Imre király- fegyvertelenül ment az ellenség táborába és győzött

III. Béla rajongásig szerette első felségét, Antiochiai Annát. Hat közös gyermekük született, köztük két későbbi király, Imre és András.

Imre megkoronáztatja fiát, a gyermek Lászlót
Imre király fiatalon elhunyt, így mostohán bánik vele a történeti emlékezet. Édesapja az Árpád-ház egyik legjelentősebb uralkodója, III. Béla volt. 

Imre, a művelt uralkodó 

Antiochiai Anna, III. Béla  első felesége betegségben meghalt, de a királynak az volt a végakarata, hogy egymás mellé temessék őket. III. Béla érezve halála közeledtét, végrendeletet írt, amelyben Imrét jelölte ki utódjául. Másik fiának, Andrásnak azt a feladatot adta, hogy keresztes hadjáratot vezessen a Szentföldre. Imre 1174 körül született, és ő volt a királyi pár legidősebb fiúgyermeke. Édesapja már 1182-ben megkoronáztatta, hogy biztosítsa számára a trónt. A fiatal Imrét a perugiai Bernát nevelte, aki ennek köszönhetően művelt ifjúvá serdült.

 Imre apja halála után, 1196-ban lépett a trónra. Fivére, András azonban már 1197-ben rátámadt.

Imre megfontolt volt, András vele szemben könnyelmű és költekező. A pénzt, amelyet apja hagyott rá, hogy a keresztes hadjáratra fordítsa, barátaival és híveivel együtt elköltötte – írja a Katolikus Lexikon. 1197-ben a mecseki győzelem után András arra kényszerítette Imrét, hogy a szlavón-dalmát hercegséget adja át  neki. 

III. Ince pápa felszólította Andrást, hagyjon fel a testvérháborúval és teljesítse apja végakaratát, a keresztes hadjáratot. 1200-tól merániai Gertrúd, András felesége is tovább szította a békétlenséget a fivérek között. 

Imrének feleségétől, Aragóniai Konstanciától fiúgyermeke született, László. Aragóniai Konstancia fényes, de nem pazarló udvartartást vezetett. Imre írta az első házassági szerződést is a magyar történelemben – emelte ki Szabados György történész. 1199-ben Rádnál egy újabb ütközetben Imre legyőzte Andrást. Ekkor békét kötöttek, amelyet a pápa is támogatott.

András és Imre békekötése, idézi Szabados György:

„A felek tanácskozást tartván és egyezségre jutván Lipóttal, Ausztria hercegével és Magyarország összes előkelőjével, így állapították meg a békét: a kereszt jegyében átkelnek a tengeren, és Magyarország királyságát az említett osztrák hercegre bízzák. Ha pedig egyikük odavész a tengerentúli részeken, az életben maradt testvér fogja visszatértekor az atyai királyságot birtokolni.”

Varasdon fegyvertelenül győzött Imre

Imre kegyes, mélyen vallásos jó király volt, és sikeres a külföldi hadjáratokban is. Délceg, jó megjelenésű uralkodó lehetett. Harcolt a bogumil eretnekekkel, így szerb és bolgár királynak is neveztette magát. Imre, hogy fiának biztosítsa a trónt, Lászlót már gyermekként megkoronáztatta. András azonban erre a hírre felrúgva a kettejük között létrejött békeszerződést, ismét csapatokat gyűjtött. A két fivér serege Varasdnál állt fel egymással szembe, ám Imre ekkor fegyvertelenül, mindössze a jogarral a kezében átment András táborába. Ez is Imre nagyságát és bátorságát mutatta. Imre ezután börtönbe vetette Andrást, hogy véget vessen a folyamatos ármánykodásnak.

A Varasdi jelenet Antonio Bonfini krónikájában:

„A két sereg harcra készen felsorakozott, ő [Imre] fegyverét letette, testőrségét hátrahagyta, és kezében a jogarral öccse csapatai közé lépve így szólt: Nos hát, vitézek, ki lesz az, aki a királyok szentséges vérére kezet mer emelni? Ki fog lesújtani arra, aki a mennybeli István akaratából e méltóságot elnyerte? (...) Nem Imre vagyok én, nem magánember, hanem a mennyei István helytartója, utóda és örököse, az állam képviselője, akit nem a ti hozzájárulásotok és nem az örökösödés joga tett meg Magyarország urának, hanem ama istenség és a szent korona szellemisége. Kire emeltek hát fegyvert, szerencsétlenek? … Nem halandóval álltok szemben, nyavalyások, hanem azzal, akivel isteni rangjánál fogva minden a halandóságon felül történik.” 

Imre fiatal kora ellenére azonban váratlanul megbetegedett. 

Mikor érezte halála közeledtét, Andrást magához hívatta, rábízta az ország kormányzását és kiskorú fiát. Személyes vagyonának kétharmadát a templomos és johannita rendnek adományozta. 

Ez előrelátó döntés volt, hiszen András a későbbiekben eltékozolta a királyi vagyont. Nyolc esztendőt hét hónapot és hat napot ült a magyar trónon Imre – emelte ki Szabados György történész a Valóság folyóiratban, 2005-ben. Egerben temették el, de a törökök feldúlták a sírját.

Imre elfogja lázadó testvérét, Endrét. Than Mór festménye
András nem vigyázott Imre fiára, a kis Lászlót édesanyja nyugatra menekítette. De ez sem volt elég, a kisfiút megmérgezték, és András lett az uralkodó.

Imre király:

- rövid ideig uralkodott, így feledésre ítélte a történelem,

- művelt, kiegyensúlyozott, jó politikus volt,

- aki fegyvertelenül ment öccse táborába és meggyőzte arról, hogy béküljenek ki,

- és fiáról is gondoskodott.

