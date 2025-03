Egyre nyilvánvalóbb, hogy a baloldali kötődésű közvélemény-kutatók manipulált felméréseikkel segítik az ellenzék vezető erejét, a Tisza Pártot. Meglepő módon ezúttal éppen Magyar Péter egyik elszólása szolgál erre bizonyítékul.

Magyar Péter előre tudta, mikor jelenik meg a Medián márciusi felmérése Fotó: Hatlaczki Balazs

A Tisza Párt elnöke március 11-én München közelében tartott fórumot az ott élő szimpatizánsainak, a Szent-Györgyi Albert Tisza-sziget meghívására. A Kirchheim bei München nevű településen rendezett összejövetelen Magyar Péter szó szerint azt mondta:

Látják, hogy bajban vannak. Hamarabb kijönnek az új felmérések, meg lehet őket nézni. Szerintem a Mediánnak holnap kijön a felmérése…

Videó: 1:42:31-1:42:36

Másnap, március 12-én jött is menetrendszerűen a Magyar által beharangozott felmérés. Azt a lehetőséget talán elvethetjük, hogy a pártelnök jövőbe látó képességgel rendelkezik, tehát az egyetlen magyarázat az lehet, hogy Magyar Pétert pontosan tájékoztatják a készülő felmérésekről, azok eredményéről és a megjelenés időpontjáról. Ez pedig arra utal:

sajátos és szoros kapcsolat áll fenn a Medián és a Tisza Párt között, ami viszont azt a feltételezést erősíti, hogy valóban szándékos manipulációval állunk szemben. Vagyis az ellenzék jelenlegi legerősebb pártját úgy igyekeznek pozícionálni, hogy a közvélemény Magyar Péteréket tekintse a jövő évi választások favoritjának.

A Magyar Nemzet korábban többször beszámolt ennek a hálózatnak a működéséről és céljairól. Tavaly október óta szinte hétről hétre jelentek meg olyan pártpreferencia-kutatási eredmények, amelyekben a Medián, a 21 Kutatóközpont, a Publicus, a Republikon Intézet, a Závecz Research és az Idea Intézet a Tisza Párt folyamatos erősödését és a kormánypártokkal szembeni vezetését mutatták ki azzal a szándékkal, hogy a 2026-os választásokra egyértelmű esélyesként állítsák be Magyar Péter pártját. Legutóbb, március 12-én tehát a Medián állt elő új felméréssel, eszerint a választani tudó biztos szavazók körében a Tisza Párt 46 százalékon áll, míg a Fidesz támogatottsága 37 százalékos.

Hann Endre, a Medián vezetője és a többi említett kutatócég prominensei tagadták, hogy bármilyen manipulációt követnének el, illetve azt is cáfolni igyekeztek, hogy összehangolnák a kutatások nyilvánosságra hozatalát.

Ugyanakkor ők maguk már több alkalommal elmondták interjúkban, televíziós és rádiós beszélgetésekben, hogy nem igazán megbízhatóak a számaik. Sőt a 2022-es választások előtti felmérések egy részéről konkrétan beismerték utólag, hogy a közvélemény befolyásolására használták fel őket.

Most azonban arra is fény derült, hogy a friss Medián-felmérés vélhetően a Tisza Párt érdekében készült, ugyanis nehéz másképp magyarázni, hogy Magyar Péter legalább egy nappal a közzététele előtt már tudott róla, és azt is pontosan megmondta előre, hogy mikor jelenik meg.