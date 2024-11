Vidnyánszky Attila: A Marvel-hősök helyett sajátjainkkal kell megismertetni a felnövő generációkat

Az együttműködés a katonakultúra népszerűsítéséhez is hozzájárul

Czermann János, a Honvédelmi Minisztérium stratégiáért és humánpolitikáért felelős helyettes államtitkára a HM kulturális fórumán. Fotó: Havran Zoltán

– Fontos hangsúlyoznunk, hogy a katonakultúra nem csupán történelmi emlékként, hanem a modern világban is útmutatóként szolgál. Bajtársiasság, felelősségtudat és áldozatvállalás, ezek ma is kulcsfontosságú értékek egy erős nemzet építéséhez – mutatott rá Czermann János, a Honvédelmi Minisztérium stratégiáért és humánpolitikáért felelős helyettes államtitkára a HM kulturális fórumán kedden a Stefánia Palotában. Mint hozzátette, a katonakultúra és a katonák által képviselt művészeti tevékenységek – köztük a katonazene, a katonadalok és a históriás énekek – egyértelműen a magyar közművelődés részei, s egyben fontos eszközök a honvédelmi nevelésben, a honvédelmi oktatásban is. – Maguk a katonák pedig a vitézség, a hősies erények példamutató megtestesítőiként számos alkotás szereplői. Nem véletlenül részei hungarikumként is a magyar kulturális örökségnek – mutatott rá a helyettes államtitkár.

Célunk és feladatunk azon alapvető értékek bemutatása és átadása a fiataloknak, mint a hazafiasság, a bajtársiasság, melyek hozzájárulnak az egyén nemzeti identitástudatának és kötődésének elmélyítéséhez, a haza és a honvédelem iránti elköteleződés kialakításához

– húzta alá Czermann János, aki a Honvédkadétprogram és a honvédelem tantárgy oktatásának jelentőségéről is beszélt. Felidézte a Nemzeti Színház és a Honvédelmi Minisztérium együttműködésében szeptember 6-án megvalósult nagyszabású és rendhagyó Egri csillagok előadást, melyen a nézőtéren helyet foglaló több mint hatezer, a Honvédkadétprogramban részt vevő középiskolás diák szavalta a Dobó István várkapitányt megformáló Trill Zsolttal közösen a várvédők esküjét.

Meggyőződésünk, hogy a Honvédelmi Minisztérium és a Nemzeti Színház között létrejövő együttműködés a katonakultúra népszerűsítéséhez is hozzájárul. Mindemellett a nemzedékek erkölcsét formáló és világképét pozitív eszményekkel teli jövő megvalósítását szolgálja

– zárta beszédét Czermann János.

„Ugyanazt a célt szolgáljuk”

– Egy felismerés az, ami összekapcsolta a Nemzeti Színházat a Honvédelmi Minisztériummal, mégpedig hogy ugyanazt a célt szolgáljuk: egy alakuló, formálódó generáció hazaszeretetre, a haza szolgálatára való nevelését – fogalmazott Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház főigazgatója a keddi eseményen.

Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház főigazgatója. Fotó: Havran Zoltán

Ez a cél állt előttünk, mikor a Nemzeti Színházat újrafogalmaztuk, és ezen cél mentén kerültek repertoárra olyan előadások, mint az Egri csillagok, az első világháborús magyar honvédek hősiességét felidéző Fekete ég – Molnár Ferenc: A fehér felhő, és ilyen célból tűztük műsorra a János vitézt is, amelyet már több mint 250 ezer diák látott

– mutatott rá a főigazgató.

Hozzátette: a Nemzeti Színház a zászlajára tűzte, hogy olyan előadásokat mutasson be, amelyekben azonosulni lehet a főszereplővel, és amelyekkel olyan értékeket tudnak közvetíteni, amelyek a hazát is építik. Véleménye szerint a Marvel-univerzum fiktív szereplői helyett saját, valóságos hőseinkkel kell megismertetnünk a felnövő generációkat.