Sinkovits ImrepártrendezvényIllyés Gyula

Nem csak áramot lopnak – engedély nélkül használták fel Sinkovits Imre hangját a Tisza rendezvényén

Közlemény adott ki a néhai művész családja.

Magyar Nemzet
2025. 10. 24. 20:24
Forrás: Facebook
Közleményt adott ki Sinkovits Imre családja, amelyben leírják: tudomásukra jutott, hogy a 2025. október 23-i nemzeti ünnepen, a Hősök terén tartott pártrendezvényen elhangzott Illyés Gyula verse Sinkovits Imre előadásában.

Hozzátették:

 A hangfelvétel felhasználásához nem kértek és nem is adtak engedélyt.

A közleményben leszögezték: Sinkovits Imre szellemi öröksége nem köthető politikai pártokhoz vagy mozgalmakhoz.
A művész egész életét az összmagyarság támogatásának és a magyar kultúra szolgálatának szentelte. 

A család számára különösen fontos, hogy örökségét ne használják politikai célokra vagy pártérdekek képviseletére.

Felhívják a szervezők figyelmét, hogy a jövőben tartózkodjanak Sinkovits Imre felvételeinek politikai célzatú felhasználásától, és kérik, hogy tartsák tiszteletben a művész szellemi és erkölcsi hagyatékát – zárul a közlemény. 

Nem ez az első eset, hogy a Tisza Párt rendezvényén visszaélés történik. Ismert: a karcagi rendőrkapitányság szeptember elején szabálysértési eljárást indított Tiszafüred polgármesterének feljelentése alapján Magyar Péterék ügyében. Ujvári Imre azért fordult korábban a hatósághoz, mert a Tisza Párt emberei egy nyilvános illemhelyről használtak áramot fizetés nélkül, illetve autóval hajtottak be egy természetvédelmi területre.

Borítókép: Sinkovits Imre (Forrás: Facebook) 


Fontos híreink

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bánó Attila
idezojelekBékemenet

A Békemenet a nemzeti tábor látványos győzelme volt

Bánó Attila avatarja

Brüsszel célja világos: a háborút behozni Európába, a pénzt kivinni Ukrajnába.

