Sztálin aranya: elképesztő vagyon rejtőzött a megkerült cirkálón

Sztálin aranya, vagyis a HMS Edinburgh brit cirkáló titkos rakományának felfedezése és felszínre emelése a tengeri kincsvadászat történetének egyik leghíresebb és mindmáig legsikeresebb epizódja, amelynek főhőse, a hivatásos brit kincsvadász és búvár, Keith Jessop mesterien oldotta meg mind az elképzelhetetlenül nehéz és nem egyszer életveszélyes technikai problémákat, mind pedig a kincs megszerzésével kapcsolatos jogi bonyodalmakat is.

A tengeri kincsvadászat történetének eddigi legnagyobb fogása Sztálin aranya volt, amit egy titkos küldetés során a HMS Edinburgh cirkáló vitt volna Angliába hadianyagok ellenértékeként Fotó: Wikimedia Commons/Imperial War Museum

Sztálin aranya a legnagyobb titoktartás mellett került a cirkáló fedélzetére

A vagyont érő rakományokkal elsüllyedt hajók felkutatása többnyire még a tengertől távol, a haditengerészeti archívumok vagy a hajózási biztosítótársaságok levéltárainak mélyén veszik kezdetüket. A tenger alatt rejtőző mesés kincsek megtalálásához és felszínre emeléséhez azonban nem csak az embert próbáló technikai nehézségeket, hanem a jogi buktatókat is le kell győznie a mindenre elszánt professzionális kincsvadászoknak. Keith Jessop 1981 szeptemberében beteljesedő sikeres kincsvadászatának előzményei azonban még négy évtizeddel korábbra, a második világháború vérzivataros éveire nyúltak vissza.

Az 1941. június 22-én elindított német offenzíva váratlanul és felkészületlenül érte a sztálini Szovjetuniót Fotó: Wikimedia Commons/Johannes Hähle - Waralbum.ru

Miután a náci Németország 1941. június 22-én megtámadta a sztálini Szovjetuniót, Winston Churchill, a brit háborús kabinet kormányfője azonnal Hitler-ellenes szövetséget ajánlott Sztálinnak. A német offenzíva utáni hónapokban szorongatott helyzetbe került Vörös Hadsereg számára szó szerint életmentőnek bizonyultak azok a brit, illetve amerikai hadianyag szállítmányok, amelyeket az angolszász szövetségesek hajókonvojai juttattak el Murmanszk sarkköri kikötőjébe. Az Angliából Murmanszkba vezető hosszú hajóutat azonban Dönitz admirális "szürke farkasai", a brit konvojokat falkákban támadó német tengeralattjárók életveszélyes és súlyos veszteségekkel együtt járó vállalkozásokká tették.

Dönitz admirális, a német tengerelattjáró flotta parancsnoka sok kellemetlenséget okozott az angolszász szövetségeseknek Fotó: Bundesarchiv/Buchheim, Lothar-Günther

A veszteségek mérséklése érdekében a brit Admiralitás komoly haditengerészeti erőket vetett be a védtelen teherhajók kísérésére, és ezekhez tartozott a Town-osztályú HMS Edinburgh könnyűcirkáló is. Az 1939-ben szolgálatba állított HMS Edinburgh a maga idejében kategóriája egyik legkorszerűbb egységének számított. A 187 méter hosszú és több mint 10 ezer tonna vízkiszorítású hadihajó fedélzetén 12 db 152 mm-es, továbbá 8 db 102 mm-es ágyú, valamint 10 légvédelmi löveg biztosította a pusztító tűzerőt. A 32 csomós (59 km/órás) sebesség elérésére képes hadihajó támadóerejét hat torpedóvetőcső, valamint az akkor még komoly technikai újdonságnak számító fedélzeti radar növelte.

Rövid pályafutása során számos konvojkísérő műveletben vett részt az észak és a dél-atlanti térségben, valamint a Földközi-tengeren is.

A HMS Edinburgh 1942. április 6-án futott ki utolsó útjára az Angliából Murmanszkba tartó PQ14 jelű konvoj kísérőjeként, egyben a konvoj parancsnokának, Sir Stuart Bonham Carter ellentengernagynak a zászlóshajójaként. Még közvetlenül a kihajózás előtt a brit titkosszolgálat emberei keresték fel a HMS Edinburgh parancsnokát, Hugh Faulkner sorhajókapitányt, akit arról tájékoztattak, hogy Murmanszkban jelentős értékű aranyrakományt fognak berakodni a cirkálóra amit Angliába kell hoznia, és amiről rajta kívül senki más nem tudhat.

Hullámsírba merül az aranycirkáló

A PQ14-es konvoj és a HMS Edinburgh Murmanszkba tartó útját emberemlékezet óta nem látott vihar és sorozatos német tengeralattjáró támadások tették különösen viszontagságossá, ami miatt a 24 kereskedelmi hajóból álló konvoj egységei közül végül csak 7 gőzös futott be az észak-oroszországi Murmanszk kikötőjébe. A visszaindulás előtti napon leponyvázott katonai teherautó áll meg a horgonyt vetett HMS Edinburgh dokkja mellett.

A teherautóról a szovjet katonák szemmel láthatóan nehéz ládákat cipeltek át a cirkáló fedélzetére.

A brit tengerészek csak találgatni tudták, hogy vajon mi lehet a ládák súlyos rakománya.

A HMS Edinburgh egy konvojt kísér az Atlanti-óceánon Fotó: Wikimedia Commons/Imperial War Museum

A HMS Edinburgh 1942. április 28-án szedte fel a horgonyt, hogy visszakísérje a konvojból megmaradt teherhajókat Angliába. Ám a hazafelé vezető úton a Barents-tengeren portyázó híres német tengeralattjárós ász, Max-Martin Teichert korvettkapitány megtámadta a cirkálót. Az U-456 első torpedója a brit hadihajó kormányfél felőli oldalán csapódott a hajótestbe, de a személyzet gyors beavatkozása, a vízzáró rekeszek lezárása megakadályozta a cirkáló elsüllyedését. Az U-456 azonban újra tüzelt és második torpedója a tatfedélzet alatt találta telibe a cirkálót, szabályosan lenyesve a hajó tatját és tönkretéve a kormányszerkezetét, ami miatt a HMS Edinburgh mozgásképtelenné vált. Carter admirális, a konvoj parancsnoka ezért arra utasította a HMS Forsight rombolót, hogy vontassák vissza Murmanszkba a súlyosan megsérült de még úszóképes cirkálót.

A súlyosan megsérült és mozgásképtelen brit cirkáló a Medve-szigetnél történt összecsapás után Fotó: Wikimedia Commons

A szovjet kikötőbe tartó visszaúton a Barents-tengeri Medve-sziget közelében azonban váratlanul egy hirtelen felbukkant német rombolókötelék támadt rá a súlyosan megsérült cirkálóra. A németek könnyű zsákmánynak vélték a romos brit hadihajót, de keservesen csalódniuk kellett, mert a HMS Edinburgh a működőképes fedélzeti lövegeivel felvette a harcot, és a kialakult tűzpárbajban az egyik német rombolót a tenger fenekére küldte. Társai erre a sebeiket nyalogatva visszavonultak, ám az összecsapásban a brit cirkálót is olyan újabb súlyos találatok érték, hogy Faulkner sorhajókapitány kiadta a parancsot a hajó elhagyására. Miután a HMS Edinburgh legénységét felvették a kísérőhajók, a HMS Forsight egyetlen torpedólövéssel elsüllyesztette a ronccsá vált cirkálót, nehogy az értékes radartechnika a németek kezére kerüljön.

Faulkner sorhajókapitányt (balra) csak az indulás előtt avatták be a nagy titokba. A kép jobb oldalán Carter admirális, a konvoj parancsnoka látható Fotó: Wikimedia Commons/Imperial War Museum

Faulkner sorhajókapitányon kívül senki sem tudta, hogy nemcsak a radar, hanem Sztálin aranya is a németek kezére kerülhetett volna, ha nem küldik hullámsírba a cirkálót. 1942. április 30-án a HMS Edinburghot a titkos rakományával, négy és fél tonna színarannyal együtt elnyelték a Barents-tenger fagyos hullámai.

Egy mindenre elszánt brit tengeri kalandor, aki még a szovjetekkel is egyezségre jutott

A szovjet nemzeti bank bélyegével ellátott 4,5 tonnányi aranytömböt Sztálin az addig teljesített angol hadianyag-szállítások ellenértékeként akarta Londonba küldeni. A második világháború után, az 1950-es években az aranyrudak jogos tulajdonosa, az angol kormány, de a hidegháború légkörében a magát holmi tulajdonjogi kérdésektől nem igazán zavartató szovjet kabinet is titkos kísérleteket tett az aranykincs felszínre hozatalára. A kor technikai viszonyai ezt azonban nem tették még lehetővé, később pedig mindkét részről lassan feledésbe merült a HMS Edinburgh története, illetve Sztálin aranya. Akadt valaki azonban, aki nagyon nem szerette volna elfelejteni az "aranycirkálót", mégpedig az 1970-es évek rendkívül képzett technikai búvára és mindenre elszánt tengeri kalandora, a híres roncsvadász, Keith Jessop.

Barents-tengeri látkép Fotó: Wikimedia Commons

A hajóroncsok és mélybe süllyedt kincsek felkutatására szakosodott Jessop Marine Ltd.-t a HMS Edinburgh-projekt megtervezésekor már komoly mélyvízi leletmentési tapasztalatokkal rendelkező búvárvállalkozásként ismerték. Jessop nem véletlenül számított professzionális roncskutatónak, hiszen pontosan tudta, hogy egy ilyen óriási nyereséggel kecsegtető ám ugyanakkor tetemes költségekkel és a csúfos kudarc kockázatával is együtt járó projekt megkezdése előtt tiszta jogi helyzetet kell teremteni.

Éppen ezért mind az angol, mind pedig a szovjet kormányzati szervekkel felvette a kapcsolatot,

és több tárgyalás, illetve egyeztetés után tető alá hozott egy olyan háromoldalú koncessziós szerződést, amelyben a felek megállapodtak, hogy a kutatóexpedíció minden költségét és kockázatát a Jessop Marine Ltd. viseli, ellenben amit sikerül a rakományból felszínre hoznia, annak a 60 %-a illeti meg, míg a fennmaradó 40 %-on a brit és a szovjet kormányzat osztozik egyenlő arányban.

A nemzetközi hajómentési jog ökölszabálya szerint amennyiben a hajó elsüllyedésétől számított tíz éven belül a vízi jármű lajstrom szerinti tulajdonosa, vagy a káresemény miatt kifizetett biztosítás révén az eredeti tulajdonos helyébe lépő biztosítótársaság nem tesz semmit a rakomány felszínre hozatalának megkísérléséért, úgy e határidő után a tulajdonjog a roncs megtalálóját illeti meg. A jogi helyzetet azonban számos egyéb körülmény bonyolíthatja, azonkívül a bírói gyakorlat sem egységes mert több precedens értékű ítélet is elvette már ezt a szabályt a tulajdonjogi igények elévülhetetlenségére hivatkozva.

Jessop már e szerződéssel a zsebében látott hozzá a cseppet sem egyszerű és veszélytelen leletmentő expedíció megszervezéséhez.

A magas északon fekvő Barents-tenger rendkívül kemény terepnek számít még a professzionális mélyvízi búvárok számára is.

Az év nagy részében sarkvidéki viharoktól tépázott víztömeg dermesztően hideg, a látótávolság rendkívül alacsony, a merülést ezen kívül pedig erős és alattomos áramlatok is nehezítik, a mélység jelentette kihívásokról már nem is beszélve. Jessop és mindenre elszánt csapata azonban nem riadt vissza az ilyenféle kihívásoktól, amikkel pályafutásuk során már addig is már számtalanszor szembesültek.

A megkerült cirkáló és a mesés aranykincs felfedezésének hihetetlen sztorija

A kincsvadászoknak ezután már "csak" a HMS Edinburgh roncsát kellett megtalálniuk. Jessop és csapata a kor minden csúcstechnikának számító eszközével fel volt szerelve, amikor 1981 áprilisában kutatóhajójuk, a Demtor fedélzetén kifutottak a Barents-tenger barátságtalan vizeire. Rekordidő alatt, alig két héten belül a fedélzetre telepített szonár segítségével sikerült is rábukkanniuk az "aranycirkáló" roncsára, ám az örömbe némi üröm is vegyült, mert a roncs az előzetesen kalkuláltnál jóval nagyobb mélységben, 245 méter mélyen feküdt a hullámsírjában, ami pedig hagyományos búvártechnikával elérhetetlen mélységnek számít.

A 200 méternél mélyebbre való merülés rendkívül kockázatos kalandnak számított (a kép illusztráció) Fotó: MSC. Navy/Mil

Emiatt speciális szaturációt kellett kidolgozni és a reméltnél is sokkal alaposabb előkészületeket kellett foganatosítani ahhoz, hogy a siker reményében szállhassanak alá az életveszélyes mélységbe. Jessop és stábja olyan precizitással tervezték meg az akciót, mint egy jól képzett hadvezér a döntő ütközetet. A roncs rendkívül alapos feltérképezése után egy másik egységgel, a Stephaniturm búvárellátó hajóval kiegészülve 1981. augusztus 30-tól kezdték meg a kalandos művelet legveszélyesebb részét, a roncs belső tereinek felderítését. Noha semmit sem bíztak a véletlenre, de azok a kutatóbúvárok, akik lemerültek, egyáltalán nem lehettek biztosak abban, hogy valaha is meg fogják-e látni még a napfényt. A műveletet rendkívül megnehezítette, hogy semmiféle támpontjuk sem volt arról, hogy a több mint 180 méter hosszú cirkáló melyik szegletében rejthették el a Sztálin aranyát tartalmazó ládákat.

Jessop búvárai közel 250 méteres mélységben, a HMS Edinburgh roncsánál Fotó: HMS Edinburgh

A rendkívüli mélység miatt a búvárok csak rövid időt tölthettek el kutatással el a roncs belsejében, az alig egy-két méteres látótávolság pedig még tovább fokozta a nehézségeket.

A búvárok közül többen szenvedtek el életveszélyes keszon-, vagy dekompressziós betegséget,

amit az ellátóhajóra telepített hiperbár-kamrában kezeltek ki. A hosszú művelet során Jessop és csapata a cirkáló szinte összes zegét-zugát átkutatta, de minden eredmény nélkül. Szeptember közepén elkezdett romlani az időjárás is; küszöbön állt a Barents-tenger hírhedt viharos időszakának a beköszöntése. Így jól tudták, hogy egy-két napon belül véget kell vetniük a kutatásnak is. A kudarctól elcsüggedt társaság egyik tagjának ekkor eszébe jutott, hogy a torpedókamrákat még nem vizsgálták át.

Keith Jessop a káprázatos kalandról írt Goldfinger című könyv címoldalán, kezében az egyik aranytömbbel Fotó: Neil Hansson

Noha rendkívül valószínűtlennek látszott, hogy éppen itt rejtették volna el az aranytömböket, de mivel nem volt veszíteni valójuk elhatározták, hogy az utolsó merülési napot a torpedókamrák felderítésére szánják. Másnap, szeptember 15-én robbantásos technikával rést nyitottak a torpedókamra falán.

Amint a sötét és fagyos vízben lassan leülepedett a detonációtól felkavart üledék, a búvárlámpák fényében felragyogott Sztálin aranya is.

A megtalált aranytömbök néhány darabja Fotó: HMSEDINBURGH.CO.UK

Az örömmámorban úszó Jessop és sokat próbált búvárai a romló időjárással dacolva az ezt követő három hétben 36 kilogramm híján felszínre hozták az egész káprázatos értékű aranyrakományt. A világóceán mélyén azonban még mindig rengeteg kincs várja, hogy felfedezzék.

