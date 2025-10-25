Orbán Viktor: Azért akarnak velünk sarcot fizettetni, mert Brüsszel kifogyott a pénzből + videó

– A háborút behozni Európába, a pénzt kivinni Ukrajnába. Ez a brüsszeli út. Köszönjük, mi ezt nem kérjük – írta közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök, aki egy részletet emelt ki október 23-án elmondott ünnepi beszédéből.

Orbán Viktor (Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda)

Brüsszel kifogyott a pénzéből, ezért akarnak adót emelni, megadóztatni a nyugdíjakat, felszámolni a rezsicsökkentést. Hadisarcot akarnak fizettetni velünk

– hívta fel a figyelmet a kormányfő. Kiemelte: ezért akarják bármi áron begyömöszölni Ukrajnát az Európai Unióba. A háborút be akarják hozni Európába, a pénzt pedig kivinni Ukrajnába.

Régi gyarmattartó logikának nevezte ezt: felosztani a legyengült országokat, nem kimaradni az osztozkodásból.

Ukrajna támogatásáról beszélnek, de már Ukrajna felosztása van napirenden

– értékelt a miniszterelnök. Hozzátette: az Ukrajnának adott milliárdok nekik nem kidobott pénz, hanem befektetés.

– A háború nekik lehetőség: országot venni, országot felosztani háborúban a legolcsóbb – fejtette ki Orbán Viktor, hozzátéve: Ukrajna már rég nem szuverén, nem független és végképp nem önálló ország, sorsa már mások kezében van.