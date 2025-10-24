A tények ismét nem Magyar Péternek kedveznek

Ismét megtévesztő információs hadműveletet indítottak a tiszások és a baloldali médiumok egy része. Tegyünk tisztába pár dolgot! – írta legfrissebb bejegyzésében Deák Dániel.

Hozzátette:

Terjednek a neten nagyon szemcsés, alig kivehető képek arról, hogy mennyien is voltak a Tisza rendezvényén. Ma ezt a kérdést bizonyossággal meg lehet válaszolni. És itt ragaszkodjunk a tényekhez:

Az általam csatolt fotó pont akkor készült, amikor Magyar Péter színpadra lépett. Látható rajta, hogy a tömeg már bent van a Hősök terén, de nem tölti azt meg – kezdte a felsorolást Deák Dániel.

Az is látszik a képen, hogy a menet beérkezett már a Hősök terére, és nem töltik meg az Andrássy utat. Itt-ott van pár emberkupac, ezek a kis csoportok a kivetítőknél – mutatott rá.

Mapcheckingen világos, hogy

legnagyobb jóindulattal is 35 ezer ember volt maximum a Hősök terén, és kisebb csoportocskák az Andrássy út tövében, és ennyi

– írta az elemző.

Hozzátette: Egyes baloldali újságírók (fotó erről kommentekben) is leírták, hogy pont így van. Sőt, azt is leírták, hogy Magyar Péter beszéde unalmas volt, és a tömeg a beszéde közben elpárolgott.

Deák Dániel rámutatott:

A telefonok cellainformációi nagyon pontos adatok, ez alapján tokkal vonóval összesen 45 ezren voltak.

Ez a szám egy kudarc.

A Békemeneten legalább kétszer ennyien voltak!

– zárta bejegyzését Deák.