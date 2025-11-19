Szekrényhez szoríthatta egy gyermek fejét a gödöllői óvodai nevelő

Rendkívüli

A rendőrség is megszólalt az ügyben.

Forrás: 24.hu2025. 11. 19. 17:23
illusztráció Fotó: Fehér Gábor
Bántalmazás történhetett a Gödöllői Óóvoda egyik tagóvodájában, az ügyben rendőrségi feljelentés is történt – értesült a 24.hu. Ők bukkantak rá arra is, hogy a gödöllői önkormányzat a múlt héten kiadott egy közleményt, amiből egyébként csak a lényeg nem derül ki, de azért megpróbálták belőle kihámozni, amit lehet. 

Ez pedig az, hogy vélelmezett bántalmazás miatt a szülők a gyermekük óvodapedagógusához, egyben a tagintézmény vezetőjéhez fordultak, azonban a tőle kapott választ nem fogadták el, ezért a fenntartó Gödöllői Óvoda igazgatóját keresték meg, aki azonnal elkezdte kivizsgálni, hogy mi történhetett. 

Meghallgatták a gyermek szüleit és a tagintézmény vezetőjét is, és az érintett óvodapedagógus is tájékoztatott az ügyben. Jelezte azt is, hogy aznap betegen dolgozott, így az óvodaigazgató azonnal orvosi kivizsgálására küldte, emellett felmentette a munka alól és írásbeli figyelmeztetésben részesítette. A portál megjegyzi, ebből úgy tűnhet, mintha a dolgozó betegsége lett volna a gond, azonban a lap úgy tudja

fizikai bántalmazással gyanúsították meg őt a szülők, ugyanis állítólag egy kisfiú fejét a szekrényhez szorította.

Az óvodapedagógus egyébként maga kezdeményezte a jogviszonyának azonnali megszüntetését, amit a Gödöllői Óvoda igazgatója elfogadott. Az igazgató erről tájékoztatta október 21-én a szülőket, akik elfogadták a helyzetet és kijelentették: 

az ügyet mindkettőnk részéről lezártnak tekintjük.

Dr. Pappné Pintér Csillától, a Gödöllői Óvoda igazgatójától azt akarták megtudni, hogy melyik tagóvodában történt az incidens, és egyébként pontosan mi történt, de ő azt közölte, a személyiségi jogok megsértése nélkül nem tud és nem is kíván nyilatkozni, forduljanak a polgármesterhez. Gémesi György azt mondta, az ügyet lezárták.

Mindez csak azért tűnhet érdekesnek a laikus szemlélődő számára, mert rendőrségi feljelentés is történt, amit keddig nem vontak vissza. A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság azt közölte, az eset körülményeit a rendőrség feljelentéskiegészítés keretében vizsgálja.

 

