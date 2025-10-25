Az egykori SZDSZ-vezér köréből jött Magyar Péter kórházbezárást tervező szakértője

Poszeidon és az SZDSZ-es polip

Túriék jó személyes kapcsolata azonban az üzleti világban is megmutatkozott. A 2007-es Poszeidon-ügy kapcsán olvashattuk róluk a legtöbbet, ami a személyes, rokoni, gazdasági összefonódásokat tökéletesen jelenítette meg.

Túri és Kóka 2007-es balatonkenesei ingatlanügylete úgy került be a sajtóba, hogy az minden ízében minimum kifogásolható volt, illetve rajta keresztül betekintést is nyerhetünk az SZDSZ-es polip működésébe. Az üzletet bonyolító, egykori Poszeidon Ingatlanforgalmazó és Beruházó Kft. tulajdonosai között ugyanis ott volt Túri Péter is, aki ezzel párhuzamosan helyet kapott Kóka és akkori sógora, Lepp Gyula cégében, a MeditCom Kft. felügyelőbizottságában is.

A Poszeidon az akkori piaci ár töredékéért tett szert egy balatonkenesei, part menti telekre, amit eredetileg a Honvéd Önkéntes Magánnyugdíjpénztár szerzett meg 2000-ben. A cég a lex-SCD (építési tilalom feloldása a vízparton) életbe lépése előtt három héttel vásárolta a hatezer négyzetméteres területet nettó 92,5 millió forintért. Érdekesség, hogy a közelben volt az a Marina-Port is, ami szintén Lepp Gyula tulajdonában állt akkoriban.

Kóka János és Túri Péter (Forrás: Ellenpont/Arcanum/Magyar Hírlap)

Az üdülőparancsnok édesapa és a helyismeret

A Honvéd Önkéntes Magánnyugdíjpénztár szerepe is érdekes a történetben. A pénztár eredetileg befektetési célból vásárolta a területet. Arra spekuláltak, hogy majd a vízparti építések tilalmának feloldása után több haszonnal adják tovább az ingatlant. Ennek ellenére a tilalom feloldása előtt három héttel adták el.

Talán ez is csak véletlen egybeesés, de fontos tudni, hogy Túri Péter édesapja, Túri Mihály ezredes, a Honvéd Üdülő parancsnoka 1978 óta élt családjával Balatonkenesén. Akár még helyismerete is segíthette az akkor még fiatal befektetőket az üzlet lebonyolításában, ha mással nem, egy-két tippel.

Történt, ami történt (ahogy idősebb Túri fogalmazott: nem lehet meg nem történtté tenni), mindenesetre Túri Péterék cége,

a Poszeidon alig 92,5 millió forintot fizetett a Honvéd Önkéntes Magánnyugdíjpénztárnak a telekért, és annak kétharmadát rögtön már 150 millió forintért árulta (vagy egyben, vagy külön).

Ezzel együtt azért is lobbizott az önkormányzatnál, hogy az eredetileg Üh3-as (hétvégi házas üdülőterület) övezetet minősítsék át Üh5-össé (üdülőházas), a 10 százalékos beépíthetőséget 25 százalékosra növelve.