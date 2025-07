Ruszin-Szendi Romulusz menetelése a Szlava Ukrajini!-tól a kémbotrányig

Ruszin-Szendi Romulusz neve korábban is ismert volt a katonai szférában, de az elmúlt hónapokban egészen más megvilágításba került. A Magyar Honvédség volt vezérkari főnökéről sorra derülnek ki olyan információk, amelyek nemcsak etikailag, hanem nemzetbiztonsági szempontból is aggasztók. Az egyik legnagyobb visszhangot az a hangfelvétel keltette, amelyen Ruszin-Szendi egy NATO-ülésen a Szlava Ukrajini! – azaz Dicsőség Ukrajnának! – felkiáltással zárja beszédét.

Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz Fotó: Hatlaczki Balázs

A hangfelvételt később a Honvédelmi Minisztérium is hitelesnek nevezte. A parlament honvédelmi és rendészeti bizottságának zárt ülésén be is mutatták azt, valamint hozzáférhetővé tették a képviselők számára a kapcsolódó magyar és NATO-dokumentumokat.

Ezen dokumentumok alapján az is világossá vált, hogy Ruszin-Szendi nem a mandátumában szereplő magyar álláspontot képviselte a nemzetközi fórumokon, hanem egyoldalúan ukránbarát pozíciókat foglalt el.

Kijevi utazás

A volt vezérkari főnök ukrajnai útjáról is ellentmondásos nyilatkozatokat tett. 2022-ben, még vezérkari főnökként járt Kijevben, ahol Valerij Zaluzsnijjal, az ukrán vezérkari főnökkel találkozott. Egy sajtótájékoztatón azt állította, hogy a kormány küldte. Csakhogy egy korábbi, tavaly októberben elhangzott beszédében saját maga mondta: ő kérte az utat, mert találkozni akart az ukrán barátjával.

Ugyanúgy meghívtam az ukrán vezérkari főnököt, nem tudott eljönni erre a V4+ megbeszélésre. Akart jönni, én tudom, beszéltem vele telefonon természetesen előtte, összeállt már az oszlop, végül nem engedte ki az elnöke. És akkor én húztam egy merészet. Mondtam a miniszter úrnak, hogy kérdezze már meg elnök urat, hogy hát ha a hegy nem megy Mohamedhez, akkor fordítva. Akkor szétnéznék azon az ukrán fronton.

A nemzetbiztonsági bizottság zárt ülésén – ahol két ukrán kémet is említettek – nem hangzott el sem Ruszin-Szendi, sem a Tisza Párt neve. Ennek ellenére a párt közleményben védte meg katonai tanácsadóját, kizárva, hogy az egyik ügynökkel találkozott volna. A másik kémre vonatkozóan azonban nem született ilyen egyértelmű cáfolat.

Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője rámutatott: a Tisza Párt túl gyors reakciója önmagában is figyelemre méltó, hiszen hivatalosan senkit sem neveztek meg.

Kósa Lajos, a honvédelmi bizottság elnöke akkor rendkívüli ülést hívott össze, hogy kiderüljön, Ruszin-Szendi valóban megtagadta-e a kormány parancsát, meghamisította-e a jelentéseket, és elhallgatta-e a békepárti álláspontot.

Elszólta magát

Az is kiderült Ruszin-Szendi Romuluszról, hogy gyakorlatilag elismerte, hogy ha megszerzik a hatalmat, akkor rögtön beállnak a sorba Ukrajna pártján. Magyar Péter embere a volt ukrán vezérkari főnökkel való kapcsolatát ecsetelte egy tiszás utcafórumon. Mint arról lapunk is beszámolt, Magyar Péter embere az utóbbi időben már így is botrányt botrányra halmozott, ezzel tovább bővítve a sort egy leleplező elszólással.

Az altábornagy egy felvételen hangoztatta, hogy Ukrajnát illetően aktív kapcsolata nem is lehet. – Ugye akkor azonnal rám húzzák a bélyeget, hogy én hazaáruló vagyok, úgyhogy ha odakerülünk, akkor lesznek telefonszámok. Lesznek telefonszámok. Sokszor elmondtam, hogy a volt ukrán vezérkarfőnökkel találkoztam, vezérkarfőnökként a legtöbbet. Kétszer volt nálam, én is voltam kint nála egyszer – fogalmazott, majd hozzátette:

– Hát őt leváltották, de csak azért mondom, hogy persze, nagyon örülök, ezeket a telefonszámokat fel lehet éleszteni majd, amikor odakerülünk.

Magyar katonát Ukrajnába?

Egy másik videóban Ruszin-Szendi Romulusz pedig így fogalmazott: