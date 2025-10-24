idezojelek
A Békemenet a nemzeti tábor látványos győzelme volt

Brüsszel célja világos: a háborút behozni Európába, a pénzt kivinni Ukrajnába.

Bánó Attila
BékemenetBrüsszelUkrajnaOrbán Viktorháborúdiktatúra1956-os forradalom 2025. 10. 24.
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Teljesen mindegy, hogy a Tisza Párt október 23-i felvonulásán és a Hősök terére hirdetett jelentéktelen demonstrációján mi hangzott el, mert ez a nap a tisztességes, nemzetük iránt elkötelezett, szabadságszerető magyarok ünnepnapja volt. 

Minden idők legnagyobb és talán legjobb hangulatú magyar Békemenetét láthattuk Budapesten, az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepnapján, éppen akkor, amikor Európa nyugati felének vezető politikusai háborúpárti csúcstalálkozót tartottak Brüsszelben.

Miként három és négy évvel ezelőtt, úgy ezúttal is százezrek vonultak jókedvűen, méltóságteljesen a Kossuth tér felé a napsütésben, de a drónfelvételek nyomán már érezni lehetett, hogy az idei esemény a korábbi megmozdulásoknál is nagyobb tömegeket vonzott. Az enyhe szél nemzeti trikolórokat, székely zászlókat, itt-ott lengyel és más külföldi lobogókat lengetett, és sűrűn követték egymást a magyar települések feliratai.

A magyar miniszterelnök részvétele nélkül kezdődött brüsszeli tanácskozás – Orbán Viktor a Békemenet miatt később kapcsolódott be −, valamint a három és fél éve dúló ukrajnai háború árnyékában a nagyszerű budapesti rendezvény a szokottaknál is nagyobb jelentőségűvé vált.

A miniszterelnök ünnepi beszédében ezúttal is kendőzetlenül beszélt Magyarország különleges békepárti szerepéről, amellyel egyedül áll a háborús pszichózisban szenvedő brüsszeli liberális „elit” tagjaival szemben. Többször is utalt arra, hogy rendelkezünk azzal a ránk jellemző bátorsággal és lelki erővel, amely képessé tesz bennünket a szabadságunkat, függetlenségünket, kultúránkat és hitünket védelmező küzdelmekre. 

Brüsszel ugyanis nem fejlődést, hanem háborút, bevándorlást, adóemelést, nyugdíjcsökkentést hozna a nyakunkra.

Orbán Viktor a valóságtól elszakadó fiatalokhoz is szólt.

Fiatalok, számíthat-e rátok a hazátok? Mindenkire, rátok is szüksége van a hazának. A brüsszeli elit nem akarja, hogy hazafiak legyetek, azt akarja, hogy hazátlan európaiak legyetek. […] Lázadjatok, vár a hazátok!

Háború vagy béke, nincs hova hátrálni – tette hozzá.

A miniszterelnök rámutatott, hogy ellenfeleink 1956-ban tankokkal jöttek, ma pedig pénzügyi szankciókkal próbálnak térdre kényszeríteni minket. Miként egykor az idegen hatalom megtalálta a hazai pufajkásokat, úgy a brüsszeli háborús mesterterv irányítói is megtalálják a szolgálatukba szegődő szekértolókat.

Az első és a második világháborúban másfél millió honfitársunkat veszítettük el. Ha ezek az emberek életben maradtak volna, ha élnének a leszármazottaik, akkor ma nem kellene aggódnunk a népességfogyás miatt. Abból a két világháborúból vesztesen kerültünk ki, de ebből a harmadikból kimaradunk. 

Ha eljön az idő, suhintani fogunk a golyóstollainkkal, csak nehogy átszakadjon a szavazólap.

Orbán Viktor viharos tapsot aratott, amikor kijelentette: 

Van egy nemzet, amely nem enged a zsarolásnak, amely nem hátrál meg a történelem viharában. Ezek vagyunk mi, magyarok, a szabadság vándorai.

A Békemenetek némelyikével megesett, hogy a nyugati sajtóban kormányellenes tüntetésként adtak hírt róluk. Reméljük, ezúttal nem történik ilyesmi, bár a balliberális orgánumoktól nem várható különösebb jóindulat. Az viszont felháborító, amikor egyesek párhuzamot próbálnak vonni a magyar szabadságharc és az ukrajnai háború között.

Az efféle hasonlatoknak nincs létjogosultságuk, mert 

amíg az ötvenhatos forradalomban az egyszerű magyar munkások, diákok, egyetemisták (köztük a legendás pesti srácok) fogtak fegyvert a kommunista diktatúrával és a szovjet megszállással szemben, addig Ukrajnában külföldről, dollármilliárdokkal finanszírozták a politikai változásokat, majd zavargásokat és puccsot előidézve hatalomra segítettek egy oroszellenes kormányzatot.

A NATO-tagság belengetésével Ukrajnának sikerült az oroszokat provokálni, majd beugrasztani egy olyan proxyháborúba, amelyről a nyugati propaganda azt állítja, hogy azzal Európát védelmezik az orosz agresszióval szemben. A Nyugat ráadásul három és fél éve önti a milliárdokat és a korszerű fegyvereket az ukránoknak, míg a magyar forradalmárokat semmivel sem segítette, és magukra hagyta egy igazi szabadságharcban.

Ezért sántít mindenféle párhuzam, s 

ezért van igaza Orbán Viktornak, amikor azt mondja, „Brüsszel célja világos: a háborút behozni Európába, a pénzt kivinni Ukrajnába.

 Az ukránok csúnyán bánnak a kárpátaljai magyarokkal, és velünk is, pedig számtalan alkalommal nyújtunk nekik humanitárius segítséget. Nem akarunk egy szövetségi rendszerbe tartozni velük. Partnerség igen, tagság nem.”

A szerző író, újságíró

