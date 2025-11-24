Imre király- fegyvertelenül ment az ellenség táborába és győzött

Imre király fiatalon elhunyt, így mostohán bánik vele a történeti emlékezet. Édesapja az Árpád-ház egyik legjelentősebb uralkodója, III. Béla volt.

Imre megkoronáztatja fiát, a gyermek Lászlót

Imre, a művelt uralkodó

Antiochiai Anna, III. Béla első felesége betegségben meghalt, de a királynak az volt a végakarata, hogy egymás mellé temessék őket. III. Béla érezve halála közeledtét, végrendeletet írt, amelyben Imrét jelölte ki utódjául. Másik fiának, Andrásnak azt a feladatot adta, hogy keresztes hadjáratot vezessen a Szentföldre. Imre 1174 körül született, és ő volt a királyi pár legidősebb fiúgyermeke. Édesapja már 1182-ben megkoronáztatta, hogy biztosítsa számára a trónt. A fiatal Imrét a perugiai Bernát nevelte, aki ennek köszönhetően művelt ifjúvá serdült.

Imre apja halála után, 1196-ban lépett a trónra. Fivére, András azonban már 1197-ben rátámadt.

Imre megfontolt volt, András vele szemben könnyelmű és költekező. A pénzt, amelyet apja hagyott rá, hogy a keresztes hadjáratra fordítsa, barátaival és híveivel együtt elköltötte – írja a Katolikus Lexikon. 1197-ben a mecseki győzelem után András arra kényszerítette Imrét, hogy a szlavón-dalmát hercegséget adja át neki.

III. Ince pápa felszólította Andrást, hagyjon fel a testvérháborúval és teljesítse apja végakaratát, a keresztes hadjáratot. 1200-tól merániai Gertrúd, András felesége is tovább szította a békétlenséget a fivérek között.

Imrének feleségétől, Aragóniai Konstanciától fiúgyermeke született, László. Aragóniai Konstancia fényes, de nem pazarló udvartartást vezetett. Imre írta az első házassági szerződést is a magyar történelemben – emelte ki Szabados György történész. 1199-ben Rádnál egy újabb ütközetben Imre legyőzte Andrást. Ekkor békét kötöttek, amelyet a pápa is támogatott.

András és Imre békekötése, idézi Szabados György: „A felek tanácskozást tartván és egyezségre jutván Lipóttal, Ausztria hercegével és Magyarország összes előkelőjével, így állapították meg a békét: a kereszt jegyében átkelnek a tengeren, és Magyarország királyságát az említett osztrák hercegre bízzák. Ha pedig egyikük odavész a tengerentúli részeken, az életben maradt testvér fogja visszatértekor az atyai királyságot birtokolni.”

Varasdon fegyvertelenül győzött Imre

Imre kegyes, mélyen vallásos jó király volt, és sikeres a külföldi hadjáratokban is. Délceg, jó megjelenésű uralkodó lehetett. Harcolt a bogumil eretnekekkel, így szerb és bolgár királynak is neveztette magát. Imre, hogy fiának biztosítsa a trónt, Lászlót már gyermekként megkoronáztatta. András azonban erre a hírre felrúgva a kettejük között létrejött békeszerződést, ismét csapatokat gyűjtött. A két fivér serege Varasdnál állt fel egymással szembe, ám Imre ekkor fegyvertelenül, mindössze a jogarral a kezében átment András táborába. Ez is Imre nagyságát és bátorságát mutatta. Imre ezután börtönbe vetette Andrást, hogy véget vessen a folyamatos ármánykodásnak.

A Varasdi jelenet Antonio Bonfini krónikájában: „A két sereg harcra készen felsorakozott, ő [Imre] fegyverét letette, testőrségét hátrahagyta, és kezében a jogarral öccse csapatai közé lépve így szólt: Nos hát, vitézek, ki lesz az, aki a királyok szentséges vérére kezet mer emelni? Ki fog lesújtani arra, aki a mennybeli István akaratából e méltóságot elnyerte? (...) Nem Imre vagyok én, nem magánember, hanem a mennyei István helytartója, utóda és örököse, az állam képviselője, akit nem a ti hozzájárulásotok és nem az örökösödés joga tett meg Magyarország urának, hanem ama istenség és a szent korona szellemisége. Kire emeltek hát fegyvert, szerencsétlenek? … Nem halandóval álltok szemben, nyavalyások, hanem azzal, akivel isteni rangjánál fogva minden a halandóságon felül történik.”

Imre fiatal kora ellenére azonban váratlanul megbetegedett.

Mikor érezte halála közeledtét, Andrást magához hívatta, rábízta az ország kormányzását és kiskorú fiát. Személyes vagyonának kétharmadát a templomos és johannita rendnek adományozta.

Ez előrelátó döntés volt, hiszen András a későbbiekben eltékozolta a királyi vagyont. Nyolc esztendőt hét hónapot és hat napot ült a magyar trónon Imre – emelte ki Szabados György történész a Valóság folyóiratban, 2005-ben. Egerben temették el, de a törökök feldúlták a sírját.