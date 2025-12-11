San José: mesés kincseket rejt a hajóroncsok Szent Grálja

A San José vitorlás 1708-ban a kolumbiai kikötőváros, Cartagena partjai közelében süllyedt a mélybe egy tengeri rajtaütés során, miközben Spanyolország felé hajózott. Sokáig tűnt úgy, hogy a spanyol „kincses gálya” a fedélzetén szállított elképesztő értékű kincsekkel együtt örökre elveszett.

A San José pusztulása egy korabeli festményen Fotó: Samuel Scott / Wikimedia Commons

San José: a roncskutató kincsvadászok misztikus Szent Grálja

A tengeri leletmentések izgalmas történetében új fejezetet nyit a hajótörések Szent Gráljának, a San José első leleteinek több mint háromszáz év elteltével való felszínre emelése. A hajóról eddig előkerült kincsek között aranypénzek, finom porcelándarabok és egy hatalmas ágyú is található, amely úgy néz ki, mintha egyenesen egy kalózmeséből lépett volna elő – írja a nemrég elkezdett leletmentésről az Ilf Science tudományos hírportál. A felbecsülhetetlen értékű leleteket egy kalandos kutatási projekt során fedezték fel a San José, a spanyol haditengerészet 1708-ban elsüllyedt óriási gályájának roncsában.

A San José a spanyol örökösödési háború idején süllyedt el, amikor rajtaütöttek a brit haditengerészet egységei Fotó: The Times

A vitorlás maradványai a Karib-tenger 600 méteres mélységében fekszenek, nem messze Kolumbia partjaitól.

A pontos helyszín állítólag szigorúan őrzött titok – mégpedig jó okkal –, mivel egyes szakértők megközelítőleg 17 milliárd dollár értékűre becsülik a San José aranyból, ezüstből és smaragdból álló egykori rakományának értékét. Amikor hosszas kutatómunka eredményeként 2015-ben sikerült azonosítani a San José roncsát, több ország, így köztük Kolumbia, Spanyolország, egyes őslakos indián csoportok és tengeri leletmentő vállalkozások egyaránt bejelentették igényüket a rendkívül nagy értékű rakomány tulajdonjogának megszerzésére. E viták lezárása után a kolumbiai kormány 2024-ben elkezdte a hajóroncs teljes körű feltárását a „San José szíve felé” elnevezésű projekt keretében .

Spanyol aranydukátok Fotó: The Jeweller Blog

Tudósokkal és tengeri régészekkel együttműködve távirányítású tengeralattjárókat küldtek a víz alatti helyszínre, a kutatás pedig megerősítette a legendás aranykincs létezését; a távirányítású merülőeszközökkel készített felvételeken ugyanis rengeteg, a tengeraljzaton fekvő arany pénzérme látszik.