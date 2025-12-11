Merániai Gertrúd meggyilkolása

Merániai Gertrúdot a pilisi erdőben ölték meg az összeesküvő főurak. A drámai esemény megihlette meg Katona Józsefet, aki erről írta a Bánk bán című tragédiáját.

Merániai Gertrúd

A középkori Meránia az Isztriai-félszigeten és a Kvarner öböl környékén feküdt, amit II. Barbarossa Frigyes adományozott Gertrúd családjának. Édesapja IV. Bertold isztriai és rajnai őrgróf , feltörekvő és ambiciózus férfiú volt. Gertrúd 1185-ben született, hét testvére volt. Családi összetartásuk példásnak számított.

Merániai Gertrúd és András fényűző esküvőt tartott

András és Gertrúd 1203-ban házasodott össze. A lány ekkor még csak 15 éves volt. András címei között szerepel Horvátország és Dalmácia hercege, amely területek különösen vonzóak voltak Gertrúd családja számára. Ismerve András későbbi életmódját, valószínűleg az esküvőjük is igen fényűző és pompázatos lehetett. Ekkoriban András éppen összeesküvést szőtt bátyja, a király, Imre ellen. Már felálltak egymással szemben a csapatok, amikor Imre fegyvertelenül átment az ellenség táborába és békejobbot nyújtott.

Öt gyermeke született a házaspárnak

Így a konfliktus megszűnt ugyan, de Gertrúdnak vissza kellett térnie hazájába, egészen addig, amíg II. András lett az uralkodó 1205-ben. Házasságukból öt gyermekük született: IV. Béla, Szent Erzsébet, Kálmán, András és Mária. András nagyon szerette a feleségét, aki világhíres szépség volt, és mindenben igyekezett megfelelni az asszony elvárásainak. A király pazarló, költekező életmódot folytatott és több olyan intézkedést is hozott, amit a magyar főnemesek Gertrúdnak tulajdonítottak, ezért gyűlölték meg őt.

Családtagjait részesítette előnyben Gertrúd

Ilyen volt többek között méltóságok osztogatása Gertrúd rokonainak és az is, hogy II. András a királyi bevételeket úgy növelte, hogy birtokba adta többek között a sókereskedelem jogát zsidó és muzulmán vállalkozóknak. A Gertrúd ellen szőtt összeesküvésben a főnemesek egy csoportja vett részt, köztük Kacsics Nembeli Simon, Péter és Bánk veje, Simon. Gertrúd kíséretét is lemészárolták és nagy valószínűséggel Péter ispán ölte meg a királynét. Az összeesküvők vezetőit András halálra és jószágvesztésre ítélte.

Az, hogy Bánk bán részt vett-e ténylegesen az összeesküvésben, a mai napig nem tisztázott.

Egyes vélemények szerint igen, viszont egyértelmű írásos forrás nem maradt fent erre vonatkozóan. Lehetséges, hogy az összeesküvők titokban konspiráltak, nem hagyva így írásos nyomot .