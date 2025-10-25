BékemenetOrbán ViktorNézőpont Intézetoktóber 23.közvélemény-kutatásMagyar Péter

Újabb felmérés igazolja, hogy Orbán Viktorra és a Békemenetre voltak a legtöbben kíváncsiak + videó

A Békemenet sikeresebb és Orbán Viktor mondanivalója népszerűbb volt, mint kihívójáé – ismertette legújabb felmérését a Nézőpont Intézet. A felmérés szerint a miniszterelnök beszédét a felnőtt magyarok 28 százaléka kísérte figyelemmel, Magyar Péterét 17 százalékuk.

2025. 10. 25.
A felnőtt magyarok 28 százaléka hallgatta meg Orbán Viktor október 23-i beszédének „egy részét vagy egészét”, személyesen vagy tévé-, illetve online élő közvetítésen keresztül. Ezzel szemben Magyar Péter mondanivalójára csak a magyarok 17 százaléka volt kíváncsi részben vagy egészben – derül ki a Nézőpont Intézetnek az ünnepi rendezvényeket követően készített 500 fős telefonos kutatásából.

Csaknem kétszer annyian voltak kíváncsiak Orbán Viktorra, mint Magyar Péterre (Forrás: Nézőpont Intézet)

 

A közvélemény-kutatás nem alkalmas több tízezres tömegek becslésére, mivel a felnőtt népesség 1 százaléka is közel 80 ezer állampolgárnak felel meg. Ugyanakkor a beszédek iránti érdeklődés nagy különbsége arra utal, hogy a Békemenet sikeresebb és

Orbán Viktor mondanivalója népszerűbb volt, mint kihívójáé.

Kossuth tér október 23. 1956-os forradalom
1/20 Az űrből is látszik a tömeg, ami összegyűlt a Kossuth térre

 


Borítókép: Békemenet (Fotó: Ladóczki Balázs)

