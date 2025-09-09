Kiszámolták: brutális megszorítócsomaggal készülnek Magyar Péterék

Rendkívüli

A történelem eddigi legnagyobb megszorítására készülhet a Tisza Párt, félmillió forintot húznának ki minden magyar zsebéből. Mindez azt jelenti, hogy elérheti a 6000 milliárd forintot, azaz a GDP több mint 6 százalékát is az a megszorítócsomag, amelyet végrehajthat a Tisza Párt, ha nyernek a 2026-os választáson.

2025. 09. 09.
Fotó: Hatlaczki Balázs
A történelem eddigi legnagyobb megszorítására készülhet a Tisza Párt, félmillió forintot húznának ki minden magyar zsebéből, 

akár a GDP 6 százalékát meghaladó megszorítócsomag várna Magyarországra, ha Magyar Péterék nyernék a jövő évi választásokat 

– írta a Mandiner. A portál összeállításából kiderül, noha a Tisza Párt elnöke tagadja, hogy jelentős adóemelést terveznek, a közelmúltban kiszivárgott dokumentum – amely szerint 22 és 33 százalékos szja-kulcsokat vezetne be már 416 ezer forintos keresettől – világosan fogalmaz: 

a többkulcsos adórendszer újbóli bevezetése mellett felülvizsgálnák és megszüntetnék az adókedvezményeket is.

Felidézték, Magyar Péter tagadja, hogy a kiszivárgott tervezet a Tisza Párt valódi terve lenne, ők valójában az „adócsökkentés kormánya” lennének. Ennek nyomán adójóváírással csökkentené a változatlanul 15 százalékos szja-t, a levonás 20 ezer forinttal kevesebb lenne a minimálbért keresőknek, mint jelenleg. Ígérete szerint bruttó 625 ezer forintos keresetig járna az adójóváírás, sávosan, vagyis 500 ezer forint felett havonta legfeljebb 5-10 ezer forinttal vonnának le kevesebbet a fizetésükből az érintetteknek.

A Mandiner viszont felhívja a figyelmet arra, hogy, a látszólag 

kisebb elvonás ugyanakkor meg sem közelíti azt a több százezer forintos nettó fizetéscsökkenést, amellyel egy többgyermekes szülő nézne szembe a magasabb adókulcsok bevezetésével és az adókedvezmények megszüntetésével.

Magyar bejelentése szerint az szja alsó kulcsa a minimálbér összegéig 9 százalék lenne, így havi 20 ezer forinttal nőne az alacsony keresetűek nettó bére. A Gyurcsány–Bajnai-kormányok időszakából jól ismert adójóváírás ugyanakkor nem valódi adócsökkentés, ráadásul a Tisza-szigetek köreiben rendre felbukkanó baloldali szakértők és a Tisza Párt szimpatizánsai is többkulcsos adórendszert szeretnének.

Magyar Péter pártja ezeket a megszorításokat hajtaná végre, töredékét kapnák vissza az emberek. (Grafika: Mandiner)

Nem véletlen – írta a Mandiner–, hogy Magyar Péterék többkulcsos adórendszerben gondolkoznak, mivel

a támogatóik és a párt körüli szakértők körében alapvető a progresszív adózás, mivel a baloldal szerint egyedül ez a társadalmilag igazságos adózás. 

Így Brüsszel is az adórendszer átalakítását javasolja. Sőt, az Európai Unió Magyarország számára készült – elvben nem kötelező, de elvárt – ajánlásai feltűnően hasonlítanak Magyar Péter ígéreteire és a korábbi baloldali választási programokra. Emellett az Európai Bizottság és a Tanács nyilvános dokumentumai – valamint a Tisza EP-képviselőinek lojalitása az uniós intézményekhez és az Európai Néppárthoz – mind arra utalnak, hogy

 Magyar Péterék Brüsszel elvárásait teljesítenék, ha nyernének 2026-ban. 

Ezek az ajánlásként megfogalmazott, a magyar kormányon időről időre számonkért elvárások pedig könnyedén számszerűsíthetők.

A megszorítások minden magyar háztartásnak évi 1,5 millió forint bevételkiesést okoznának.

A családi adórendszer miatt a legsúlyosabban a többgyermekeseket és a fiatalokat érintenék, de a most kedvezményre nem jogosultak sem járnának jobban.

A Mandiner összeállítása kitér arra, is, hogy az Európai Bizottság rendszeresen kiadott országértékeléseiben következetesen felszólítja a kormányt a kedvezmények szűkítésére, hogy azokat – beleértve a rezsicsökkentést és az adókedvezményeket – csak az alacsony jövedelműek vehessék igénybe és ne legyen feltétel a munkaviszony. Kitérve az áfacsökkentésre, azt írták, a Tisza Párt a választóknak a kezdetektől áfacsökkentést ígér, ám mostanra az általános áfacsökkentés helyett a Tisza Párt elnöke már csak bizonyos termékeknél változtatna. Idetartoznak az „egészséges élelmiszerek”, amelyek közül csak a zöldségek és gyümölcsök kedvezményes áfakulcsának bevezetését említik konkrétan. Szintén csökkentenék a tűzifaáfát, ám ez aligha jelentheti a rezsicsökkentés megszüntetésének kompenzálását.

Jelentős többletkiadást jelentene a nyugdíjasoknak ígért 200 ezer forintos Szép-kártya, amelynek bevezetése így erősen ellentmondásos lenne, kivéve, ha a 13. havi nyugdíjat kapnák ebben a formában az idősek. 

A 13. havi nyugdíjat 2020 után fokozatosan vezette be újra a kormány, az idősek egy teljes havi ellátását jelenti, pénzben. A Tisza Párt a Szép-kártyás lehetőséggel korlátozná, hogy mire költhessék az idősek a pénzüket.

Az ellenzéki párt – hasonlóan a korábbiakhoz – a vagyonosok átvilágítását és az ötmilliárd forint feletti vagyonrész felett egyszázalékos vagyonadót fizettetnének. Az egyébként a többség számára igazságos adóforma ugyanakkor 

a nemzetközi tapasztalatok szerint nem hozta a várt eredményt, 

sőt, károkat okozott a gazdaságban, így Nyugat-Európában nagyrészt megszüntették ott is, ahol próbálkoztak vele. 

