A magyarokról egy szót sem ejtenek, csak ömlengenek a dán kézilabdázók

Nincs abban semmi túlzás, hogy az elmúlt években nem örült még Dánia annyira egy női kézilabda-válogatott sikernek, mint vasárnap este, amikor a világbajnokság középdöntőjének záró találkozóján 28-27-re legyőzték a magyarokat. Már a meccs előtt ment a számolgatás, mert a dánok folyamatosan azzal voltak elfoglalva, hogyan tudják elkerülni a norvégokat. Velük ugyanis legfeljebb a vb-döntőben szerettek volna játszani, addig semmiképpen. Ahhoz, hogy ez a vágyuk teljesüljön, mindenképpen le kellett győzni Magyarországot. Ha nehezen is, de sikerült ez nekik.

Anne Mette Hansen (középen) Dánia egyik leggyengébb játékosa volt a magyarok ellen

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Dánia ünnepel

A dánok tehát most ünnepelnek. Nem véletlen, hogy a B.T. című online sportlap meccs utáni elemzésének utolsó mondatában ez állt: Viszlát, Norvégia.

Kicsit vicces, hogy az amúgy mindig magabiztos dánok ennyire féljenek egy másik skandináv csapattól, de látva a norvégok játékát, ezen nincs mit csodálkozni.

Norvégia vasárnap este a brazilokat gázolta le 33-14-re, azaz 19 gólos különbséggel.

A lap cikkírója kiemelte, hogy a magyar játékosok nagyon sokáig az őrületbe kergették a dánokat, akik nem tudtak velünk mit kezdeni. Dán szempontból ugyanakkor az utolsó negyedóra fantasztikusan sikerült. A cím is ezt fejezte ki: Dánia elképesztő visszatérése Magyarország ellen (utalva arra, hogy a magyarok öt góllal is vezettek már.)

Megjegyezték, hogy a dánok számra ez volt az első igazán komoly meccs a világbajnokságon, ami azért veszélyes, mert a korábbi nagy győzelmek könnyen elaltathatták volna az északi csapatot.

A dán szakértők szerint a magyarok elleni meccsnek voltak gyászos részei, de a lényeg a vége, az pedig nem magyar, hanem dán győzelem lett.

Megírták, hogy az első félidőben a dán támadójáték csődöt mondott, többször is zavarodottan pislogtak egymásra a dán játékosok, akik nem tudtak mit kezdeni az energikus és gyors magyarokkal. A második félidő közepére Dánia összetört csapat benyomását keltette, amely nagyon rossz képet festett. Leírták, hogy a kapuscsere és Amalie Milling beállása nagyon sokat változtatott a meccs képén. Ha ez a húzás nincs, Dánia aligha nyer Magyarország ellen.