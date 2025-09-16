Veszélyezteti a BKV-ba vetett közbizalmat a főváros

– Százkilenc buszt vizsgált át a kormányhivatal, több mint felük hibás volt. A vizsgálat rávilágított arra, hogy a BKV gumikerekes részlegénél óriási bajok vannak. Az biztos, hogy nem működik jól. Ha ugyanis nem így lenne, akkor nem lennének sorozatos, a lakosságot veszélyeztető busztüzek. Itt most már nem csak a nyári kigyulladásokról beszélünk, hiszen azóta is folyamatosak a buszégések. A kormányhivatal vizsgálata alapján ma már látható, hogy a műszaki probléma sokkal szerteágazóbb, mint gondoltuk – mondta el lapunknak Gulyás Gergely Kristóf, a kormánypártok fővárosi képviselője.

Abszurd, de a BKV vezérigazgatói pozíciójára épp most pályázik Szedlmajer László is, aki jelenleg a gumikerekes részért felelős vezérigazgató-helyettes a cégnél. Tehát minden, ami a BKV-ban a buszokkal kapcsolatban történik, legyen az karbantartás vagy annak hiánya, üzemeltetés, bármi, az Szedlmajer Lászlóhoz tartozik. Sem Szedlmajert, sem a tiszás bizottsági tagokat nem zavarja, hogy Szedlmajer a kialakult helyzetben még további vezetői posztra pályázik. A közlekedés szerelmeseként ismert Vitézy Dávidot sem. Utóbbit talán azért nem, mert ő vitte a BKV-hoz Szedlmajert, ő nevezte ki vezérigazgató-helyettesnek is

– jelentette ki Gulyás Gergely Kristóf. A kormánypárti képviselő hozzátette, az az ember, aki nem tudja karbantartani és megfelelő állapotban tartani Budapest buszrészlegét, az jelentkezik arra, hogy a teljes tömegközlekedés felett igazgatási jogokat kapjon.

A műszaki hibákért felelős ember nem tud biztonságos tömegközlekedést garantálni a budapestiek számára, sőt aláássa az alapvető közbizalmat

– emelte ki a politikus. Gulyás Gergely Kristóf szerint Karácsony Gergelynek el kell számolnia a budapestiek felé azzal, hogyan fordult elő az ő vezetése alatt, hogy a BKV ilyen helyzetbe került. Át kell vizsgálni teljes egészében azt, hogy a karbantartási és üzemeltetési szerződések kapcsán történt-e bármilyen fajta visszaélés.