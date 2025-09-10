Magyar PéterRuszin-Szendi RomuluszTarr ZoltánTisza PártKollár KingaTisza-adó

Magyar Péter sorra égeti meg magát a szakértőivel

Eddig csúnya mellényúlás volt Magyar Péter számára az összes szakértő és politikus, aki feltűnt a Tisza Párt körül. Elég csak Ruszin-Szendi Romulusz botrányaira, Kollár Kinga brüsszeli elszólására vagy a Tisza-adót kikotyogó Tarr Zoltánra gondolni. Magyar Péter két új szakértője, Forsthoffer Ágnes és Kármán András pedig már azonnal gondoskodtak róla, hogy beszédtémát szolgáltassanak.

Magyar Nemzet
2025. 09. 10. 4:50
Magyar Péter
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke. Sorra lepleződnek le a tervek Fotó: Markovics Gábor
Magyar Péter két új szakértőt mutatott be a híveinek a kötcsei rendezvényén: Forsthoffer Ágnest és Kármán Andrást. Épphogy reflektorfénybe kerültek, máris komoly aggályok merültek fel a Tisza Párt új embereivel kapcsolatban. Forsthoffer a beszédét azzal indította, hogy ez az első politikai szerepvállalása. 

Forsthoffer Ágnes és Magyar Péter
Forsthoffer Ágnes, a Tisza Párt új üdvöskéje (Forrás: Facebook)

Azonban kiderült, hogy 2024-ben Balatonfüreden indult önkormányzati képviselőnek, azonban elvesztette a választást egy független jelölttel szemben. Most pedig kiderült, hogy Forsthoffer a Tisza Párt más politikusaihoz hasonlóan rajong a megszorításokért, 

mivel szerinte az elmúlt 35 év legdurvább megszorító intézkedése, a Bokros-csomag megmentette Magyarországot.

A másik új szakértő, Kármán András 2010 után rövid ideig államtitkár volt, azonban nézetkülönbségek miatt távozott a pozíciójából. Kármánnak az IMF hazazavarása tette be a kaput, emiatt távozott a kormányzatból annak idején. Az elmúlt évtizedben egy külföldi bank magas rangú funkcionáriusa lett, ahol megtalálta valódi énjét.

Ráadásul Kármán sem teljesen új arc a Tisza Pártnál, hiszen már a nagykanizsai kongresszusán is ott volt. Aligha meglepő, hogy a brüsszeli érdekeket kiszolgáló Tisza Párt – Tarr Zoltán maga vallotta be, hogy az Európai Néppárt véleményére támaszkodik fontos kérdésekben – új szakértője Kármán András lett, hiszen már a legelső beszédében hangoztatta, hogy lépéseket tesznek az euró bevezetése felé.

 

A Tisza adóemelésének az arcai

Kármánt vélhetően azért mutatta be Magyar Péter, mert próbálja elterelni a figyelmet a Tisza Párt adóemelési botrányáról. Mint ismert, az Index birtokába került egy dokumentum, amely szerint egy másik szakértő, Dálnoki Áron vezetésével a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja megalkotott egy brutális személyijövedelemadó-emelést tartalmazó programot. 

Dalnoki Áron, Magyar Péter, stratégia
Dálnoki Áron, a Tisza Párt gazdasági szakértője (Forrás: Facebook)

Később a Tisza Párt alelnöke és európai parlamenti képviselője, Tarr Zoltán volt az, aki az etyeki beszédében elszólta magát a Tisza-adóról.

Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd, ha ez kikerül, én magyarázkodok, de annak sem lesz semmi értelme. És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt, hogy határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet és kellene. Választást kell nyerni, utána mindent lehet

– fogalmazott Tarr Zoltán.

Most pedig egy újabb hangfelvétel került elő Tarr Zoltánról, amiből kiderült, hogy tavasz óta gőzerővel készül a Tisza Párt programja, de a részleteket még nagyon sokáig titkolni akarják Magyar Péterék, csak közvetlenül a választások előtt, és akkor is csupán egy rövid kivonatot tárnak majd a nyilvánosság elé.

