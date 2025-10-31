Újabb baloldali szakértő tűnt fel Magyar Péter mellett, kórházakat záratna be

Kincses Gyula, a Gyurcsány-kormány egészségügyi államtitkára és Túri Péter, Kóka János üzlettársa után újabb baloldali egészségügyi szakértő jelent meg a Tisza Pártnál.

A váci fórum résztvevői (Forrás: Facebook)

Gilly Gyula, a Tisza egészségügyi munkacsoportjának vezetője 2017-ben megjelent könyvében arról értekezett:

a kórházak számánál fontosabb az igazságosság.

Vagyis kórházakat záratna be. Ismerős elképzelések ezek: 2010 előtt a baloldal éppen ebből a gondolatból vezette le a kórházbezárások szükségességét. Gilly Gyula a német szociáldemokratáktól a Soros-féle Egyensúly Intézetig rengeteg baloldali erővel került kapcsolatba – írja az Ellenpont.

A Tisza október elején Vácott mutatta be egészségügyi szakpolitikusait.

A konferencián kiderült, hogy hónapok óta Gilly Gyula fogja össze a szakmai munkát a háttérben, azaz ő az ellenzéki párt egészségügyi munkacsoportjának vezetője.

Figyelemre méltó, hogy a baloldali sajtó és a Tisza Párt kommunikációs részlege a jobboldalhoz próbálta kötni Magyar Péter új tanácsadóját. Azt sugalmazták, hogy Gilly is a Fideszből ugrott ki, de ez nem így van.

Arról nem is beszélve, hogy Gilly osztott már meg olyan „szakmai” gondolatot, amely leginkább a Gyurcsány-korszakban volt jellemző. Gilly Gyulának számos szakmai publikációja jelent meg az egészségügyi rendszerekkel és finanszírozással kapcsolatban. Társadalomképét legjobban az Igazságos, tehát tisztességes társadalom című, 2017-ben megjelent, kétkötetes írásából lehet megismerni.

Magyar Péter tanácsadója könyvének egy pontján arról értekezik, hogy az egészségügy szerkezeti módosításra szorul, aminek keretében az intézményrendszert teljesen újra kell gondolni.

Gilly – John Rawls amerikai politikai filozófus gondolataira támaszkodva – a társadalmi igazságosság elvei mentén képzeli el az átalakításokat, és arra utal: nem az a lényeges, hogy hány kórház működik, hanem az, hogy az intézmények mindenki számára igazságosan működjenek. Ezt az oktatásra is rávetítette.

Gilly arra jut a könyvében, hogy

a társadalmi igazságosság jegyében az aktuális kormány akár kórházakat is bezárathat.

Emlékezetes: 2010 előtt a baloldali politikusok rendszeresen érveltek Gillyhez hasonlóan, és az egészségügyi szerkezetátalakításokból vezették le az intézményi bezárások szükségességét.