Eltelt fél év, és kiderült: füstbe ment a Telexen meghirdetett tömeges pénzkivonási terv

Tömeges pénzkivonásra célozgattak a magyar lakossági állampapírpiacon a Telex év eleji írásában, ehelyett nőtt az állomány. A fogyasztás elhalasztására is javaslatot tett a szerző, de az is emelkedett az első fél évben.

Fotó: Vémi Zoltán

Idén január elején Kapitány Balázs demográfus nagyszabású, a magyar állam finanszírozásának meglékelését célzó tervet közölt a Telex nevű portálon.

Kapitány egyebek közt arra hívta fel a figyelmet, hogy „jelenleg a magyar állam adósságának mintegy 21 százaléka van közvetlen a lakosság kezében. Ez nemzetközi összehasonlításban nagyon magas aránynak tekinthető, hasonló arányokat csak Bangladesben és Máltán figyelhetünk meg.” Kapitány ehhez később hozzátette, hogy „eközben a kormány jelenleg – legalábbis a nyilvános kommunikációban – úgy számol, hogy ezek a lakossági befektető középosztályi csoportok 2025-ben, miután felvették az előző év után járó magas kamatokat, jellemzően nemhogy nem váltják vissza az állampapírjaikat, de a kamatból – jobb híján – ismét magyar állampapírt vesznek majd, tűrve az alacsonnyá vált hozamot, és finanszírozva tovább a rendszert.”

A demográfus felvetette, hogy

„egy 2025-ben fennálló, kifeszített költségvetési helyzetben a fogyasztási típusú adóknak való magas kitettség, és még inkább a magas középosztályi kézben lévő államadósság-arány két olyan politikai adu lehet e csoport kezében, amely hazai specialitás, így együtt egyetlen más társadalomban sem adott. Már amennyiben a középosztály hajlandó politikai akaratát, a rendszerrel való elégedetlenségét nem hagyományos, ámde hatásos módokon kifejezésre juttatni. Ehhez csak annyi kell, hogy fogyasztási, befektetési döntéseinél figyelembe vegye azt is, közvetve mit támogat ezekkel. Az országért és saját gyermekei jövőjéért felelősséget érző társadalmi csoportok a magyar történelemben már többször éltek azzal az eszközzel, hogy gazdasági erőforrásaik államtól való megvonásával idézzenek elő politikai változást.”

Nézzük meg, hogy hallgatott-e a magyar középosztály Kapitányra és a javaslatához platformot biztosító, külföldről finanszírozott Telexre!

Immár rendelkezésünkre állnak a 2025. júniusi adatok, amelyek egyértelművé teszik, hogy a megtakarító állampolgárok nem akartak a „gazdasági erőforrásaik államtól való megvonásával” politikai változást előidézni.