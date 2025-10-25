Kóka JánosegészségügyTisza PártTúri PéterüzlettárskapcsolatMagyar Péter

Az egykori SZDSZ-vezér köréből jött Magyar Péter kórházbezárást tervező szakértője

Túri Pétert szoros kapcsolat fűzi Kóka Jánoshoz, az SZDSZ volt elnökéhez – derül ki az Ellenpont cikkéből. A tiszás szakértő nemrég azzal híresült el, hogy szerkezeti átalakítást szeretne az egészségügyben, ami gyakorlatilag kórházbezárást jelent.

2025. 10. 25. 11:08
A Tisza Párt új szakértője, Túri Péter egykori miniszteri biztos és légimentő vezető valójában Kóka János régi személyes ismerőse és üzlettársa – írja az Ellenpont.

Túri Péter és Magyar Péter (Fotó: Kisalföld/Barki Andrea)
Magyar Péter új egészségügyi tanácsadójához, Túri Péterhez fűződik a 2007-es Poszeidon-ügy is, amelyben egy balatonkenesei, part menti telket szereztek meg a piaci ár töredékéért (Forrás: Ellenpont)

Noha Kóka János azt állítja, már nem szeretne politikai szerepet vállalni, de a háttérből aktívan szervezi a Tisza körüli szellemi buborékot:

  • Kóka és a tiszás aktivista-színész Nagy Ervin jó személyes kapcsolata dokumentált, közösen utaztak Rómába idén januárban. Nagy Ervin azt is elmondta, hogy Kóka felesége, a televíziós szerkesztő, műsorvezető Varga Edit segített az ő életrajzi kötetének, a Nagy Ervin – A király, a gróf és a tanár című könyvének kiadásában és bemutatásában. Az már csak adalék (és már-már kibogozhatatlan), hogy a könyv szerzője az a Péterfy Gergely, aki unokatestvére a pártalelnök Tarr Zoltán feleségének.
  • Kóka Jánosnak természetesen nincsenek politikai ambíciói, csak éppen ötleteket ad. Legutóbb éppen azt, hogy a topmenedzser Kapitány István fogjon össze Bajnai Gordonnal. Kapitány mostanra már ott ül Magyar Péter mellett tanácsadóként.
  • Most pedig Túri Péter, Kóka régi évfolyamtársa, üzlettársa, ismerőse, kinevezettje jelenik meg a párt tanácsadói testületében.

Az Ellenpont felidézte, hogy Magyar Péter október elején mutatta be új egészségügyi szakértői csapatának tagjait, akiket reményei szerint áprilistól majd a minisztériumban is szeretne tudni, Hegedűs Zsolt vezetésével. Közöttük is Túri Péter, a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. egykori vezetője, a Tisza Párt mentésért, sürgősségi ellátásért, légimentésért felelős szakértője politikailag a legérdekesebb.

Túri nem csupán miniszteri biztosként vállalt aktív kormányzati szerepet a Gyurcsány-kormányok alatt, de személyes kötődése és üzleti kapcsolatok mentén is kijelenthető, hogy ő is a volt SZDSZ-es miniszter, Kóka János embere.

A korabeli beszámolók szerint Kóka 2009-es esküvőjén Túri lett a hős, amikor sikeresen élesztette újra a menyasszony 85 éves nagypapáját. Túri mellett egyébként az akkori miniszterelnök, Bajnai Gordon is vendég volt az esküvőn, aki egy kortárs festőművész alkotását ajándékozta az ifjú párnak.

 

Poszeidon és az SZDSZ-es polip

Túriék jó személyes kapcsolata azonban az üzleti világban is megmutatkozott. A 2007-es Poszeidon-ügy kapcsán olvashattuk róluk a legtöbbet, ami a személyes, rokoni, gazdasági összefonódásokat tökéletesen jelenítette meg.

