a buszok több mint felével baj van.

Forrás: Facebook

Értjük, hogy pánikol, de neki csupán arra a kérdésre kell válaszolnia: főpolgármesterként hogyan hagyhatja, hogy a budapestiek veszélyes buszokon közlekedjenek?

– zárta rövid bejegyzését a kormánypártok fővárosi frakcióvezetője. 

A Magyar Nemzet beszámolt a fővárosi kormányhivatal vizsgálatáról, amely szerint száz BKV buszból hatvan hibás. Közölték: Budapest Főváros Kormányhivatala mint közlekedési hatóság továbbra is kiemelten ellenőrzi a BKV-autóbuszok állapotát az utasok biztonsága érdekében. 

Az eddig összesen megvizsgált 109 autóbusz 59 százaléknál merült fel műszaki probléma.

– Hat százalékának a műszaki érvényességét törölték, 51 százalékát harminc napon belüli műszaki szemlére kötelezték, két százaléknál azonnali javítást rendeltek el, és csupán 41 százalék van megfelelő műszaki állapotban – írja közleményében Budapest Főváros Kormányhivatala. Felidézték: szeptember 8. és 11. között ismét több telephelyen, összesen 59 autóbuszt vizsgáltak át a műszaki ellenőrök. Az átfogó ellenőrzésekre azért van szükség, mert az augusztusban néhány nap alatt több kigyulladt BKV-busz miatt elrendelt azonnali, szúrópróbaszerű ellenőrzés lesújtó eredményeket hozott. 

A közösségi közlekedést használó utasok biztonsága érdekében a kormányhivatal szakemberei a jövőben is folytatják az autóbuszok átfogó vizsgálatát. 

Mivel az eddig megvizsgált BKV-buszok több mint felénél műszaki hiányosságot talált a kormányhivatal, létrehozták a [email protected] e-mail-címet, ahol az utasok – fotók csatolásával – jelenthetik, ha műszaki-biztonsági problémát tapasztalnak egy járművön.

Borítókép: Rengeteg hibát találtak a BKV buszflottájában (Forrás: Facebook)


