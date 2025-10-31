egészségügyi szakpolitikusTisza Pártkórházbezárás

Újabb baloldali szakértő tűnt fel Magyar Péter mellett, kórházakat záratna be

Kórházbezárásokat tervezhetnek Magyar Péterék, legalábbis vezető egészségügyi szakértőjük nézetei ebbe az irányba mutatnak. Gilly Gyula, a Tisza egészségügyi munkacsoportjának vezetője 2017-ben megjelent könyvében arról értekezett: a kórházak számánál fontosabb az igazságosság.

Forrás: Ellenpont2025. 10. 31. 10:02
Kincses Gyula, a Gyurcsány-kormány egészségügyi államtitkára és Túri Péter, Kóka János üzlettársa után újabb baloldali egészségügyi szakértő jelent meg a Tisza Pártnál. 

A váci fórum résztvevői (Forrás: Facebook)

Gilly Gyula, a Tisza egészségügyi munkacsoportjának vezetője 2017-ben megjelent könyvében arról értekezett: 

a kórházak számánál fontosabb az igazságosság. 

Vagyis kórházakat záratna be. Ismerős elképzelések ezek: 2010 előtt a baloldal éppen ebből a gondolatból vezette le a kórházbezárások szükségességét. Gilly Gyula a német szociáldemokratáktól a Soros-féle Egyensúly Intézetig rengeteg baloldali erővel került kapcsolatba – írja az Ellenpont.

A Tisza október elején Vácott mutatta be egészségügyi szakpolitikusait. 

A konferencián kiderült, hogy hónapok óta Gilly Gyula fogja össze a szakmai munkát a háttérben, azaz ő az ellenzéki párt egészségügyi munkacsoportjának vezetője. 

Figyelemre méltó, hogy a baloldali sajtó és a Tisza Párt kommunikációs részlege a jobboldalhoz próbálta kötni Magyar Péter új tanácsadóját. Azt sugalmazták, hogy Gilly is a Fideszből ugrott ki, de ez nem így van. 

Arról nem is beszélve, hogy Gilly osztott már meg olyan „szakmai” gondolatot, amely leginkább a Gyurcsány-korszakban volt jellemző. Gilly Gyulának számos szakmai publikációja jelent meg az egészségügyi rendszerekkel és finanszírozással kapcsolatban. Társadalomképét legjobban az Igazságos, tehát tisztességes társadalom című, 2017-ben megjelent, kétkötetes írásából lehet megismerni.

Magyar Péter tanácsadója könyvének egy pontján arról értekezik, hogy az egészségügy szerkezeti módosításra szorul, aminek keretében az intézményrendszert teljesen újra kell gondolni. 

Gilly – John Rawls amerikai politikai filozófus gondolataira támaszkodva – a társadalmi igazságosság elvei mentén képzeli el az átalakításokat, és arra utal: nem az a lényeges, hogy hány kórház működik, hanem az, hogy az intézmények mindenki számára igazságosan működjenek. Ezt az oktatásra is rávetítette.

Gilly arra jut a könyvében, hogy

 a társadalmi igazságosság jegyében az aktuális kormány akár kórházakat is bezárathat.

Emlékezetes: 2010 előtt a baloldali politikusok rendszeresen érveltek Gillyhez hasonlóan, és az egészségügyi szerkezetátalakításokból vezették le az intézményi bezárások szükségességét. 

A Tisza szakembere a Reformok szerkezete és társadalmi hatásai elnevezésű konferencián úgy fogalmazott: „az egészségügyi reform lényege, hogy a beteg, mint vevő kerüljön a középpontba és meg kell szüntetni az ingyenesség illúzióját a rendszerben”.

Gyurcsány Ferenc egészségügyi minisztere, az SZDSZ-es Molnár Lajos szintén intézményi reformokat követelt – az igazságosság elve mentén, intézménybezárások mellett.

„A kormány arra van kényszerítve, hogy elkezdje az egészségügyi reformot, mert a rendszer igazságtalan. A kormány a saját hatáskörű intézményeivel kezdi (…) az karcsúbb lesz és kevesebb” – jelentette ki 2006 novemberében Molnár. A Gyurcsány-kormány „az igazságosság” jegyében leépítette a magyar egészségügyet: 

2007-ben több mint 16 ezer kórházi ágyat számolt fel, továbbá a 2006 és 2010 közötti időszakban több kórházi osztályt és kórházat is bezárt.

A Tisza kiszivárgott tervei ezeket a régi időket idézik, az ellenzéki párt több politikusa és tanácsadója is intézményi leépítéseket helyezett kilátásba. Tarr Zoltán alelnök egy vidéki fórumon elszólta magát, és azt mondta, „nem biztos, hogy mindenütt meg kell őrizni a kórházi ágyakat a jelenlegi számban”.

Az ellenzéki párt tanácsadói köre is megszorításokkal kalkulál. A mostanában

 a Tisza körül helyezkedő Kincses Gyula – aki 2010 előtt Gyurcsány Ferenc szakállamtitkára volt – szerint helyes lenne egy „szerkezetátalakítás”. 

Bár a reform jelentősen megterhelné a mostani alapellátást, a háziorvosi rendszert, ez végül a kórházak számának csökkentéséhez vezetne, ami szerinte örvendetes.

A Tisza egészségügyi szakértője, Túri Péter szintén a Gyurcsány-korszak politikájára emlékeztető elképzeléseket fogalmazott meg a magyar egészségügy kapcsán, ami nem véletlen, hiszen

 2010 előtt miniszteri biztosként tevékenykedett. 

Túri blogbejegyzéseiben arról írt: bevezetné a fizetős egészségügyet, bírálta az orvosokat és a nővéreket az egészségügy helyzete miatt, és károsnak tartja az orvosok béremelését.

Gilly ennek a megszorítás- és leépítéspárti körnek a tagja, azonban nemcsak egészségügyi kérdésekben köthető a baloldalhoz, ugyanis sok más társához hasonlóan a nemzetközi hálózatból érkezett a Tiszához, több évtizede otthonosan mozogva a globalista körökben.

A cikk folytatása az Ellenpont oldalán olvasható.


Borítókép: Gilly Gyula (Fotó: Youtube /képernyőfotó)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

