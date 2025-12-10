Kalózok, rabszolgák, vadnyugat: történelmi mítoszok nyomában

1. mítosz: A kalózok föld alá rejtették kincseiket

Rengeteg film és regény szól kincseket rejtegető kalózokról, akik felbecsülhetetlen értékű aranytartalékaikat titkos szigeteken tárolják. Ez a kép természetesen csupán a fantázia szüleménye, amely Robert Louis Stevenson A kincses sziget című regényének köszönhetően terjedt el. A valóságban a kalózok hétköznapibb árucikkekkel kereskedtek: élelemmel, ruhával, fűszerekkel, fegyverekkel vagy éppen rabszolgákkal – ezeket pedig semmi értelme nem lett volna elásni.

A kalózokhoz is számos alaptalan legenda fűződik (Fotó: Wikimedia Commons)

Érdemes kiemelnünk ugyanakkor, hogy néhány kalóz – például Francis Drake vagy Kidd kapitány – valóban temetett el pénzt, de mindig csak rövid időre, szigorúan a megőrzés céljából. A kalózok élete tehát jóval prózaibb volt annál, mint azt sokszor elképzeljük.

2. mítosz: A piramisokat rabszolgák építették

Hérodotosz írta le először, hogy a Kheopsz-piramist több százezer rabszolga húzta fel – állítása azonban évszázadokon keresztül meghatározta az ókori Egyiptomról és a piramisokról alkotott képünket. A modern régészet azonban bebizonyította: ezen az ősi építményeket szabad emberek építették, akik fizetséget, élelmet, szállást és orvosi ellátást kaptak munkájukért cserébe.

Az egyiptomi piramisokat nem rabszolgák, hanem jól fizetett szabad meseteremberek építették (Fotó: Wikimedia Commons/Ricardo Liberato)

Ezt támasztják alá a gízai munkásfalvaknál talált leletek is, amelyek húsban gazdag étrendről és tisztességes temetkezésről tanúskodnak – ezek a rabszolgákat a korban nem illették meg. A piramisok építői valójában képzett szakemberek és szezonális munkások voltak, akik több hónapos váltásokban dolgoztak. Tehát – bár rabszolgák az ókori Egyiptomban is voltak – a világhírű építményeket nem ők építették.

3. mítosz: Az amerikai vadnyugat törvénytelen, erőszakos világ volt

A westernfilmek ikonikus jelenetei inkább a ponyvaregények fantáziavilágát tükrözik, mint a valóságot. A XIX. század közepéig a legtöbb nyugati terület szinte lakatlan volt. Amikor megindult az első betelepülési hullám, sok településnek még nem volt még kiépített jogrendje, de az erőszak korántsem nem volt olyan gyakori, mint ahogy azt a filmek sugallják.