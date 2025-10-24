Deák DánielAndrássy útMagyar Péter

A tények ismét nem Magyar Péternek kedveznek

Megtévesztő információs hadműveletet indítottak a tiszások és a baloldali médiumok egy része.

Magyar Nemzet
2025. 10. 24. 20:59
A Tisza-menet Fotó: Havran Zoltán
Ismét megtévesztő információs hadműveletet indítottak a tiszások és a baloldali médiumok egy része. Tegyünk tisztába pár dolgot! – írta legfrissebb bejegyzésében Deák Dániel.
Hozzátette: 

Terjednek a neten nagyon szemcsés, alig kivehető képek arról, hogy mennyien is voltak a Tisza rendezvényén. Ma ezt a kérdést bizonyossággal meg lehet válaszolni. És itt ragaszkodjunk a tényekhez:

Az általam csatolt fotó pont akkor készült, amikor Magyar Péter színpadra lépett. Látható rajta, hogy a tömeg már bent van a Hősök terén, de nem tölti azt meg – kezdte a felsorolást Deák Dániel.
Az is látszik a képen, hogy a menet beérkezett már a Hősök terére, és nem töltik meg az Andrássy utat. Itt-ott van pár emberkupac, ezek a kis csoportok a kivetítőknél – mutatott rá.
Mapcheckingen világos, hogy 

legnagyobb jóindulattal is 35 ezer ember volt maximum a Hősök terén, és kisebb csoportocskák az Andrássy út tövében, és ennyi 

– írta az elemző.
Hozzátette: Egyes baloldali újságírók (fotó erről kommentekben) is leírták, hogy pont így van. Sőt, azt is leírták, hogy Magyar Péter beszéde unalmas volt, és a tömeg a beszéde közben elpárolgott.
Deák Dániel rámutatott: 

A telefonok cellainformációi nagyon pontos adatok, ez alapján tokkal vonóval összesen 45 ezren voltak.

Ez a szám egy kudarc. 

A Békemeneten legalább kétszer ennyien voltak! 

– zárta bejegyzését Deák. 

Borítókép: A Tisza-menet (Fotó: Havran Zoltán)


Bánó Attila
idezojelekBékemenet

A Békemenet a nemzeti tábor látványos győzelme volt

Bánó Attila avatarja

Brüsszel célja világos: a háborút behozni Európába, a pénzt kivinni Ukrajnába.

