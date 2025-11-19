Fokozatosan záródik a felhőtakaró a Dunántúlon és a középső országrészben, majd szerda estétől keleten is elkezd megnövekedni a felhőzet. Éjjel és csütörtökön nagyrészt erősen felhős idő várható átmeneti szakadozásokkal – írja előrejelzésében a HungaroMet.
Csapadéktömbök száguldanak felénk, néhol a hótaposókra is szükség lehet
Egyre többfelé fordul északiasra a légmozgás.
Aztán csütörtökön napközben délnyugatról csapadéktömbök érkeznek, amelyek többfelé okozhatnak esőt, záporesőt,
estétől nyugaton akár vegyes halmazállapotú csapadék sem kizárt.
A délies szelet szerdán északnyugaton, csütörtökön csak helyenként kísérhetik élénk lökések, majd délutántól egyre többfelé északiasra fordul a légmozgás.
A hőmérséklet hajnalban általában –3 és +2 Celsius-fok között alakul, de a kezdetben derült, északkeleti tájakon ennél hidegebb, míg a szelesebb északnyugaton enyhébb lehet az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 7 és 14 Celsius-fok között alakul, de a felhősebb északi és északnyugati tájakon ennél hűvösebb maradhat az idő.
