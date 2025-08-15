Perseidák: néhány éjjelen fognak még hullani Szent Lőrinc könnyei

A Perseidák a legismertebb és az egyik leglátványosabb meteorraj, amelynek általában augusztus 12. és 13. közé esik a maximuma, vagyis ezeken a napokon várható a legtöbb felvillanás, ám a látványos aktivitás nem csak kizárólag ezekre a napokra szorítkozik. A magyar néphagyományban a Perseidák felvillanó meteorjairól azt tartották, hogy azok Szent Lőrinc égből aláhulló könnyei.

A Perseidák a nyári égbolt leglátványosabb meteorraja Fotó: NASA/Preston Dyches

Perseidák: a késő nyár látványos égi jelensége

A Perseidák a fényes meteorok sűrű hullásáról ismert késő nyári meteorraj. A legelső megfigyelések e rendkívüli égi látványosságról még az ókori kínai csillagászoktól származnak; az első írásban dokumentált Perseida-észlelés Kr. u. 36-ra datálódik. Számos Perseida-megfigyelés ismert a VIII. és IX. évszázadból is, elsősorban japán, kínai és koreai csillagászoktól. A XII. századtól azonban alaposan megritkultak az augusztusi csillaghullásról szóló beszámolók; a tudománytörténészek feladata, hogy felfedjék ennek okát.

Lambert Adolphe Jacques Quetelet belga csillagász, a Perseidák újra felfedezője Fotó: Library of Congress

A Perseidák újkori ismételt felfedezése Lambert Adolphe Jacques Quetelet belga csillagász nevéhez fűződik. Az 1835-ben Brüsszelben megjelent dolgozatában ő állapította meg először, hogy ha a felvillanó meteorok fénycsíkjait grafikusan meghosszabbítjuk a csillagtérképen, úgy azok a Perseus csillagképből sugárzódnak szét, vagyis a Perseusban található a raj radiánspontja.

A görög mitológiai királyfi nevét viselő Perseus az északi égbolt késő nyártól látható konstellációja az északnyugati égbolton, amely hazánk területéről is jól látszik szabad szemmel. A nagy Y-t formázó csillagkép könnyen azonosítható a lapított W-t formáló Cassiopeia és a vonalszerűen elnyúló Andromeda csillagkép között. Legfényesebb csillaga az 1,8 magnitúdójú alfa Persei, a Mirphak, egy sárgásfehér szuperóriás, ami 590 fényév távolságra fekszik a Földtől.

Ezért kapta a legismertebb meteorraj a Perseidák elnevezést, de más meteorrajoknál is ez lett az alapja az egyes rajok megnevezésének.

A Perseidák radiánspontja a Perseus csillagképben található Fotó: NASA/JPL-Caltech

A bolygóközi térben keringő kisebb kozmikus kövek és porszemek amikor a Föld pályáját metszik és behatolnak az atmoszférába, a súrlódási hőtől felizzanak és többnyire teljesen megsemmisülnek.

Az ekkor keletkező fényjelenséget nevezzük meteornak, magukat az apró és a Nap körül keringő égitesteket pedig meteoroidoknak hívjuk.

Noha a meteoroidok többsége elég a légkörben, de a viszonylag méretesebbek egy-egy kisebb-nagyobb darabja elérheti a Föld felszínét. Ez utóbbiak a meteoritok.