Túri és Kóka 2007-es balatonkenesei ingatlanügylete úgy került be a sajtóba, hogy az minden ízében minimum kifogásolható volt, illetve rajta keresztül betekintést is nyerhetünk az SZDSZ-es polip működésébe. Az üzletet bonyolító, egykori Poszeidon Ingatlanforgalmazó és Beruházó Kft. tulajdonosai között ugyanis ott volt Túri Péter is, aki ezzel párhuzamosan helyet kapott Kóka és akkori sógora, Lepp Gyula cégében, a MeditCom Kft. felügyelőbizottságában is.

A Poszeidon az akkori piaci ár töredékéért tett szert egy balatonkenesei, part menti telekre, amit eredetileg a Honvéd Önkéntes Magánnyugdíjpénztár szerzett meg 2000-ben. A cég a lex-SCD (építési tilalom feloldása a vízparton) életbe lépése előtt három héttel vásárolta a hatezer négyzetméteres területet nettó 92,5 millió forintért. Érdekesség, hogy a közelben volt az a Marina-Port is, ami szintén Lepp Gyula tulajdonában állt akkoriban.

Kóka János és Túri Péter (Forrás: Ellenpont/Arcanum/Magyar Hírlap)

 

Az üdülőparancsnok édesapa és a helyismeret

A Honvéd Önkéntes Magánnyugdíjpénztár szerepe is érdekes a történetben. A pénztár eredetileg befektetési célból vásárolta a területet. Arra spekuláltak, hogy majd a vízparti építések tilalmának feloldása után több haszonnal adják tovább az ingatlant. Ennek ellenére a tilalom feloldása előtt három héttel adták el.

Talán ez is csak véletlen egybeesés, de fontos tudni, hogy Túri Péter édesapja, Túri Mihály ezredes, a Honvéd Üdülő parancsnoka 1978 óta élt családjával Balatonkenesén. Akár még helyismerete is segíthette az akkor még fiatal befektetőket az üzlet lebonyolításában, ha mással nem, egy-két tippel.

Történt, ami történt (ahogy idősebb Túri fogalmazott: nem lehet meg nem történtté tenni), mindenesetre Túri Péterék cége,

a Poszeidon alig 92,5 millió forintot fizetett a Honvéd Önkéntes Magánnyugdíjpénztárnak a telekért, és annak kétharmadát rögtön már 150 millió forintért árulta (vagy egyben, vagy külön).

Ezzel együtt azért is lobbizott az önkormányzatnál, hogy az eredetileg Üh3-as (hétvégi házas üdülőterület) övezetet minősítsék át Üh5-össé (üdülőházas), a 10 százalékos beépíthetőséget 25 százalékosra növelve.

Hogy itt még mindig ne álljon meg a történet, az ingatlanközvetítő cég azt a Vigh Szabolcsot kérte fel képviseletére a cégbíróság előtt, aki ellen akkoriban a Kulcsár-ügy kapcsán magánokirat-hamisítás és bűnpártolás miatt folyt eljárás. Vigh később első fokon megúszta két év börtönnel, próbára bocsátva.

A Poszeidon-ügy aztán elsikkadt, akárcsak Kókáék számos hasonló üzlete, legyen az a Sulinet-Elender, vagy az autópálya-építésekben aktív Viadom-Viachem.

 

Sport- és évfolyamtársak, mára tiszta kezek

A kenesei ingatlanbiznisz Kóka János és a csapat működésének csak egy szelete volt, sőt, a többi, vitatott ügyhöz képest ez aprópénznek számított már akkor is. Kóka azonban mindezt kisebb karcolásokkal átvészelte, és bár ő dehogyis tör mostanra már bármiféle politikai szerepre, annyi jó ötlete lenne még:

ilyen a szerkezeti reform, vagyis a kórházbezárások ötlete, kötelező vállalati kiegészítő egészségbiztosítási rendszer, tehát többletfinanszírozás, pluszterhek.

Az ellenzék, benne a Tisza Párt és elnöke folyamatosan Balaton-parti ingatlanügyek ürügyén támadja a kormányközeli köröket – miközben a hozzájuk kötődő Kókáék, Túriék Balatonkenesén és Akarattyán is, amit csak tudtak, megszereztek maguknak.

Borítókép: A Tisza Párt konferenciának nevezett egészségügyi rendezvényének résztvevői, köztük Túri Péter (Forrás: Facebook)
 


