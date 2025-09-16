Gulyás Gergely KristófbuszkormányhivatalBKV

Veszélyezteti a BKV-ba vetett közbizalmat a főváros

Nemcsak a buszokkal, hanem a BKV vezetésével is komoly problémák vannak.

Gábor Márton
2025. 09. 16. 21:15
A Nádor térnél kigyulladt busz (Fotó: Facebook)
– Százkilenc buszt vizsgált át a kormányhivatal, több mint felük hibás volt. A vizsgálat rávilágított arra, hogy a BKV gumikerekes részlegénél óriási bajok vannak. Az biztos, hogy nem működik jól. Ha ugyanis nem így lenne, akkor nem lennének sorozatos, a lakosságot veszélyeztető busztüzek. Itt most már nem csak a nyári kigyulladásokról beszélünk, hiszen azóta is folyamatosak a buszégések. A kormányhivatal vizsgálata alapján ma már látható, hogy a műszaki probléma sokkal szerteágazóbb, mint gondoltuk – mondta el lapunknak Gulyás Gergely Kristóf, a kormánypártok fővárosi képviselője.

Abszurd, de a BKV vezérigazgatói pozíciójára épp most pályázik Szedlmajer László is, aki jelenleg a gumikerekes részért felelős vezérigazgató-helyettes a cégnél. Tehát minden, ami a BKV-ban a buszokkal kapcsolatban történik, legyen az karbantartás vagy annak hiánya, üzemeltetés, bármi, az Szedlmajer Lászlóhoz tartozik. Sem Szedlmajert, sem a tiszás bizottsági tagokat nem zavarja, hogy Szedlmajer a kialakult helyzetben még további vezetői posztra pályázik. A közlekedés szerelmeseként ismert Vitézy Dávidot sem. Utóbbit talán azért nem, mert ő vitte a BKV-hoz Szedlmajert, ő nevezte ki vezérigazgató-helyettesnek is

– jelentette ki Gulyás Gergely Kristóf. A kormánypárti képviselő hozzátette, az az ember, aki nem tudja karbantartani és megfelelő állapotban tartani Budapest buszrészlegét, az jelentkezik arra, hogy a teljes tömegközlekedés felett igazgatási jogokat kapjon.

A műszaki hibákért felelős ember nem tud biztonságos tömegközlekedést garantálni a budapestiek számára, sőt aláássa az alapvető közbizalmat

– emelte ki a politikus. Gulyás Gergely Kristóf szerint Karácsony Gergelynek el kell számolnia a budapestiek felé azzal, hogyan fordult elő az ő vezetése alatt, hogy a BKV ilyen helyzetbe került. Át kell vizsgálni teljes egészében azt, hogy a karbantartási és üzemeltetési szerződések kapcsán történt-e bármilyen fajta visszaélés.

Mint ismert, lehangoló eredményt osztott meg a közösségi oldalán Latorcai Csaba közigazgatási és területfejlesztési miniszterhelyettes. Sára Botonddal, Budapest Kormányhivatalának vezetőjével arról számolt be, hogy az elmúlt hónapban tapasztalt busztüzek miatt a kormányhivatal közbenjárásával megkezdődött a fővárosi buszpark átfogó ellenőrzése.

Több mint száz járművet vizsgáltak át, az eredmények aggasztók.

 

Sára Botond fővárosi főispán. Forrás: Facebook

A Magyar Nemzet megírta: a szúrópróbaszerű ellenőrzésen

a vizsgált fővárosi buszok 78 százalékával valamilyen probléma volt, 22 százaléka pedig alkalmatlan arra, hogy biztonsággal szállítson utasokat.

Októberig a kormányhivatal átvizsgálja az összes forgalomban lévő buszt. A vizsgálat eredményei aggasztó képet festenek a járműpark állapotáról: az ellenőrzött buszok 22 százalékát azonnal kitiltották a forgalomból, mert életveszélyes állapotban voltak. További 28 százalékuknál sürgős javítást rendeltek el, szintén 28 százalékukat pedig harminc napon belüli műszaki szemlére kötelezték. Mindez azt jelenti, hogy mindössze a buszok kevesebb mint negyede felelt meg maradéktalanul a biztonsági előírásoknak.

A legjellemzőbb problémák között olajszivárgást, hibás fékrendszert, rossz állapotú abroncsokat és futóműveket, valamint az utastér hiányosságait említették. Több járműből hiányoztak a kötelező biztonsági felszerelések, például a porral oltó készülékek vagy a kitámasztó ékek, más esetekben ezek érvényessége járt le.

Sára Botond főispán a közösségi oldalán úgy fogalmazott: a vizsgálat igazolja, hogy az utasbiztonság súlyosan veszélyeztetett, miközben a főváros hitelből tartja fenn a közösségi közlekedést. A főispán szerint Budapest vezetése nem az alapvető karbantartási feladatokra fordítja a forrásokat, hanem más célokra, például telekvásárlásra. A kormányhivatal jelezte: a jövőben is nyomon követi a BKV járműveinek műszaki állapotát, hogy biztosítsa a fővárosban közlekedők védelmét.

 

Borítókép: A Nádor térnél kigyulladt busz (Forrás: Facebook)

