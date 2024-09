Az egri várvédők ismét beveszik az MVM Dome-ot

– Az Egri csillagok remekmű, a legnépszerűbb magyar regény – nagyon is rólunk szól, pontosabban arról, amilyennek magunkat szeretnénk látni. Az összes vágyunk, ábrándunk benne van – és még győzünk is a végén! Hősökre, példaképekre ma is szükségük van a fiataloknak. A nagy tettek, nagy érzelmek ma is megmozgatják a fantáziájukat. Gárdonyi regénye igazi nagy történet: szerelemről, hűségről (és árulásokról), bátorságról, hazaszeretetről, hősiességről, a felnőtté válásról – mondta Vidnyánszky Attila, aki 2018-ban a Nemzeti Színházban állította színre Gárdonyi művét.

Dobó István szerepében Trill Zsolt lép színpadra az Egri csillagokban. Fotó: Nemzeti Színház/Eöri Szabó Zsolt

Az Egri csillagok című előadást a megújult szereposztással először az MVM Dome közönsége láthatja

A Nemzeti Színház és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes közös produkcióját (a Honvédelmi Minisztériummal együttműködésben) szeptember 6-án és 7-én Budapesten, az MVM Dome-ban láthatja a közönség, mintegy kétszáz táncos és további közel száz színész, zenész részvételével.

Más megszólalási módot, más rendezői és koreográfusi gesztusokat igényel, hogy egy arénában is érvényesüljön az előadás

– emelte ki Vidnyánszky Attila, akinek már van tapasztalata monumentális produkciók létrehozatalában.

A Mária című Szarka Tamás-musicalt a debreceni Főnix Csarnokban, a Csíksomlyói passiót pedig – ami szintén a Magyar Nemzeti Táncegyüttessel közös alkotás – többek között 25 ezer néző előtt, a csíksomlyói nyeregben vitte színre, és az MVM Dome-ban két éve már látható volt az Egri csillagok is.

Zsuráfszky Zoltán, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes művészeti vezetője, aki koreográfusa és társrendezője a darabnak, emlékeztetett arra, hogy az Egri csillagok mellett más, a Nemzeti Színházzal közösen színpadra állított nagyszabású előadásokat, így a Csíksomlyói passió mellett a Körhintát is bemutatták már különleges helyszínen. Kitért arra, hogy bár együttesük az ország legnagyobb létszámú hivatásos táncegyüttese, mivel a színházi változathoz képest jóval nagyobb térben jön létre az előadás, további táncosokat is be kellett vonniuk, így a Magyar Táncművészeti Egyetem néptánc tagozata, a Budapest Főváros Bartók Táncegyüttes, a Fóti Néptáncművészeti Szakgimnázium, a Corvinus Közgáz Néptáncegyüttes, a Forrás Néptáncegyüttes, a Bem Táncegyüttes és a Válaszút Táncegyüttes táncosaival egészül ki a produkció.

Szeptember 5-én az előadás főpróbáját a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság gyermek és felnőtt, időskorú ellátottjai közül 1500 fő tekintheti meg.

Szeptember 6-án a nézőtéren helyet foglaló több mint hatezer, a Honvéd kadét programban részt vevő középiskolás diák a Dobó István várkapitányt alakító Trill Zsolt Kossuth-díjas színművésszel közösen szavalja el a várvédők esküjét.

A szeptember 7-én látható előadásokra hatezer diák és pedagógus érkezik olyan településekről, mint például Békéscsaba, Balassagyarmat, Eger, Hódmezővásárhely, Keszthely, Miskolc, Orosháza, Sopron, Várpalota és Veszprém. A nagyszabású produkcióra külhoni magyar nézőket is várnak többek között Temesvárról, Fülekről és Somorjáról.

Az Egri csillagok szeptember 6-i és 7-i előadásaihoz kapcsolódva a Magyar Honvédség is bemutatkozik az MVM Dome épülete előtt.

Az érdeklődők haditechnikai eszközöket láthatnak, továbbá toborzást elősegítő interaktív programokkal és élményközpontú bemutatókkal, egyebek mellett lézerlövészettel és VR-szimulátorokkal is készül a Honvédelmi Minisztérium.

2024-ben is van mit tanulni az Egri csillagokból! A gyorsan változó, bizonytalanságokkal teli világunkban valós igazodási pontot ad. Nemzeti kultúránk megismerése segíti az egyes emberek nemzeti identitástudatának elmélyülését, a haza és a honvédelem iránti elkötelezettség felébresztését, megerősödését. A hazafias nevelés a jövőnk kulcsa. Globalizált világunkban nem egyszerű a hazafiság érzését, a nemzeti lelkületet elültetni a fiatalokban, ezért is fektetünk egyre nagyobb hangsúlyt a honvédelmi nevelésre. És az Egri csillagokkal most egy nagyszerű lehetőséget kaptunk. A szomszédunkban dúló háború miatt, valamint a világban zajló történések indokolttá teszik, hogy a magyar haderő képes és alkalmas legyen megvédeni a magyar emberek életét, értékeit és kultúráját

– fogalmazott Kutnyánszky Zsolt, a Honvédelmi Minisztérium védelempolitikáért, haderőfejlesztésért és védelmi iparért felelős államtitkára.

Az igazi iránti vágy ott van az emberekben. Nem véletlen, hogy Gárdonyi Géza csodálatos regénye a legnépszerűbb mű még mindig, hiszen ott van bennünk a vágy a magyarságunk megélésére, ott van bennünk az elköteleződés, hogy ha kell, készek vagyunk áldozni a hazánkért, készek vagyunk akár az életünkkel, vérünkkel is odaállni az ügy mellé. Amiről mi ebben az előadásban mesélünk, arra meggyőződésem, hogy van igény a társadalomban

– mutatott rá Vidnyánszky Attila.

Dobó István szerepében Trill Zsoltot láthatjuk, Cecey Évát Battai Lili Lujza alakítja.

A főbb szerepekben látható továbbá Schnell Ádám (Jumurdzsák), Bodrogi Gyula (török szultán), Berettyán Nándor (Bornemissza Gergely), Szalma Tamás (Török Bálint), Söptei Andrea (Izabella királyné).