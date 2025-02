Vidnyánszky Attila: Soha nem vásároltak meg ennyi bérletet előre a MITEM-re, mint most

A korábbi MITEM nagy sikerű alkotói, mások mellett Theodórosz Terzopulosz, Rimas Tuminas, Silviu Purcarete, Diana Dobreva és ifjabb Vidnyánszky Attila új előadását is láthatja a közönség április 25. és május 25. között a tizenkettedik MITEM programjában. De olyan országot is köszönt a fesztivál, amely annak történetében először lép színpadra a Nemzeti Színház színpadán: Mongóliát.

Vidnyánszky Attila a MITEM programját ismerteti. Fotó: Ladóczki Balázs

A MITEM jelentősége

Novák Irén művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkár szerint a MITEM messze túlmutat egy egyszerű színházi rendezvényen. Vidnyánszky Attila ezt kiemelve arról beszélt, hogy barátokra leltek a fesztiválnak köszönhetően. Mint mondta, az egyre szélesedő kapcsolatrendszerük egyfajta igazolása annak, hogy a kultúrán keresztül lehetséges a különböző népeknek egymáshoz közelítenie.

Egy nagy ünnep elé nézünk, amelynek lesznek különleges eseményei is, az egyik ilyen, hogy a MITEM keretén belül létrehozzuk a Nemzetközi Nemzetiségi Színházi Szövetséget, amely azokat a kisebbségi színházakat fogja egybe, amelyek a nyelvük és a kultúrájuk megmaradásáért harcolnak. Megpróbálunk velük együtt gondolkodni, tapasztalatokat megosztani és jobban megismerni egymást

– fejtette ki Vidnyánszky Attila, aki beszámolt arról, hogy a Nemzeti Színházban tavaly több mint százötvenezer néző volt, ez a szám húszezerrel több, mint bármikor a teátrum történetében. Ehhez az is kellett, hogy növelték az előadásszámot, száz előadást tartottak 2024-ben a teátrumon kívül, ebből huszonkettőt külföldön. Ötszáz előadást játszottak és egyéb rendezvényeiken több mint ötvenezer néző volt jelen. Összesen tehát több mint kétszázezer látogatójuk volt.

Ez egy nagyon komoly visszaigazolás, megerősítés – emelte ki, hozzátéve, hogy soha nem vásároltak meg ennyi bérletet előre a MITEM-re, mint most.

A sajtóeseményen elhangzott, hogy Silviu Purcarete román rendező két előadással érkezik a MITEM-re. A bukaresti I. L. Caragiale Nemzeti Színház társulatával a Radu F. Alexandru által megírt kortárs Hamlet-parafrázisát, a Gertrudot állítja színpadra, amely újraértelmezi Shakespeare klasszikus művét. Silviu Purcarete másik rendezése, melyet a szebeni Radu Stanca Nemzeti Színház előadásában láthatunk, egy egészen különleges nyelvi és kulturális csemege. A meghatározó jelentőségű román költő és drámaíró Marin Sorescu Jónás című műve

„egy lenyűgöző metaforikus dráma… és Purcarete Jónása csodálatos főhajtás a román spirituális örökség előtt, amely segítségével e nép az univerzummal és a természettel való megbékélést keresheti” – írta Constantin Chiriac, a Nagyszebeni Radu Stanca Nemzeti Színház igazgatója.

A drámát a rendező egy neves japán színész, Szaszaki Kuranoszuke főszereplésével állítja színpadra áprilisban és a bemutató utáni turné első állomása a MITEM-en lesz.

Kulcsár Edit Ágota, a Nemzeti Színház dramaturgja arról beszélt, hogy tizenkét éve folyamatosan szervezik a MITEM-et, a partneri kapcsolatok évről évre bővülnek.

A programokat kiemelve elmondta, hogy a belgrádi Jugoszláv Dráma Színház A menthetetlen című előadással érkezik. A Sardegna Teatro (Cagliari) és a tiranai Teatro Migjeni Shkoder koprodukciójában egy különleges látásmóddal és munkamódszerrel dolgozó, gyakran marginalizált közösségekkel is foglalkozó alkotó, Davide Iodice rendezését láthatjuk A látogatás címmel, amely H. G. Wells A csodálatos látogatás című regénye nyomán került színpadra albán nyelven. De Szlava Polunyin Slava’s Snow Show-ja is újra látható lesz. A dramaturg kitért arra is, hogy két héten belül újabb előadásokkal bővül a kínálat, és közönségtalálkozók, workshopok, könyvbemutató is várja az érdeklődőket. A tizenkettedik MITEM előadásaira február 12-én indul a jegyértékesítés.