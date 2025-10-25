Az egykori SZDSZ-vezér köréből jött Magyar Péter kórházbezárást tervező szakértője

A Tisza Párt új szakértője, Túri Péter egykori miniszteri biztos és légimentő vezető valójában Kóka János régi személyes ismerőse és üzlettársa – írja az Ellenpont.
Noha Kóka János azt állítja, már nem szeretne politikai szerepet vállalni, de a háttérből aktívan szervezi a Tisza körüli szellemi buborékot:
- Kóka és a tiszás aktivista-színész Nagy Ervin jó személyes kapcsolata dokumentált, közösen utaztak Rómába idén januárban. Nagy Ervin azt is elmondta, hogy Kóka felesége, a televíziós szerkesztő, műsorvezető Varga Edit segített az ő életrajzi kötetének, a Nagy Ervin – A király, a gróf és a tanár című könyvének kiadásában és bemutatásában. Az már csak adalék (és már-már kibogozhatatlan), hogy a könyv szerzője az a Péterfy Gergely, aki unokatestvére a pártalelnök Tarr Zoltán feleségének.
- Kóka Jánosnak természetesen nincsenek politikai ambíciói, csak éppen ötleteket ad. Legutóbb éppen azt, hogy a topmenedzser Kapitány István fogjon össze Bajnai Gordonnal. Kapitány mostanra már ott ül Magyar Péter mellett tanácsadóként.
- Most pedig Túri Péter, Kóka régi évfolyamtársa, üzlettársa, ismerőse, kinevezettje jelenik meg a párt tanácsadói testületében.
Az Ellenpont felidézte, hogy Magyar Péter október elején mutatta be új egészségügyi szakértői csapatának tagjait, akiket reményei szerint áprilistól majd a minisztériumban is szeretne tudni, Hegedűs Zsolt vezetésével. Közöttük is Túri Péter, a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. egykori vezetője, a Tisza Párt mentésért, sürgősségi ellátásért, légimentésért felelős szakértője politikailag a legérdekesebb.
Túri nem csupán miniszteri biztosként vállalt aktív kormányzati szerepet a Gyurcsány-kormányok alatt, de személyes kötődése és üzleti kapcsolatok mentén is kijelenthető, hogy ő is a volt SZDSZ-es miniszter, Kóka János embere.
A korabeli beszámolók szerint Kóka 2009-es esküvőjén Túri lett a hős, amikor sikeresen élesztette újra a menyasszony 85 éves nagypapáját. Túri mellett egyébként az akkori miniszterelnök, Bajnai Gordon is vendég volt az esküvőn, aki egy kortárs festőművész alkotását ajándékozta az ifjú párnak.