Nem cáfolták, csak tagadták – Bajban lehet Ruszin-Szendi?

Újabb információk kerültek nyilvánosságra a nemzetbiztonsági bizottság zárt ülését követően, ahol két ukrán kémet említettek név szerint, akik a magyar hadiipar és energiarendszer feltérképezése mellett politikai kapcsolatokat is építettek. A cél egyértelmű volt: megtörni Magyarország ellenállását az ukrán uniós csatlakozással szemben, és közvetve a háborúba sodorni hazánkat.

A gyanú szerint az ügynökök adatokat gyűjtöttek katonai kapacitásainkról, kémkedtek stratégiai rendszerek után, és kapcsolatot kerestek politikusokkal, illetve – és ez a legfontosabb – „egy korábbi magas rangú katonai vezetővel” is egyeztettek.

A Fidesz-frakció szóvivője, Németh Balázs Facebook-bejegyzésében rámutatott:

bár név nem hangzott el a zárt ülésen, a Tisza Párt mégis magára ismert, és azonnal közleményt adott ki.

Ebben cáfolták, hogy Ruszin-Szendi Romulusz, a Magyar Honvédség korábbi parancsnoka találkozott volna az egyik ukrán ügynökkel.

Ez azonban több kérdést vet fel, mint amennyit megválaszol.

• Nem cáfolták, hogy a másik kémmel történt volna egyeztetés.

• Azt sem zárták ki, hogy más csatornákon zajlott volna kommunikáció.

Ahogy Németh Balázs fogalmazott:

Annyit tudunk, hogy a két lebukott, Magyarországot a háborúba belerángatni akaró ukrán ügynök közül az egyikkel – állítása szerint – nem találkozott Ruszin-Szendi Romulusz. De a másikkal mi a helyzet?

A szóvivő arra is felhívta a figyelmet, hogy a Tisza Párt különös gyorsasággal reagált, miközben az ülésen konkrét nevek nem hangzottak el – ez önmagában is figyelemre méltó. A körülmények tehát továbbra is tisztázatlanok.