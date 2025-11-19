Csapadéktömbök száguldanak felénk, néhol a hótaposókra is szükség lehet

A hőmérséklet hajnalban általában –3 és +2 Celsius-fok között alakul, de a kezdetben derült, északkeleti tájakon ennél hidegebb, míg a szelesebb északnyugaton enyhébb lehet az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 7 és 14 Celsius-fok között alakul, de a felhősebb északi és északnyugati tájakon ennél hűvösebb maradhat az idő.