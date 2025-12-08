Dánianői kézilabda vbMagyarország

A magyarokról egy szót sem ejtenek, csak ömlengenek a dán kézilabdázók

Amint az várható volt, a dán sportsajtót az eufória jellemzi azok után, hogy a skandináv ország női kézilabda-válogatottja 28-27-re legyőzte a magyarokat vasárnap este Rotterdamban. Ezzel eldőlt, hogy Dánia elkerüli a nagy ellenfelet, a rettegett norvégokat, akikkel csak a döntőben találkozhat.

Magyar Nemzet
2025. 12. 08.
Dánia
A piros mezes magyarok majdnem meglepték a dánokat Fotó: IHF
Nincs abban semmi túlzás, hogy az elmúlt években nem örült még Dánia annyira egy női kézilabda-válogatott sikernek, mint vasárnap este, amikor a világbajnokság középdöntőjének záró találkozóján 28-27-re legyőzték a magyarokat. Már a meccs előtt ment a számolgatás, mert a dánok folyamatosan azzal voltak elfoglalva, hogyan tudják elkerülni a norvégokat. Velük ugyanis legfeljebb a vb-döntőben szerettek volna játszani, addig semmiképpen. Ahhoz, hogy ez a vágyuk teljesüljön, mindenképpen le kellett győzni Magyarországot. Ha nehezen is, de sikerült ez nekik.

Dánia
Anne Mette Hansen (középen) Dánia egyik leggyengébb játékosa volt a magyarok ellen
Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Dánia ünnepel

A dánok tehát most ünnepelnek. Nem véletlen, hogy a B.T. című online sportlap meccs utáni elemzésének utolsó mondatában ez állt: Viszlát, Norvégia. 

Kicsit vicces, hogy az amúgy mindig magabiztos dánok ennyire féljenek egy másik skandináv csapattól, de látva a norvégok játékát, ezen nincs mit csodálkozni. 

Norvégia vasárnap este a brazilokat gázolta le 33-14-re, azaz 19 gólos különbséggel.

A lap cikkírója kiemelte, hogy a magyar játékosok nagyon sokáig az őrületbe kergették a dánokat, akik nem tudtak velünk mit kezdeni. Dán szempontból ugyanakkor az utolsó negyedóra fantasztikusan sikerült. A cím is ezt fejezte ki: Dánia elképesztő visszatérése Magyarország ellen (utalva arra, hogy a magyarok öt góllal is vezettek már.) 

Megjegyezték, hogy a dánok számra ez volt az első igazán komoly meccs a világbajnokságon, ami azért veszélyes, mert a korábbi nagy győzelmek könnyen elaltathatták volna az északi csapatot.

A dán szakértők szerint a magyarok elleni meccsnek voltak gyászos részei, de a lényeg a vége, az pedig nem magyar, hanem dán győzelem lett.

Megírták, hogy az első félidőben a dán támadójáték csődöt mondott, többször is zavarodottan pislogtak egymásra a dán játékosok, akik nem tudtak mit kezdeni az energikus és gyors magyarokkal. A második félidő közepére Dánia összetört csapat benyomását keltette, amely nagyon rossz képet festett. Leírták, hogy a kapuscsere és Amalie Milling beállása nagyon sokat változtatott a meccs képén. Ha ez a húzás nincs, Dánia aligha nyer Magyarország ellen.

Kemény osztályzatok, súlyos dán kritikák

A dán TV2 oldala a meccs után egyéni értékeléseket tett közzé. Érdemes ebbe is beletekinteni. A dán csapat legjobbjának a cserekapust, Millinget választották meg. Azt írták, ha ő nincs, Magyarország nyer. De Milling olyan erőt tudott adni a csapatnak, amely átsegítette őket minden nehézségen. 

Kristina Jörgensen nagyon kemény kritikát és mindössze 3-as osztályzatot kapott - szemben Milling 8-as érdemjegyével. 

Az újságírók szerint Jörgensen borzalmasan gyenge napot fogott ki. Ezért nem is lépett pályára a második félidőben. Ugyancsak leszedték a keresztvizet Anna Mette Hansenről, aki 4-es osztályzatot kapott. Azt írták, hogy semmit sem tudott kezdeni a magyarokkal, ami az ő esetében nagy csalódás. Anna Mette Hansen a meccs után így vélekedett: „Nem hiszem, hogy jól játszottunk volna a magyarok ellen. Most mindenki boldog, de azért eléggé idegesítő meccs volt. 

Ha a világbajnokságon ez lesz a legrosszabb mérkőzésünk, akkor nagy baj nem lehet.

 Egy ilyen győzelem rengeteg önbizalmat ad, s még több erőt azért, hogy a céljainkat megvalósítsuk.”

Dán közhelyek a magyarok legyőzése után

A dánok szövetségi kapitánya, Helle Thomsen a következőket mondta: „Nagyszerű mérkőzés volt, szinte minden, amiről álmodtunk, megvalósult. Mindez egy olyan meccsen, amit egyetlen góllal tudtunk megnyerni” – mondta a szövetségi kapitány a TV 2 Sportnak.

A skandinávok kapusa, Amalie Milling szerint ez a meccs elképesztő erőt ad nekik. „Döbbenetesen izgalmas vb-mérkőzés volt a magyarok elleni összecsapás. 

Erőnket jól mutatja, hogy vesztett állásból tudtunk visszajönni. 

Az pedig mindennél többet mond el rólunk, hogyan fejeztük be ezt az összecsapást.”

A magyar csapat ezzel a vereséggel rákerült a norvégok ágára, amely azt jelenti, hogy egy esetleges négy közé jutással a verhetetlennek tűnő északiak jönnének. Ahhoz azonban, hogy mindez megvalósuljon, előbb a francia vagy a holland csapat ellen kellene nyerni szerdán Rotterdamban a negyeddöntőben. 

Dánia-Magyarország 28-27 (13-15)
Rotterdam, v.: Álvarez, Bustamante (spanyolok)
lövések/gólok: 49/28, illetve 46/27
gólok hétméteresből: 8/5, illetve 3/3
kiállítások: 4, illetve 6 perc
Magyarország: Szemerey - Falusi-Udvardi, Simon 8, Klujber 6, Tóvizi 1, Kuczora 3, Márton 3, cserék: Papp, Faragó Lea, Albek 4, Bordás, Szmolek 1, Csíkos 1, Kovács, Hársfalvi, Bukovszky.

 

