Szekrényhez szoríthatta egy gyermek fejét a gödöllői óvodai nevelő

Ez pedig az, hogy vélelmezett bántalmazás miatt a szülők a gyermekük óvodapedagógusához, egyben a tagintézmény vezetőjéhez fordultak, azonban a tőle kapott választ nem fogadták el, ezért a fenntartó Gödöllői Óvoda igazgatóját keresték meg, aki azonnal elkezdte kivizsgálni, hogy mi történhetett.

Meghallgatták a gyermek szüleit és a tagintézmény vezetőjét is, és az érintett óvodapedagógus is tájékoztatott az ügyben. Jelezte azt is, hogy aznap betegen dolgozott, így az óvodaigazgató azonnal orvosi kivizsgálására küldte, emellett felmentette a munka alól és írásbeli figyelmeztetésben részesítette. A portál megjegyzi, ebből úgy tűnhet, mintha a dolgozó betegsége lett volna a gond, azonban a lap úgy tudja,