 

Vonzalom a luxushoz

Dálnoki Áron és Tarr Zoltán mellett számtalan olyan szakértője és politikusa van a Tisza Pártnak, aki hírhedtté vált. Elég csak Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnökre gondolni, akinek a Tisza Pártnál való feltűnése óta minden hónapra jutott egy botránya. A legfrissebb balhé Magyar Péter kötcsei rendezvényén történt, amikor Ruszin fellökte a Mandiner újságíróját, aki a kiszivárgott többkulcsos adótervezetről szerette volna kérdezni. 

De ezen kívül is számtalan botránya volt már Magyar Péter honvédelmi szakértőjének, akiről gyorsan egyértelművé vált, hogy szereti a luxust. Ennek a legutóbb bizonyítéka az volt, amikor kiderült, hogy még vezérkari főnökként a hivatali ideje alatt csaknem harminc éjszakát töltött külföldi utazásai során ötcsillagos szállodákban, annak ellenére, hogy erre nem kapott engedélyt. 

A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatásából kiderült, hogy a luxusutak egy részén Ruszin-Szendi Romulusz felesége is részt vett, ám hat alkalommal nem lett volna rá jogosult, hogy a tárca fizesse neki.

A közpénz égetése akkor sem állt messze Ruszin-Szenditől, amikor a szolgálati luxusvillája felépült. A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) jelentése egymilliárd forintot meghaladó költséget, luxusberuházásokat és kirívóan pazarló beszerzéseket tárt fel a volt vezérkari főnök számára épített dunakeszi szolgálati ingatlan kapcsán.

Sokasodnak a botrányok Ruszin-Szendi Romulusz körül (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Ám nem csak a luxus iránti vonzalmáról híres Ruszin-Szendi, hanem a hiúságáról is, aki még 2022. április 14-én esett át szépészeti beavatkozáson a Honvédkórházban. Ám a milliós költségeit a magyar adófizetők állták, ami nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak. Ráadásul a költségeket a Belügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint Magyar Péter bizalmasa a mai napig nem fizette meg a kórháznak.

Azonban Ruszin-Szendi legveszélyesebb ügye, hogy vezérkari főnökként kettős kommunikációt folytatott az orosz–ukrán háborúról: míg jelentéseiben a magyar kormányzati álláspontot tükröző háborúellenes narratívát jelenítette meg, a NATO ülésein valójában Ukrajna-barát álláspontot képviselt, sőt 

felszólalásait a „Szlava Ukrajini!” (Dicsőség Ukrajnának!) kifejezéssel zárta.

 

Kollár Kinga szégyelli, hogy magyar

Sokáig az ismeretlen tiszás politikusok közé tartozott Kollár Kinga, a párt európai parlamenti képviselője, azonban tett róla, hogy gyorsan bekerüljön a neve a köztudatba. Kollár Kinga egy brüsszeli bizottsági ülésen pedig azt ecsetelte, szerinte jól működik és hatékony az uniós pénzek visszatartása, mert megakasztja a magyar gazdaság fejlődését, beruházások és kórházfelújítások maradnak el.

Most ami ennek a pozitív oldala: a magyar emberek romló életminősége erősítette az ellenzéket. És emiatt én nagyon pozitív vagyok a ’26-os választásokkal kapcsolatban

– mondta Kollár Kinga.

Magyar Péter emberének a szavai hatalmas felháborodást okoztak, a kormánypárti erők még tüntetést szerveztek, amelyen nagy számú résztvevő tette egyértelművé, hogy elutasítják Kollár szavait.

Nem meglepő, hogy Kollár nem a magyar érdekeket képviseli, hiszen korábban a következőképpen fogalmazott:

Szégyellnem kell néha magamat azért, mert magyar vagyok. Kollár Kinga vagyok, de jelenleg Luxemburgban élek. Az Európai Bizottságnak dolgozom.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Markovics Gábor)

 

