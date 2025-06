Ömlik a brüsszeli pénz a Tisza Párt házi közvélemény-kutatójához

A külföldi finanszírozási forrásokat is felhasználó 21 Kutatóközpont irányító szerepkört tölt be a manipulációs kerekasztal kutatói között. A csoportról azt érdemes tudni, hogy tagjai torzított adatokkal próbálják a Tisza Pártnak kedvező módon befolyásolni a közvéleményt.

Róna Dániel cégéhez öik a brüsszeli pénz Fotó: youtube.com

A 21 Kutatóközpontra fókuszálva fontos megjegyezni, hogy az intézet vezetője, Róna Dániel mindig is a baloldal szakértője volt. Róna dolgozott például a Momentumnak és Márki-Zay Péternek, a baloldal korábbi miniszterelnök-jelöltnek is.

A közvélemény-kutató tagja volt a 2022-es ellenzéki kampánystábnak, akkoriban maga is elismerte, hogy befolyásolási célzattal publikáltak néhány nem megfelelő színvonalú mérést.

A kutatócégnek pedig a guruló dollárokból jutott támogatás.

Manipulatív felmérések

Rónáék hitelességét nem erősíti, hogy a Partizán megrendelésére készített felmérésük eredményeiről Magyar Péter a nyilvánosságra kerülésük előtt értesült – igaz, ez nem számít egyedi esetnek a manipulációs kerekasztal körül. A hiányos módszertannal készített kutatásokról ráadásul utólag magyarázkodni is kényszerült az intézetvezető. A Tisza Párttal való összefonódást a nekik kedvező félrevezető méréseken és a korai értesülésen túlmenően az is alátámasztja, hogy a 21 Kutatóközpont korábbi munkatársa és projektvezetője, Seprenyi Anita Magyar Péter sajtósa és asszisztense lett. Továbbá Kollár Kinga esetleges lemondásáról is a 21 kérdezte meg a választókat, miután a politikus elmondta a Tisza Párt őszödi beszédét.

25 millió forintos osztalék

Az elkötelezettségük fényében érdekes áttekinteni a cég pénzügyi helyzetének alakulását. A 21 Kutatóközpont Kft. 2024-es gazdasági beszámolója vegyes képet mutat. Egyrészt jelentősen csökkent az árbevétel, alig haladta meg a 100 millió forintot, miközben 2023-ban még 134 millió volt. Az egyéb bevételek nem egészen 1 millió forinttal emelkedtek – 8 millióra – az elmúlt évben. Ezzel együtt a 2023. évi kis mértékű veszteséget tavaly sikerült 6,4 milliós nyereségbe fordítani. A javulás a ráfordítások visszaszorításának volt köszönhető, az anyagjellegű tételek harmadával csökkentek, így 64 milliót tettek ki, míg a személyi jellegű kiadások negyedét sikerült megspórolni egy év alatt.

Utóbbi különösen figyelemre méltó, mivel a munkavállalók száma csak feleekkora mértékben csökkent – ez arra enged következtetni, hogy körülbelül 14 százalékkal csökkent az átlagbér a cégnél.

A tulajdonosok – 25 százalékban Róna Dániel, a fennmaradó részben pedig a 21 Kutatóközpont Alapítvány – úgy döntöttek, hogy minden korábbi eredménytartalékot kivesznek a cégből, és 25 millió forintos osztalék kifizetéséről határoztak, ami 5 millióval több az előző évinél.

Gyarapodó alapítvány, brüsszeli pályázatok

Ami az alapítvány gazdálkodását illeti, ott már komoly előrelépés volt látható a bevételeket és az eredményeket illetően egyaránt. Az egyéb bevételek 85 százalékkal ugrottak meg, 54 millió forint folyt be ezen a címen, míg a pénzügyi műveletek bevételei – talán a kft. 2023-as eredménye után járó osztalék miatt – 16 milliót tettek ki a korábbi 292 ezer után.

A szervezet összbevétele így 136 százalékkal emelkedett 2024 során. Kiadás oldalon szintén megduplázódtak az anyag- és személyi jellegű ráfordítások, előbbiek 9,6 millióba, utóbbiak 50,8 millióba kerültek.

A vezető tisztségviselő juttatását 29 százalékkal emelték meg, ezáltal 7,6 millió forintot kapott. Az alapítvány 8,7 millió forint pluszban zárta az elmúlt évet, a 2023. évi 300 ezres veszteség után.

A 21 Kutatóközpont alapítványának beszámolójában olyan tevékenységekről olvashatunk, mint például a politikai nyomásgyakorlás finanszírozására használt CERV program projektjei. A téli egyetemet a German Marshall Fund támogatta, melynek regionális igazgatója – Hegedűs Dániel – a Soros-hálózat ismert szereplője, egyben rendre Magyarország szankcionálását szorgalmazza. Ezek mellett még egy külföldi támogatónak – a Holland Nagykövetségnek – maradt hely a tevékenység bemutatására szolgáló rubrikában.